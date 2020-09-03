Такого даже Россия не делала: Помпео раскрыл угрозу для США пострашнее русских

В последнее время в американском истеблишменте всё чаще звучат слова об опасности, которая исходит в адрес США от Китая. Эксперты сравнивают при этом Россию и КНР, пытаясь осознать, чья сила для Америки разрушительнее, а угроза серьёзнее: Москвы или Пекина?

На подобный вопрос пришлось в эфире телеканала Fox News отвечать и госсекретарю США Майку Помпео. У него поинтересовались, какая из двух стран представляет большую опасность для Соединённых Штатов. И, судя по словам дипломата, китайцы оказались для него пострашнее русских.

"Самая серьёзная угроза для Соединённых Штатов со стороны иностранной державы исходит от Коммунистической партии Китая (КПК)", - уверенно заявил Помпео.

Глава Госдепа США считает, что китайцы наращивают свои вооружённые силы. Больше того, сделали то, чего даже Москва не делала: "Внедрились в США так, как этого не сделала Россия".

Это касается тех же тысяч рабочих мест, которых, как полагает госсекретарь, американцы лишились по вине Китая.