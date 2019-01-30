Такого еще не было, чтобы прямо из зала выводили: Сенатор Арашуков «опоздал» на свой арест и попытался сбежать

С самого утра в среду в Совете Федерации что-то пошло не так. Журналистам вырубили привычную трансляцию из зала заседания, а само заседание объявили закрытым.

- Сенаторы обсуждают оргвопросы, - поясняли журналистам сотрудники пресс-службы.

Оргвопрос был один и оказался из ряда вон: члены Совфеда лишали неприкосновенности своего коллегу - сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. А лично помогали им в этом генеральный прокурор Юрий Чайка и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Оба выросли как из-под земли. С утра перед главным входом в Совфед не наблюдалось машин с мигалками, как это обычно бывает при приезде «гостей» из других госструктур. В коридорах Совфеда Чайку и Бастрыкина тоже не видели. И все же одну необычную деталь в то утро можно было заметить. Главная парковка перед Совфедом оказалась абсолютно пустой, машины сенаторов куда-то исчезли. Видимо, место зачистили по указанию ФСБ.

Рауф Арашуков - самый молодой сенатор. Ему 32 года. В Совет Федерации он пришел в 2016 году. По иронии судьбы в среду Арашуков опоздал на заседание Совфеда. И сразу попал с корабля на бал. Все дальнейшее напоминало для него страшный сон. К микрофону вышел непонятно откуда взявшийся Юрий Чайка (в повестке заседания его выступления не было) и зачитал постановление о снятии с Арашукова сенаторской неприкосновенности. Чайка сообщил, что Арашуков обвиняется в заказных убийствах, крупном мошенничестве и дестабилизации обстановки в Карачаево-Черкесии путем призыва к свержению власти. Материалы уголовного дела, переданные в Совет Федерации для лишения Арашукова неприкосновенности, насчитывают около 500 страниц.

Прямо во время выступления Чайки Арашуков поднялся со своего кресла и нет-нет, не побежал, а, видимо, из последних сил сдерживаясь, пошел вверх по лестнице зала заседаний. Сенатор, чья жизнь в одну минуту перевернулась, хотел покинуть зал через третий этаж, а не через второй, который чаще всего используют члены Совфеда во время заседаний. В ту минуту Арашуков еще не знал, что все выходы из зала заседаний перекрыты сотрудниками ФСО. А BMW 7-й серии, в которой в Глинищевском переулке сенатора поджидал водитель, заблокирована спецслужбами.

В Совете Федерации прошла настоящая спецоперация по задержанию сенатора от Карачаево-Черкесии. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

- Рауф Раулевич, сядьте на место! - скомандовала попытавшемуся сбежать Арашукову Матвиенко.

Как позже она рассказала журналистам, «Арашуков имел право выступить и дать пояснения, я ему это предложила, но он отказался».

После этого все сенаторы за исключением одного воздержавшегося проголосовали за снятие неприкосновенности с Арашукова. Но никто из них и думать не мог, что Арашукова арестуют в ту же секунду. К теперь уже прикосновенному сенатору подошли несколько силовиков в штатском.

- Такого еще никогда не было, чтобы прямо из зала заседаний выводили, - замечали сенаторы.

Правда, по их словам, «выводили Арашукова довольно корректно, без наручников».

После окончания заседания сенаторы разбегались от журналистов врассыпную, большинство из них отказывались от комментариев. Особенно были напуганы женщины-сенаторы.

- А что тут скажешь? Оценки пусть дает следствие, - повторяли они будто вызубренную фразу и скрывались в своих кабинетах.

Мужчины тоже были немногословны, но все же старались сохранять лицо.

- Почему вы все сегодня так боитесь давать комментарии? - спросила я у главы комитета по международным делам Константина Косачева, который в эту минуту как раз убегал от одной из тележурналисток.

- Почему боимся? - притормозил, узнав меня, Косачев. - Просто какой комментарий тут можно дать? Это не в моей компетенции. И у меня нет оснований не доверять Следственному комитету. Но по-человечески я, конечно, удивлен.

Порошенко пошел на второй круг. Добежит ли? Валентина Матвиенко пояснила журналистам, «Арашуков имел право выступить и дать пояснения, я ему это предложила, но он отказался». Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

- Мда, показательная история, неприятная, - заметил недавно назначенный сенатором от Курской области Александр Михайлов. - Но возьмем любой срез общества: везде есть такие люди - и среди предпринимателей, и среди медиков, и в депутатском корпусе. Чиновники же не с небес сюда спускаются, они выходят из народа, это мы их такими воспитали!

Рауфа Арашукова доставили в СК.В рамках уголовного дела о создании преступной организации, хищении природного газа ПАО Газпром , совершении двух убийств и других преступлений задержан член Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков.

Справка «КП»

В чем обвиняют сенатора Рауфа Арашукова

В 2010 году в Черкесске был убит лидер движения «Адыге-Хасэ» Аслан Жуков. Задержанные по этому делу на допросах заявляли, что заказчиком убийства был Рауф Арашуков. Следствие также считает, что Ашаруков причастен и к резонансному убийству советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, также произошедшего в 2010 году. Несмотря на многочисленные акции протестов, которые устраивали в республике родственники убитых, преступления долгое время оставались нераскрытыми.

В 2012 году следователи задержали подозреваемого в убийстве Аслана Жукова — местного жителя Расула Аджиева, но суд его оправдал. Однако позже Аджиев решил признать свою вину. Он рассказал, что заказ на убийство поступил ему от Руслана Агоева, мужа сестры сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова, у которого он служил охранником. Руслан Агоев успел сбежать за границу. Сейчас он находится в международном розыске.

Клан Арашуковых - один из влиятельных в Карачаево-Черкессии. Именно поэтому Арашуковым так долго удавалось оставаться безнаказанными.

В среду днем, через несколько часов после задержания в Совфеде Рауфа Арашукова в Москве был задержан его отец

Рауль Арашуков - советник гендиректора компании «Газпром межрегионгаз». Его обвиняют в организации преступного сообщества и хищении природного газа на сумму более 30 миллиардов рублей.

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