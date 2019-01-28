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«Такие преступления выполняются под заказ»: как в России борются с кражами предметов искусства
28 января 2019, 22:54 • 66 • В России
В Подмосковье задержали человека, укравшего картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. К счастью, нашлось и само полотно, которое мужчина спрятал на стройке в Одинцовском районе. Илья Рясной, бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с посягательствами на культурные ценности МВД РФ, рассказал RT, почему такие преступления — не главная проблема рынка антиквариата в России.
Место, где висела похищенная картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» РИА Новости © МВД России
— Похищение картины Куинджи из Третьяковской галереи выглядит абсолютно дико: человек в присутствии десятков свидетелей снял шедевр со стены и унёс его, не встретив никакого сопротивления. Хотелось бы узнать ваше мнение об этой ситуации.
— Нормальный человек таким, конечно, заниматься не будет, потому что в этом преступном бизнесе главное — не столько украсть, сколько сбыть. Обычно все такие крупные преступления выполняются под заказ. Что касается человека, укравшего картину Куинджи, вряд ли у него даже были заказчики. Просто он увидел, что на стене висят два миллиона долларов, и решил прихватить их с собой.
Насколько я знаю, мужчина, похитивший картину Куинджи, ранее был судим. У таких уголовников часто бывает иллюзия, что, украв картину, они разбогатеют на всю оставшуюся жизнь. Это далеко не так. И картина, скорее всего, в итоге будет висеть где-то в деревенском туалете, такое бывало неоднократно. И ничего с ней не сделаешь.
За 1990-е и 2000-е годы общими усилиями нашего МВД, Интерпола, полиций всех стран мира была создана достаточно эффективная система противодействия сбыту украденных произведений искусства. Если картину украли, она сразу ставится на учёт в систему антиквариата в МВД, а также на учёт в Интерпол.
Обычно картину невозможно продать, даже если злоумышленникам удаётся вывезти её за рубеж. Раньше это было проще — вывозили, продавали через Sotheby's, через Christie’s (крупнейшие мировые аукционные дома. — RT), через множество разных аукционов. Сейчас все они взаимодействуют с полицией и такие вещи проверяются.
— А если преступник попытается продать украденное на чёрном рынке?
— Сбывать произведения искусства из-под полы трудно, поскольку для продажи столь ценных объектов требуется провести их экспертизу. Эти вещи стоят миллионы долларов — когда речь идёт о таких суммах, всё это проверяется. Тем более что покупают их коллекционеры, которые разбираются в вопросе.
При этом в последние годы действительно чаще стали красть картины. Есть и дела, до сих пор не раскрытые. Когда я работал с такими преступлениями, крупную кражу совершили во Владимирской области. Преступление было прекрасно подготовлено и, видимо, осуществлено под заказ. Тогда из художественного музея в Вязниках украли четыре картины на несколько миллионов долларов.
К слову, тогда вообще была целая волна краж из провинциальных музеев. Они хуже защищены, но при этом в некоторых есть картины первой величины, подобные тем, что выставлены в Третьяковской галерее. Это действительно представляет опасность.
— Какие главные проблемы есть в сфере антиквариата и произведений искусства?
— Главная проблема — не такие кражи. Они обычно раскрываются, и тот факт, что кто-то пытается при всей охране и видеонаблюдении что-то украсть, конечно, абсурд.
В сфере антиквариата сейчас самая большая проблема — подделки и мошенничество, они приносят преступникам реально большие деньги. Ни один серьёзный жулик сейчас не ворует. Зато подделывают абсолютно всё — Фаберже, старинные книги...
Большинство преступлений, связанных с антиквариатом, латентные, то есть скрытые. Если украли из хранилища, то такие кражи десятилетиями остаются незамеченными. В Астраханском музее изобразительных искусств, например, заменили на копию огромное полотно Айвазовского.
Картину отдавали на реставрацию, а с реставрации привезли уже копию — причём настолько похабную, что сотрудники музея её спрятали в запасники и никому не показывали. В тот раз осудили директора того музея, но картину так и не нашли.
Когда я ещё работал, несколько лет действовала правительственная комиссия по проверке музейного фонда. В ходе проверки недосчитались около 200 тыс. экспонатов. Они, правда, были не столько расхищены: были и двойные учёты, перевозки из музея в музей, некоторые вещи просто развалились, некоторые действительно украли.
Всего 2—3 процента экспонатов музейного фонда подвергались видеофиксации. Это хорошо, что картина Архипа Куинджи очень известна и из частной коллекции, а на самом деле у нас нет фотографий более 90 процентов экспонатов, это создаёт возможности для подмены.
— Как, по вашему мнению, должны решаться эти проблемы?
