«Такие действия не соответствуют их статусу»: МИД России объявил персонами нон грата трёх европейских дипломатов

Сотрудник посольства ФРГ в Москве, а также два работника генконсульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге объявлены персонами нон грата за участие в незаконных акциях 23 января 2021 года. Как пояснили в российском МИД, об этом решении были проинформированы официальные представители трёх стран. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные действия со стороны дипломатов неприемлемы и не соответствуют их статусу. В Совете Федерации действия сотрудников зарубежных дипведомств назвали вмешательством во внутренние дела РФ. Эксперты констатировали, что появление работников посольств европейских стран на несанкционированных акциях означает, что руководство этих государств заинтересовано в оказании влияния на внутриполитические процессы в России.

В российском МИД объявили персонами нон грата трёх работников диппредставительств Швеции, Польши и Германии за участие в несогласованных акциях, прошедших 23 января 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что о принятом решении было сообщено официальным представителям европейских государств, которых вызвали в МИД: «Дипломатам был заявлен протест в связи с зафиксированным участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве в незаконных акциях».

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что такого рода действия с их стороны неприемлемы и не соответствуют дипломатическому статусу.

«Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены персонами нон грата. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации», — добавили в МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что в дальнейшем дипломатические миссии Швеции, Польши и Германии и их персонал «будут строго следовать нормам международного права».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела государства со стороны иностранных дипломатов.

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Напомним, что 23 января 2021 года в ряде российских городов прошли несанкционированные акции протеста. Правоохранительные органы предупреждали участников этих мероприятий об их незаконности. В Кремле организаторов этих митингов назвали провокаторами.

Комментируя решение МИД, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказал мнение, что высылка участвовавших в незаконных митингах дипломатов «остудит горячие головы и послужит другим хорошим уроком».

При этом, по его словам, если другие страны примут решение о зеркальном ответе на эту высылку, это будет незаконно.

«Дипломаты, в отношении которых МИД РФ принял решение, допустили открытое вмешательство во внутренние дела России. Наши дипломатические сотрудники никогда не вмешивались во внутренние дела других государств», — цитирует Джабарова РИА Новости.

В свою очередь, зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также назвал действия зарубежных дипломатов вмешательством во внутренние дела России.

«Это было не только участие, но это были и определённые провокации к участию в этих мероприятиях. Что недопустимо, а также не согласуется с той работой, которую должны вести дипломаты у нас в стране», — сказал он в беседе с RT.

В Европе сочли действия России в отношении дипломатов необоснованными. Так, представитель внешнеполитического ведомства ЕС Петер Стано заявил, что Европейский союз призывает Россию пересмотреть решение о высылке дипломатов.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в этой ситуации речь идёт о «проявлении отхода от принципов верховенства права». По её словам, Берлин оставляет за собой право расширить санкции против Москвы, прежде всего персональные.

В дипведомствах Швеции и Польши также заявили о возможности рассмотреть ответную высылку дипломатов в том случае, если Москва не пересмотрит своё решение.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк назвал решение российского МИД абсолютно правильным. По его словам, подобная активность зарубежных дипломатов несовместима с их высоким статусом.

Кроме того, он обратил внимание на недавние акции протеста, проходившие в последние месяцы во многих европейских странах.

«Мы видим, как достаточно жёстко представители органов правопорядка в Германии разгоняют людей с использованием резиновых дубинок, слезоточивого газа и водомётов. Мы помним, какие совсем недавно были протесты в Польше. Причём они абсолютно не освещались западными информационными агентствами. Но, как мы видим, эти страны делают такое вовлечение в нашу политическую жизнь целенаправленно», — сказал собеседник RT.

Он высказал мнение, что присутствие зарубежных дипломатов на несанкционированных акциях в России означает, что работники дипмиссий получили соответствующее разрешение от своего руководства.