Такого бунта Франция ещё не видела: Подпольные танцы тысяч человек не смогла разогнать даже полиция

Франция пережила революцию, митинги "жёлтых жилетов", но такого бунта, как в этот Новый год, ещё не видела. В коммуне Льерон в Бретани местные жители организовали с вечера четверга подпольную вечеринку в одном из заброшенных ангаров, на которую съехалось порядка 2,5 тысячи человек.

Очевидно, танцы были организованы в пику введённому ранее из-за высокой заболеваемости коронавирусом комендантского часа, который распространялся и на Новый год.

Разогнать новогоднюю рейв-пати сразу не удалось даже полицейским. Стражи порядка, которые приехали, чтобы разогнать танцующих, были, как сообщалось, избиты, а их машину сожгли. Кадры с полыхающим полицейским автомобилем облетели французские соцсети и пошли в мир.

Некоторые танцующие не собирались уходить с вечеринки аж до понедельника.

Однако, как сообщает телеканал BFMTV, запрещённую рейв-пати всё же удалось прикрыть. Сначала пострадавшие полицейские вызвали подкрепление и действовали, как уверяет пресса, "очень деликатно". Каждого выходящего с танцев за периметром полицейского оцепления поджидал штраф в 135 евро за участие в запрещённой вечеринке.

По данным телеканала, в субботу большинство гуляк всё же удалось усмирить, вечеринку остановить, звуковую аппаратуру демонтировать. Как утверждают стражи порядка, всё закончилось "без насилия".

По факту организации запрещённой вечеринки, а также по факту нападения на полицейских, уничтожения "общественного имущества" возбуждено дело, ведётся следствие.