Такое вот "сохранение мира": МИД России выдал пугающие цифры в день рождения НАТО

МИД РФ сообщил, что НАТО пытается провоцировать в мире гонку вооружений. Расходы на вооружение у них выросли более чем на 7% за год, сообщает дипведомство.

В МИД РФ сказали, что НАТО пытается провоцировать в мире гонку вооружений. В ведомстве сообщили о том, насколько НАТО увеличивает своё вооружение - на 7% и назвали это провокацией гонки вооружений в мире. Заявление было сделано в связи с днём рождения альянса - 72-й годовщиной создания Североатлантического блока.

Дипведомство в Twitter подчеркнуло, что НАТО причастен к войне в Ливии, бомбардировал Югославию. "Такое сохранение мира", - написано в соцсети МИД РФ.

Также в соцсети дипведомства размещена инфографика, где указано, какие суммы альянс тратил на вооружение. По информации дипведомства, в 2020 году расходы НАТО на оборону были 1,09 триллиона долларов, в то время как Россия потратила на эти цели только 0,05 триллиона долларов.