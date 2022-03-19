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«Такого единения у нас давно не было»

19 марта 2022, 04:10  •  28 • Политика
С 2014 года РФ удалось немало сделать для того, чтобы поднять Республику Крым и Севастополь. Об этом Владимир Путин заявил во время праздничного концерта в «Лужниках» 18 марта. Президент напомнил, что полуостров находился в унизительной позиции, когда был в составе Украины, и крымчане сделали правильный выбор, поставив жесткий барьер на пути неонацистов и крайних националистов. Также глава РФ высказался по поводу спецоперации, подчеркнув героизм, который проявляют российские военнослужащие.

Остаточный принцип

На стадионе в «Лужниках», где прошел митинг-концерт по случаю годовщины воссоединения Крыма с РФ, собралось, по данным МВД, более 200 тыс. человек. После выступления ряда музыкантов, включая Полину Гагарину и группу «Любэ», на сцену вышел Владимир Путин. Впрочем, его обращение к россиянам на этот раз оказалось довольно сжатым — оно продлилось всего шесть минут.
«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, объединенные общей судьбой на своей земле, — это первые строчки Основного закона страны, Конституции. И каждое слово наполнено глубоким смыслом, имеет огромное значение, — начал свое обращение президент. — На своей земле, объединенные общей судьбой, — так наверняка думали и этим руководствовались люди, когда шли на референдум в Крыму и Севастополе 18 марта 2014 года. Они жили и живут на своей земле и хотели жить общей судьбой со своей исторической родиной — с Россией. Они имели на это полное право и достигли своей цели. Поздравим прежде всего их с праздником, это их праздник. Поздравляем!»
По его словам, за прошедшие восемь лет Россия немало сделала для того, чтобы поднять Крым и Севастополь. В частности, нужно было решить проблемы, которые не видны на первый взгляд. Но при этом именно они носят фундаментальный характер, подчеркнул он. Речь идет, в частности, о газоснабжении населенных пунктов, восстановлении дорожной сети, а также о строительстве новых магистралей и мостов.
Президент РФ Владимир Путин на митинге-концерте в «Лужниках», посвященном воссоединению Крыма с Россией
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
«Нужно было вытащить Крым из той унизительной позиции, из того унизительного состояния, в которое Крым и Севастополь были погружены, когда находились в составе другого государства, которое финансировало эти территории по так называемому остаточному принципу», — отметил Владимир Путин, добавив, что все намеченные планы по улучшению ситуации на полуострове будут обязательно реализованы.
Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией имело важный экономико-социальный аспект — общий объем расходов бюджета Республики Крым с 2013 по 2021 год в долларовом эквиваленте вырос более чем в 3,1 раза, рассказала «Известиям» профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Галина Сорокина. Так, в 2013 году он составлял менее $0,7 млрд, а в 2021-м более $2,1 млрд, уточнила она. По ее словам, инвестиционные вливания в экономику региона позволили повысить валовой региональный продукт Крыма в 2020 году по сравнению с 2011-м вчетверо.
— Причем показательно, что до воссоединения с Россией Крым был одним из самых бедных регионов Украины. Наиболее богатыми регионами до 2014 года являлись восточные области, в которых превышение ВРП на душу населения по сравнению с западными областями доходило до 4–5 раз. В связи с этим понятно, почему потеря восточных, русскоязычных областей (ЛНР и ДНР. — «Известия») была экономически опасна для Киева, — пояснила она.

