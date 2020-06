"Такого еще не было": почему Япония отказала США в размещении оружия • 101 • Аналитика © AFP 2020 / Kazuhiro Nogi Ближайший союзник США в Тихоокеанском регионе впервые отказал Вашингтону в размещении военных объектов на своей территории. В Токио отменили сделку с Пентагоном по развертыванию комплексов ПРО Aegis Ashore. Формально это объяснили желанием обезопасить жилые кварталы от возможного падения частей противоракет. Однако многие специалисты уверены: есть и другие причины. О том, почему Япония дала заокеанским покровителям от ворот поворот, — в материале РИА Новости. Успокоить Россию и Китай Поставить у себя два американских наземных комплекса Aegis Ashore японцы решили в 2017 году — сразу после серии тестовых пусков северокорейских баллистических ракет. Комплексы планировали отправить в провинции Акита на северо-западе и Ямагути на юго-западе. Считалось, что они прикрыли бы от ракетной угрозы всю Японию. Однако пришлось бы сильно раскошелиться — каждый комплекс стоил порядка 100 миллиардов иен (около 890 миллионов долларов). При этом оба остались бы под контролем американских военных. Эту систему ПРО собирались создать к 2023-му. Россия и Китай выступили резко против, небезосновательно подозревая, что данная инициатива направлена против них. Москва неоднократно давала понять, что подобные планы не способствуют стратегической стабильности в регионе и не могут не влиять на проблему мирного договора с Токио. По мнению специалистов, отказ Японии от американской ПРО значительно сгладит противоречия между Страной восходящего солнца и ее соседями по Тихоокеанскому региону. © U.S. Navy photo by PhotographerХs Mate Airman Joseph Strevel Панель управления системой Aegis на борту ракетного крейсера типа "Тикондерога" USS Normandy ВМС США "В Токио понимают, что эта система будет работать на безопасность Соединенных Штатов, а удар по объектам ПРО в случае военных действий всегда наносится в первую очередь, — объясняет директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. — Поэтому решение Токио — это отказ от того, чтобы стать приоритетной целью. Американцы всегда стараются воевать на чужой территории или с чужой территории, и японцев это никак не устраивает. Пойдя на такой шаг, они снизили риски собственной безопасности". Нет денег Конечно, немаловажен и финансовый фактор. Как рассказал РИА Новости завкафедрой востоковедения МГИМО МИД России Дмитрий Стрельцов, размещение Aegis Ashore связано с огромными затратами — не только на установку, но и на модернизацию. Правительство Японии в курсе, что без дальнейшего усовершенствования эти комплексы будут неэффективны и не смогут надежно прикрыть страну. Более дешевая альтернатива для Токио, по мнению эксперта, — наращивание числа комплексов ПРО морского базирования, которые уже есть в японском флоте. "Со времен "Фукусимы" темпы экономического роста Японии сильно сократились, упал индекс инновационного развития, — отмечает член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. — Раньше Токио был лидером во множестве высокотехнологичных отраслей и расплачивался за американское оружие инновациями. Японцы за бесценок отдавали Вашингтону ноу-хау в области электроники, биоинженерии и так далее. Теперь же впереди другие страны — Южная Корея, Сингапур, Китай. Интерес США к союзнику сильно упал, сократились и американские капиталы на японских рынках". По мнению эксперта, в Токио начинают понимать, что США отдаляются. Он напомнил случай, когда болванка от северокорейской ракеты упала в японских территориальных водах. Американские корабли с системой ПРО Aegis тогда никак не отреагировали на угрозу. © U.S. Navy photo by Photographer's Mate 1st Class Michael W. Pendergrass Универсальная установка вертикального пуска МК-41 на борту ракетного крейсера типа "Тикондерога" USS San Jacinto ВМС США "В массовом сознании японцев в последнее время превалирует одна мысль: "Америка нас не спасет, она защищает собственные интересы. Пора заняться нашим суверенитетом", — указывает Судаков. — Многие японцы прекрасно понимают, что их страна фактически оккупирована, и не хотят с этим мириться. Мы с вами становимся свидетелями того, как система коллективной безопасности, навязанная миру Вашингтоном, постепенно разрушается". Население устало И наконец, последняя и главная причина отказа: усталость местного населения от американского военного присутствия. После Второй мировой Пентагон развернул в Японии сеть военных баз — якобы для защиты от "агрессии СССР", а по сути — для создания мощного плацдарма на востоке Евразии. В стране насчитывается более 90 крупных объектов Вооруженных сил США, объединенных в United States Forces Japan (USFJ) со штабом в Токио. На сравнительно небольшом острове Окинава — одиннадцать баз Корпуса морской пехоты США: лагеря, тренировочные комплексы, аэродромы авиации КМП, логистические центры, арсеналы и многое другое. Здесь же, на аэродроме Кадена, базируется 18-е авиакрыло — одно из крупнейших в ВВС США. В него входят две истребительные эскадрильи на F-15C/D, спасательные подразделения, воздушные топливозаправщики, разведчики — около 80 летательных аппаратов. Кроме того, тут расквартирован батальон 1-го артиллерийского полка ПВО Сухопутных войск США. На Окинаве находятся более 50 тысяч американских военных, которые, судя по сводкам криминальной хроники, часто путают армейскую службу с курортом. С 1972-го они совершили около шести тысяч преступлений против местного населения, в том числе много тяжких: около 100 убийств, свыше 300 изнасилований и более 200 ДТП со смертельным исходом. Массовые протесты против бесчинств "гостей" из США продолжаются уже 20 лет. © Fotolia / Toru Yamanaka Жители префектуры Окинава протестуют против размещения американских военных самолетов Osprey MV-22 Опасения японского Минобороны, что отработанные элементы американских противоракет будут падать на жилые кварталы, не лишены оснований. За последние годы зарегистрировали десятки инцидентов с участием военной техники США. Так, в декабре 2017-го над школой в Гиноване пролетал тяжелый транспортный вертолет CH-53E. Прямо над спортивной площадкой у него отвалился десятикилограммовый иллюминатор. На земле, к счастью, никто не погиб, но одного из школьников посекло осколками. Наказания виновных в инциденте, разумеется, не последовало. А 8 января 2018-го близ поселка Ёмитан пошел на вынужденную посадку ударный AH-1. Он с трудом приземлился прямо на автостоянке местного отеля, повредив линию электропередачи. Изумлению туристов не было предела. Тоже обошлось без жертв и пострадавших, но осадочек остался — это далеко не первая и не последняя авария с участием американских военных. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





101 Источник Похожие новости Я бунтарь, который один раз уже поменял свою страну на красивую упаковку «Серёжка» На Россию работаете? Литовский депутат обвиняет Латвию Новый, но не лучший. Размышления о новом «Винторезе» Китай против Индии: не довести ситуацию до войны "Убивают все живое". Как на Украине рубят лес и добывают янтарь Новости партнеров