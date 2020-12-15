Такого беспредела не было никогда: В Киеве рассказали об "отрядах смерти", охотящихся на журналистов

Так он прокомментировал недавний случай нападения на украинскую журналистку, которая делала репортаж о киевских предпринимателях, отказывающихся посыпать тротуар средством против гололёда рядом со своими магазинами.

По словам Олейника, нападения на журналистов стали привычным делом на Украине, а власти закрывают на это глаза, поскольку не хотят портить отношения с националистами. К тому же жертвами нападения обычно становятся оппозиционные журналисты, поэтому провластным чиновникам и депутатам такие инциденты даже выгодны.

Экс-депутат обратил внимание на то, что ни одно убийство журналиста на Украине за последние годы так и не было расследовано, а виновные не привлечены к ответственности. Это касается и дела об убийстве Олеся Бузины, и дела об убийстве Павла Шеремета, пишет Nation News.

Сегодня украинские националисты диктуют повестку в стране, такого уровня беспредела не было никогда. На Украине нет никакой защиты, там больше вообще нет правового государства, - отметил Олейник.

Напомним, что в ноябре прошлого года украинская журналистка Олеся Медведева выступила в Верховной раде и заявила с трибуны, что некоторые украинские депутаты и чиновники оказывают давление на СМИ и постоянно пытаются ввести цензуру. Кроме того, она с сожалением отметила, что призывы ввести цензуру очень часто распространяют провластные средства массовой информации.