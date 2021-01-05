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Такого бунта Франция ещё не видела: Подпольные танцы тысяч человек не смогла разогнать даже полиция
05 января 2021, 17:45 • 61 • В мире
Французские полицейские столкнулись с небывалым бунтом под Новый год. В одной из коммун на подпольную вечеринку собралось 2,5 тысячи человек. Некоторые останавливаться до понедельника не желают. Разогнать танцующих полиции сразу не удалось - стражей порядка избили, машину сожгли.
Франция пережила революцию, митинги "жёлтых жилетов", но такого бунта, как в этот Новый год, ещё не видела. В коммуне Льерон в Бретани местные жители организовали с вечера четверга подпольную вечеринку в одном из заброшенных ангаров, на которую съехалось порядка 2,5 тысячи человек.
Очевидно, танцы были организованы в пику введённому ранее из-за высокой заболеваемости коронавирусом комендантского часа, который распространялся и на Новый год.
Разогнать новогоднюю рейв-пати сразу не удалось даже полицейским. Стражи порядка, которые приехали, чтобы разогнать танцующих, были, как сообщалось, избиты, а их машину сожгли. Кадры с полыхающим полицейским автомобилем облетели французские соцсети и пошли в мир.
Некоторые танцующие не собирались уходить с вечеринки аж до понедельника.
Однако, как сообщает телеканал BFMTV, запрещённую рейв-пати всё же удалось прикрыть. Сначала пострадавшие полицейские вызвали подкрепление и действовали, как уверяет пресса, "очень деликатно". Каждого выходящего с танцев за периметром полицейского оцепления поджидал штраф в 135 евро за участие в запрещённой вечеринке.
По данным телеканала, в субботу большинство гуляк всё же удалось усмирить, вечеринку остановить, звуковую аппаратуру демонтировать. Как утверждают стражи порядка, всё закончилось "без насилия".
По факту организации запрещённой вечеринки, а также по факту нападения на полицейских, уничтожения "общественного имущества" возбуждено дело, ведётся следствие.
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