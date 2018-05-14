«Таких роботов у них нет»: смогут ли американцы создать аналоги российских боевых комплексов «Уран-6» и «Уран-9»

Российские роботизированные комплексы «Уран-6» и «Уран-9» являются революционными разработками, отмечает американский журнал The National Interest. Издание подчёркивает, что РФ подошла к внедрению данного типа вооружения ближе конкурентов и опередила в этой области США. Аналоги отечественных беспилотных танков могут появиться в Соединённых Штатах не раньше 2019 года. Как преимущество России в «умном» наземном оружии может изменить расстановку сил в случае возникновения военных конфликтов, выяснял RT.

«Большой шаг вперёд»

Российские беспилотные боевые машины из семейства «Уран» являются «революционно новыми» и способны изменить характер вооружённых конфликтов будущего, считает обозреватель журнала The National Interest Юджин Чоу. Особое внимание автора привлёк комплекс «Уран-9».

«На примере комплекса «Уран-9» видно, что с точки зрения технологий эпоха беспилотных танков уже началась, и вопрос только в том, как именно они будут применяться в вооружённых силах. Россия пока что ближе всех подошла к внедрению данного типа вооружения. Её дальнейшие шаги могут внести существенные коррективы в планы других стран и во многом определить подходы к боевым действиям будущего», — отмечает Чоу.

«Беспилотные летательные аппараты широко применяются в конфликтах по всему миру, а вот наземные роботизированные комплексы в большинстве своём остаются на стадии испытаний. «Уран-9» (в этом плане. — RT) обозначил большой шаг вперёд», — подчёркивает The National Interest .

«Уран-9» — перспективный российский многоцелевой робототехнический комплекс, предназначенный для ведения разведки, поддержки войск на поле боя и решения специальных задач в условиях повышенной угрозы жизни военнослужащих.

На его вооружении находятся 30-миллиметровая пушка 2A72, четыре противотанковые управляемые ракеты «Атака» и огнемёт «Шмель», что позволяет эффективно поражать живую силу и бронетехнику противника.

Роботехнический комплекс «Уран-6»

РИА Новости

© Саид Царнаев

Собрат «Урана-9», о котором также пишет The National Interest, «Уран-6» — беспилотная боевая машина, предназначенная для разминирования местности и проделывая проходов в минных полях, применявшаяся при разминировании Пальмиры. Другим российским роботом-сапёром из этого же семейства является «Уран-10». Если «Уран-6» нацелен в первую очередь на борьбу с противопехотными минами, то 10-я модификация — на противотанковые мины, весящие свыше 10 кг. Кроме того, на вооружении российских ВС стоит роботехнический комплекс пожаротушения «Уран»-14.

«Уран-9» и «Уран-6» принимали участие в параде Победы 9 мая 2018 года.

«Все представленные комплексы вооружения стоят на вооружении российской армии или находятся в опытной эксплуатации, большинство новинок прошли боевую апробацию в Сирии», — заявили в Минобороны России.

Передовые позиции

«Это не единственные роботизированные комплексы, которые есть у российской армии, — отметил в интервью RT военный эксперт Виктор Литовкин. — Есть те, что предназначены для действий в городе, горах, на пересечённой местности».

Среди других российских боевых наземных роботов (а точнее — наземных беспилотников, так как все они управляются операторами): вооружённый крупнокалиберным пулемётом «Корд» или ПКТМ комплекс «Нерехта», решение о принятии на вооружение которого было принято в 2017 году, разведывательно-ударный наземный комплекс «Вихрь», вооружённый пушкой 2A72, 7,62-миллиметровым пулемётом ПКТМ, противотанковым ракетным комплексом «Корнет» и 30-миллиметровым автоматическим гранатомётом АГ-17, а также две разработки концерна «Калашников»: боевые роботизированные платформы «Соратник» и «Нахлебник».

«Соратник» обладает универсальной гусеничной платформой, на которой в зависимости от решаемых задач могут быть размещены пулемёты, гранатомёты АГ-17А или противотанковый комплекс «Корнет-Д» («Корнет-ЭМ»). «Нахлебник», несмотря на название, тоже грозная машина. Небольшой наземный дрон способен произвести 6000 выстрелов в минуту из авиационного пулемёта ГШГ-7,62.

Как правило, боевые наземные дроны планируется применять там, где существуют высокие риски потерь.

«Мы пытаемся защитить жизнь нашего солдата, и это очень важное направление деятельности вооружённых сил», — подчеркнул Литовкин.

Как отметил в интервью RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Виктор Мураховский, Россия в области разработки наземных роботехнических комплексов, предназначенных для разминирования местности, огневой поддержки, патрулирования находится на одной из передовых позиций во всём мире.

