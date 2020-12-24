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Такое случится впервые: Голикова сделала важное заявление о МРОТ и прожиточном минимуме
24 декабря 2020, 06:55 • 186 • Политика
Вице-премьер Татьяна Голикова сделала важное заявление о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) и прожиточным минимуме. Явление, которое произойдёт в 2021 году, случится впервые в истории современной России.
С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда составит 12 792 рубля, что на 5,5% больше предыдущего показателя.
"При этом, выполняя положение Конституции РФ, впервые минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум трудоспособного населения", - произнесла Голикова в ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Рост МРОТ коснётся примерно 3,9 миллиона жителей России из числа трудоспособного населения.
Величина прожиточного минимума на следующий год установлена в 11 653 рубля. Это на 3,7% больше аналогичного показателя 2020 года и соответствует эквиваленту прогнозируемой инфляции.
По словам вице-премьера, согласно майским указам 2012 года целевые соотношения в зарплате сотрудников бюджетных организаций будут сохранены. С 1 января также проиндексируют страховую часть пенсий неработающих пенсионеров. Повышение превысит инфляцию и составит 6,3%.
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