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Такого беспредела не было никогда: В Киеве рассказали об "отрядах смерти", охотящихся на журналистов

15 декабря 2020, 22:10  •  292 • Политика
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник рассказал о националистах, которые охотятся на журналистов, и сравнил их с "отрядами смерти". По словам политика, "такого беспредела в стране не было никогда".
Так он прокомментировал недавний случай нападения на украинскую журналистку, которая делала репортаж о киевских предпринимателях, отказывающихся посыпать тротуар средством против гололёда рядом со своими магазинами.
По словам Олейника, нападения на журналистов стали привычным делом на Украине, а власти закрывают на это глаза, поскольку не хотят портить отношения с националистами. К тому же жертвами нападения обычно становятся оппозиционные журналисты, поэтому провластным чиновникам и депутатам такие инциденты даже выгодны.
Экс-депутат обратил внимание на то, что ни одно убийство журналиста на Украине за последние годы так и не было расследовано, а виновные не привлечены к ответственности. Это касается и дела об убийстве Олеся Бузины, и дела об убийстве Павла Шеремета, пишет Nation News.
Сегодня украинские националисты диктуют повестку в стране, такого уровня беспредела не было никогда. На Украине нет никакой защиты, там больше вообще нет правового государства, - отметил Олейник.
Напомним, что в ноябре прошлого года украинская журналистка Олеся Медведева выступила в Верховной раде и заявила с трибуны, что некоторые украинские депутаты и чиновники оказывают давление на СМИ и постоянно пытаются ввести цензуру. Кроме того, она с сожалением отметила, что призывы ввести цензуру очень часто распространяют провластные средства массовой информации.
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