В роли догоняющего

«Разработку беспилотных танков начинали, к примеру, США, Китай и ряд других стран, однако там ещё не до конца оценили возможности применения данной платформы, а также способы преодоления её ограничений», — отмечает Юджин Чоу.

По его словам, главную проблему представляет поддержание связи с такими комплексами. В отличие от БПЛА, сигналы, идущие к наземным дронам, встречают на своём пути множество препятствий: холмы, горы, здания. Из-за этого нужно размещать операторов в непосредственной близости от зоны применения роботехнических комплексов, тем самым подвергая их жизнь опасности.

Военнослужащие подразделения управления беспилотным летательным аппаратом во время учений

РИА Новости

© Георгий Зимарев

Как сообщали американские СМИ в феврале 2018 года, Соединённые Штаты планируют начать испытания первых армейских сухопутных роботехнических комплексов лишь в 2019 году. В 2021-м первые образцы поступят в Сухопутные войска США.

«В Сухопутных войсках осознали, что робототехника будет иметь важнейшее значение для нашего успеха в будущем», — прокомментировал новость изданию Military.com полковник Уильям Наколс, руководитель отдела проектов по разработке роботизированных и автономных манёвренных комплексов, недавно созданного в рамках командования Сухопутных войск США по боевой подготовке и разработке доктрины (TRADOC).

«Американцы превосходят нас по количеству РТК, — отмечает Мураховский. — Но у них нет крупногабаритных изделий. В основном это роботы и мини-роботы весом несколько килограммов, предназначенные для обследования помещений, прохода, самодельных взрывных устройств. Таких роботов, как «Уран-6» и «Уран-9», у них нет».

С 2007 года в Ираке и Афганистане США и их союзники использовали беспилотные роботизированные системы небольших размеров (PackBot, TALON), но в их задачи входило, как правило, разминирование местности или разведка, но не боевая поддержка войск.

«Они больше внимания уделили разработке роботов, обеспечивающих тыловую поддержку, — подчёркивает Мураховский. — В этом отношении их самая передовая разработка — шагающий робот от компании Boston Dynamics — не была боевой. Робот должен был нести запасы воды и продовольствия для пехотного отделения».

Шагающий робот от компании Boston Dynamics

© Sgt. Sarah Dietz/USMC

Однако ни эта разработка, ни проект использования беспилотных автомобилей в тыловых колоннах не нашли применения в американских войсках.

«Быстрый прогресс России в области беспилотных систем предполагает, что США должны готовиться к битве против врагов, которые поставят войска США в сложное положение», — отмечал в конце 2017 года автор издания Defense One Самуэль Бендетт.

Но наибольший градус истерии задали британские медиа. В 2017 году The Sun писала о «пугающем интеллектуальным киборге» Ф. Е. Д. О. Р., умеющем стрелять с двух рук, в марте 2018-го Daily Mail пугала читателей русским роботами, которые будут травить диссидентов, а в начале мая 2018 года Daily Express писала о «чудовищной российской армии роботов».

«То, что мы лидируем, это правда, — отмечает Литовкин. — Мы продемонстрировали роботизированные комплексы и на параде, и на учениях. Они прошли обкатку в Сирии и проверены в деле».

За всем стоит человек

«Беспилотные летательные аппараты изменили характер современного боя. Аналогичные перемены в сфере боёв на суше произойдут и с внедрением наземных роботизированных комплексов», — считает Юджин Чоу.

В свою очередь, Самуэль Бендетт отмечает, что наземные роботехнические комплексы вполне можно использовать в комбинации с разведывательными и ударными воздушными беспилотниками. В частности, уже упоминавшийся российский комплекс «Вихрь» может быть оснащён транспортно-пусковым контейнером для БПЛА и лётной подъёмной платформой коптерного типа.

«Роботехника, конечно, привнесёт определённые изменения в тактику действий, борьбу с террористами, но это будет зависеть от того, где это будет применяться, — на открытой местности, в городе, закрытом пространстве», — считает Литовкин.

Тем не менее, по мнению эксперта, не стоит рассчитывать, что в ближайшем будущем солдат на поле боя заменят боевые киборги.

«За всем этим находится человек. Надо понимать, что без человека никакие роботы на поле боя действовать не могут, — хоть на расстоянии, но он присутствует. Эти роботы не автономны», — подчёркивает Литовкин.

Схожее мнение высказывает и Мураховский. «Робот — это не замена человеку, это подспорье человеку, — отмечает эксперт. — Никаких новых свойств в характер общевойскового боя или антитеррористической операции роботы не вносят».