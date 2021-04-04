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Такое вот "сохранение мира": МИД России выдал пугающие цифры в день рождения НАТО
04 апреля 2021, 18:20 • 118 • Политика
МИД РФ сообщил, что НАТО пытается провоцировать в мире гонку вооружений. Расходы на вооружение у них выросли более чем на 7% за год, сообщает дипведомство.
В МИД РФ сказали, что НАТО пытается провоцировать в мире гонку вооружений. В ведомстве сообщили о том, насколько НАТО увеличивает своё вооружение - на 7% и назвали это провокацией гонки вооружений в мире. Заявление было сделано в связи с днём рождения альянса - 72-й годовщиной создания Североатлантического блока.
Дипведомство в Twitter подчеркнуло, что НАТО причастен к войне в Ливии, бомбардировал Югославию. "Такое сохранение мира", - написано в соцсети МИД РФ.
Также в соцсети дипведомства размещена инфографика, где указано, какие суммы альянс тратил на вооружение. По информации дипведомства, в 2020 году расходы НАТО на оборону были 1,09 триллиона долларов, в то время как Россия потратила на эти цели только 0,05 триллиона долларов.
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