— В российских музеях насчитывается в общей сложности 70—80 млн экспонатов. В годы работы правительственной комиссии была проведена просто бухгалтерская сверка — смотрели, есть ли экспонат на месте. Затем при Минкультуры создали межведомственную комиссию, которая должна была заниматься вопросами музейной безопасности и законодательства по этому поводу.
Насколько мне известно, сейчас работа комиссии заглохла. Её необходимо возобновить в полном объёме, продолжить массированную проверку, причём уже с экспертами, которые определят, соответствуют экспонаты подлинникам или нет.
Ещё одна проблема сейчас — в результате реорганизаций в Москве, Санкт-Петербурге и Главном управлении МВД были уничтожены отделы уголовного розыска по раскрытию преступлений, связанных с хищением культурных ценностей. При этом отдел проводил колоссальную работу, в том числе профилактическую. Мы занимались всеми комиссиями, законодательством, организацией раскрытия.
— После кражи полотна Архипа Куинджи из Третьяковской галереи велось много разговоров о том, застрахована ли картина. Как обстоят дела со страхованием объектов искусства в России?
— Страховка произведений искусства у нас в стране вообще не развита как таковая. Я не знаю ни одного коллекционера, который страховал бы свои вещи. Дело в том, что страхование — очень дорогое удовольствие.
Цены на произведения, особенно русской живописи, совершенно дикие, они могут быть в несколько раз выше, чем на зарубежные картины того же периода.
К тому же все страховки упираются в экспертизы, и компании, страхующие картины, должны иметь свою экспертную службу. С экспертизами было много проблем, очень многие подделки признавали оригиналами.
С этим было связано, например, дело Преображенских (супруги, продавшие более 30 поддельных картин известных художников, осуждены в 2008 году. — RT), потом — Белиловского (гражданин Германии, продававший подделки российскому банкиру, осуждён в 2010 году. — RT). Они брали картины и меняли на них подписи иностранных художников на русских. Цена произведений сразу вырастала в десятки раз. Расследовали это с трудом.
В случае с расследованием дел о подделках всё упирается в умысел — поди докажи, что человек знал, что это поддельная вещь. А ещё очень сложно проводить экспертизы. По живописи ещё можно как-то определить оригинальность, наложение подписей считывается нормально. Но, допустим, один раз мы работали с металлом, и узнать, десять или сто лет назад была произведена вещь, практически невозможно.
— Какие моменты в системе охраны музеев следует пересмотреть после похищения картины Куинджи?
— Когда работала комиссия, она как раз проверяла вопросы укреплённости помещений, безопасности. Надо соблюдать те замечания, которые были выдвинуты тогда при проверке, пересмотреть систему охраны с точки зрения сигнализации, видеокамер — то есть чисто технические вопросы.
Третьяковская галерея у всех на виду, а вот провинциальные музеи действительно находятся в зоне риска. Для предотвращения преступлений важно, чтобы снова заработала в полную силу межведомственная комиссия по охране музейного фонда. Также надо провести с Росгвардией мероприятия по проверке укреплённости музеев.
Преступления, которые совершают не вполне неадекватные люди, в целом очень тяжелы для предотвращения, потому что система защиты рассчитана на нормальных воров, которые серьёзно подходят к делу.
То же самое, когда происходит умышленная порча картин — это вообще невозможно предотвратить. На входах в музеи, конечно, досматривают посетителей, но картину можно изрезать даже пластиковым ножом.
Поэтому как минимум произведения первой величины должны быть под пуленепробиваемым стеклом. Работы Леонардо да Винчи в музеях, например, выставляются именно так. Но это очень дорого. Кроме того, блики не дают посетителям в полной мере насладиться картиной. Но наиболее дорогие вещи, конечно, должны быть под стеклом и около них должны всё-таки люди сидеть.
— Есть ли какая-то статистика по преступлениям, связанным с антиквариатом и произведениями искусства? Какая здесь раскрываемость?
— Пик таких преступлений был в 1993 году, тогда было совершено 4,5 тысячи подобных преступлений. А вот в последние годы в среднем было около тысячи преступлений. Есть три больших блока: кражи у частных лиц, кражи из религиозных учреждений, кражи из музеев.
В случае с кражами из церквей и религиозных учреждений статистика очень ненадёжная, поскольку всё зависит от того, постановят ли при краже, что похищенный предмет представлял культурную ценность. От этого зависит, попадёт это в статистику или нет.
Ну и музейные кражи — их очень мало в последнее время стало, но вот в 1990-е годы это дело процветало: воровали и из Эрмитажа, и из Кунсткамеры, и из исторических библиотек.
Что касается раскрываемости: если взять массу, то она стабильно выше, чем, допустим, по квартирным кражам. В случаях с антиквариатом бросают больше сил на расследование. В принципе, раскрываемость в этой сфере всегда была выше, чем по другим видам преступлений.
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