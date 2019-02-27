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Такие тонны денег не снились даже полковнику Захарченко: В день ареста Арашуковых спалили миллионы

27 февраля 2019, 21:24  •  200 • Политика
Костер из горы денег сложили в одном из складских помещений Москвы в тот же день, когда прошли обыски по делу сенатора Рауфа Арашукова, сообщают СМИ. В Сетях отмечают, что такие горы не снились даже печально известному полковнику Захарченко.
Напомним, что его подозревают в причастности к двум убийствам и участии в преступном сообществе. Несколько тонн валюты завезли на московский склад еще в конце января. Чтобы выгрузить деньги, пришлось привлечь к делу погрузчик-манипулятор. Позже неизвестные попытались избавиться от горы купюр и подожгли их, впрочем, огонь уничтожил лишь небольшую часть денежных средств.
Ранее огромное количество пачек банкнот правоохранители находили при обысках по делу полковника Захарченко - в одной из квартир обнаружилось около 8,5 млрд рублей. А вот сумма денег, обнаруженных на складе, пока неизвестна. Видимо поэтому в комментариях пользователи отмечают, что даже у полковника не было таких денежных гор.
А в данном случае установить сумму точную будет сложно. Ведь несколько тонн валюты запылали на складе 30 января, когда и был арестован сенатор Рауф Арашуков. Тогда и прошли обыски, - неудивительно, что необычный пожар связывают именно с делом Арашуковых. Но успели спалить не всю сумму, обгорела лишь часть, остальное удалось спасти, пишет издание "Лента".
Рауф Арашуков обвиняется в убийствах молодежного лидера Аслана Жукова и претендента на премьерский пост в Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также в участии в преступном сообществе. Отец сенатора, Рауль Арашуков, обвиняется в хищениях газа на 30 млрд рублей.
Дело набирает обороты. Следственные действия ведутся в ряде республик. Ранее мы писали, что в нескольких регионах следователям удалось выявить кражу газа через врезки в трубы.

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