Плечом к плечу

От Крыма глава РФ плавно перешел к специальной военной операции на Украине, которая началась 24 февраля.
«Крымчане и севастопольцы поступили правильно, когда поставили жесткий барьер на пути неонацистов и крайних националистов. Потому что то, что происходило на других территориях и происходит до сих пор, — лучшее тому подтверждение», — сказал Владимир Путин.
Президент напомнил о событиях восьмилетней давности, когда жители Донбасса не согласились с государственным переворотом.
«Против них тут же были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это всё и есть то, что называется «геноцид», — сказал он. — Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида — это является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали на Донбассе и на Украине, именно в этом цель».
При этом он процитировал слова из Библии, говоря о целях ВС РФ на Украине.
Президент РФ Владимир Путин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
«И здесь, вы знаете, мне приходят в голову слова из Священного Писания: нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих. И мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции, — подчеркнул Владимир Путин. — Эти слова из Священного Писания христианства, из того, что дорого тем, кто исповедует эту религию. Но всё заключается в том, что это универсальная ценность для всех народов и представителей всех конфессий России и именно для нашего народа — в первую очередь для нашего народа».
О героизме участников спецоперации глава РФ высказался не раз.
«Плечом к плечу, помогают, поддерживают друг друга, а если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. Такого единения у нас давно не было», — заявил президент.
Он напомнил, что спецоперация совпала с днем рождения одного из выдающихся военачальников — Федора Ушакова. Президент, подчеркнув, что Ушаков не проиграл ни одного сражения, процитировал и его слова: «Грозы сии пойдут во славу России». По его словам, «так было тогда, так сегодня и так будет всегда».
Сегодня возникает много вопросов, связанных с той ситуацией, которая сложилась на Украине, и, безусловно, одна из важнейших проблем — вынужденная миграция населения, отметил в беседе с «Известиями» доктор политических наук Владимир Волох.
В результате проведения боевых действий и нечеловеческого отношения со стороны украинских военнослужащих к населению ДНР и ЛНР многие граждане пострадали, продолжаются обстрелы жилых районов, поэтому значительное количество населения было вынуждено переместиться, стать беженцами, и многие из них переезжают на территорию РФ. На сегодняшний день это довольно большое количество — порядка 300 тыс., — пояснил он.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Владимир Волох добавил, что Россия оказывает активную поддержку жителям Донбасса. В Ростовской области организованы пункты первичного приема, где оказывается медицинская и психологическая помощь. Также выдается одежда и продукты питания. Далее из Ростовской области эти люди распределяются по другим российским субъектам РФ, где находят помощь и поддержку, заметил Владимир Волох.
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На мой взгляд, когда ситуация стабилизируется, абсолютное большинство вынужденных беженцев пожелает вернуться к себе на родину — в Луганск, Донецк. Какая-то часть может остаться на территории РФ — тогда, если они захотят получить соответствующий статус — они его получат, — резюмировал он.

Дипломатия и спорт

Ситуацию вокруг Украины Владимир Путин 14 марта также обсудил по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Президент обратил внимание на ракетные обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов Донецка и Макеевки, которые привели к большим человеческим жертвам, сообщили в пресс-службе Кремля. По мнению главы РФ, эти военные преступления были проигнорированы в западных странах.
Владимир Путин и Олаф Шольц также затронули тему переговоров между российскими и украинскими представителями. Глава РФ заметил, что Киев стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая всё «новые нереалистичные предложения». Российская сторона, однако, готова продолжить «поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов», добавили в Кремле.
Специальная военная операция обсуждалась и с постоянными членами Совбеза. Президент рассказал участникам оперативного совещания о своих многочисленных телефонных контактах с зарубежными лидерами.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
В этот же день Владимир Путин по видеосвязи открыл соревнования паралимпийцев в Ханты-Мансийске. Российские спортсмены были лишены возможности побороться за медали в Пекине.
«Верхом цинизма стало отстранение российских и белорусских спортсменов от Паралимпиады в Пекине. Пострадали не просто ни в чем не повинные атлеты, а именно паралимпийцы — люди, которые не сломались, а преодолели труднейшие жизненные испытания, достойные всемерной поддержки и преклонения, те, кто своим примером дарит надежду миллионам, заставляет поверить в себя и в свои силы», — заявил глава РФ.
По словам президента, Россия не будет мириться с лишением атлетов и их наставников главного праздника. В связи с этим и были организованы соревнования в РФ — «Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые должны компенсировать атлетам отсутствие возможности выступить в Китае.
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