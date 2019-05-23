«Такое возможно только во сне»: В Крыму отреагировали на призыв НАТО вывести войска РФ с полуострова

Североатлантический альянс в очередной раз делает антикрымские заявления, поскольку их раздражает военная мощь полуострова. Такое мнение высказал КП-Крым депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Ранее глава военного комитета НАТО Стюарт Пич сделал заявление, что Альянс не принимает и не примет российский Крым, а кроме того, призывает Россию вывести войска с территории полуострова.

- В очередной раз от представителей Североатлантического альянса мы слышим пустые декларативные заявления относительно того, что Россия должна делать в Крыму, но никаким образом на реальное положение дел в Крыму их заявления не повлияют, - отмечает в комментарии КП-Крым Ганжара.

Он добавил, что причины, по которым такие заявления звучат, достаточно понятны.

- Они звучат потому, что НАТО серьезно раздражает усиление военно-стратегических позиций в акватории Черного моря. С точки зрения безопасности полуостров представляет собой непотопляемый авианосец. Все эти факторы, конечно же, их сильно раздражают. Ведь мы помним, как спали и видели в Североатлантическом альянсе, что Черноморский флот покидает полуостров, как здесь разворачивается очередная база НАТО. Все их планы не сбылись, этим снам никогда не стать явью, - сказал депутат.

При этом, по его мнению, Украина будет заявлять о дальнейшей интеграции в альянс.

- Но нужно понимать, что Украина в таком виде НАТО уже неинтересна, там идет гражданская война. Альянс будет использовать незалежную как фактор давления на РФ, как потенциальный плацдарм для размещения своих групп войск, но альянс отдает отчет, что подобное поведение вызовет со стороны РФ серьезный ответ, - резюмировал Владислав Ганжара.

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