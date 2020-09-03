Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Над Ефремовым захлопнулась крышка гроба": Сатановский вынес "при...
Тихановская ушла: Оппозиционер признался, что в неё не верили даже свои
"Англосаксы не прощают, если их водят за нос": Политолог назвал единст...
Вассерман объяснил европейский план насчёт Тихановской
Главная / Политика

Такого даже Россия не делала: Помпео раскрыл угрозу для США пострашнее русских

03 сентября 2020, 12:30  •  248 • Политика
Госсекретарь США Майк Помпео считает Коммунистическую партию Китая "самой серьёзной угрозой" для Америки. Китайцы оказались для него пострашнее русских. При этом Помпео указал на то, что КПК якобы внедрилась в США так, как этого не сделала Россия.
В последнее время в американском истеблишменте всё чаще звучат слова об опасности, которая исходит в адрес США от Китая. Эксперты сравнивают при этом Россию и КНР, пытаясь осознать, чья сила для Америки разрушительнее, а угроза серьёзнее: Москвы или Пекина?
На подобный вопрос пришлось в эфире телеканала Fox News отвечать и госсекретарю США Майку Помпео. У него поинтересовались, какая из двух стран представляет большую опасность для Соединённых Штатов. И, судя по словам дипломата, китайцы оказались для него пострашнее русских.
"Самая серьёзная угроза для Соединённых Штатов со стороны иностранной державы исходит от Коммунистической партии Китая (КПК)", - уверенно заявил Помпео.
Глава Госдепа США считает, что китайцы наращивают свои вооружённые силы. Больше того, сделали то, чего даже Москва не делала: "Внедрились в США так, как этого не сделала Россия".
Это касается тех же тысяч рабочих мест, которых, как полагает госсекретарь, американцы лишились по вине Китая.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



248
Источник
Похожие новости
03 сентября 2020, 01:30
Выгодно исключительно одному человеку: В отравлении Навального обнаружили "самое парадоксальное"
03 сентября 2020, 03:20
Улизнул, как Тихановская - тайком в ночи: Ещё один лидер оппозиции сбежал из Белоруссии
03 сентября 2020, 05:10
Симоньян указала на "непреложный факт" в истории с Навальным
03 сентября 2020, 05:10
Консулы Польши устроили скандал в Твери, но оскандалились сами: "Жертвы" НКВД оказались выдумкой
03 сентября 2020, 01:30
Депутат бундестага: Навальный - "отработанный материал", от которого пытаются избавиться
03 сентября 2020, 08:50
Вскрылись планы Лукашенко по объединению Белоруссии и Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 сентября 2020, 01:30
Выгодно исключительно одному человеку: В отравлении Навального обнаружили "самое...
03 сентября 2020, 03:20
Улизнул, как Тихановская - тайком в ночи: Ещё один лидер оппозиции сбежал из Белорусс...
03 сентября 2020, 05:10
Симоньян указала на "непреложный факт" в истории с Навальным
03 сентября 2020, 05:10
Консулы Польши устроили скандал в Твери, но оскандалились сами: "Жертвы" НК...
03 сентября 2020, 07:00
"Диспетчер, мы только что пролетели парня": Дерзкий неизвестный перепугал п...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 августа 2020, 07:50
К вооружённому нападению на микроавтобус ОПЗЖ причастны около 50 радикалов
30 августа 2020, 19:35
Пропущенный звонок Путина привёл Трампа в ярость: Он сорвался на крик при иностранной делегации
30 августа 2020, 15:00
Путина в Берлин позвали не случайно: "Так жутко, что хочется Кремля"
01 сентября 2020, 03:40
"Потом начинается куча соплей": Баранец предупредил, почему не стоит испытывать терпение русских
01 сентября 2020, 22:55
Они пришли свергать власть: В Минске "мамкин революционер" разревелся на глазах у всех
31 августа 2020, 13:00
Вот и всё! Мальчик допрыгался! Россия начинает делать больно
29 августа 2020, 12:25
Неожиданный поворот: Лукашенко избил "жёлтые жилеты"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.