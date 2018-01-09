Таки да: выдвинута новая версия атаки на Хмеймим

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США опробовали против российских военных новый вид боевых устройств – ударные беспилотники, сделанные на коленке

Беспилотник вряд ли можно назвать новым видом вооружений. В конце концов, боевая крылатая ракета тоже может быть определена как беспилотное летающее устройство (БПЛА). В конце концов, и мысль о том, чтобы в летающую игрушку поставить ствол или подвесить бомбу, - тоже не нова. Да и человек на протяжении всей своей истории стремился любые идеи и изобретения подогнать для использования в военных целях.

Что нового в массированной атаке беспилотников на российскую авиационную базу Хмеймим в Сирии, - это массовое производство БПЛА в кустарных условиях и использование их для нанесения реального военного ущерба противнику.

Террористами впервые массированно использовались БПЛА самолетного типа, запущенные с дальности более 50 километров с использованием современных технологий наведения по спутниковым координатам GPS,

- очень чётко эта новизна сформулирована в официальном сообщении Минобороны России.

Беспилотник на коленке? Нет, не бывает

Но сначала о том, что произошло.

В официальном сообщении российского министерства обороны об инциденте рассказывается, что всего на базу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе направлялось "13 малоразмерных воздушных целей неизвестной принадлежности" - 10 и 3 соответственно.

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Все они были своевременно выявлены российскими средствами противовоздушной обороны на значительном удалении. После этого по БПЛА были применены все наличные средства борьбы с подобной опасностью: шесть единиц оказались взяты под контроль российскими подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ), другие семь аппаратов удалось уничтожить при помощи штатных зенитно-ракетных пушечных комплексов "Панцирь-С", которые несут круглосуточное боевое дежурство вокруг российских военных объектов.

Из шести устройств с перехваченным управлением половину удалось мягко посадить на подконтрольную территорию вне базы, а другие три, похоже, как-то "брыкались", поскольку про них в сообщении сказано несколько размыто:

При посадке сдетонировали от столкновения с землёй.

На этом месте российских военных можно только поздравить с боевым успехом: и объект защитили, и ценные аппараты для вдумчивого изучения затрофеили. Но одновременно – или вернее сразу после поздравлений – возникает ряд вопросов.

Зенитно-ракетные пушечные комплексы "Панцирь-С". Фото: Фото: www.globallookpress.com

Понятно, что для создания беспилотника достаточно резинки с пропеллером и пары лёгких палочек, обтянутых папиросной бумагой. Далеко такой аппарат, конечно, не полетит, но многие в детстве занимались изготовлением подобных БПЛА под руководством отца или в кружке юных авиамоделистов. Однако для того чтобы уже не прототип, а полноценная машина пролетела 100 км – а именно такое расстояние указывается военными в качестве того, с которого могут в принципе осуществлять атаки захваченные летательные аппараты, - нужен качественно иной уровень сборки. Ну, например, система ориентации на базе GPS, датчики высоты, пригодная система сервоприводов для управления рулями, система TIKAD, благодаря которой на летательные аппараты крепятся доставляемые к цели устройства – от видеокамеры до бомб и ракет.

И понятное дело, что такие системы должны быть штатными, ибо одно дело – прикрепить лёгкий электронный "глазик", а другое – взрывное устройство с весом и габаритами. Ведь каждая прибавка веса требует усиления крепления, то – усиления всей конструкции аппарата, после чего нужно повысить мощь мотора, залить больше топлива, что снова означает прибавку веса… Известная головная боль всех авиаконструкторов.

Словом, на коленке в подвальной мастерской такое устройств, да ещё в массовом количестве, - не построишь. Да к тому же в условиях, когда над тобою летают не менее хищные "птички", так и рвущиеся бросить что-нибудь взрывоопасное на то, что им напоминает фабрику по производству террористических девайсов…

Кто помог террористам?

Как отметили военные,

инженерные решения, использованные террористами при атаке на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств (СВУ) в назначенных координатах.

А в самодельных взрывных устройствах, прикреплённых к БПЛА, использовались взрыватели иностранного производства.

Кроме того, на уцелевших беспилотников, попавших в руки русских военных, видно, что такие взрыватели оснащены штырями для подрыва над землёю.

Факт использования боевиками ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных БПЛА в любой стране,

- делают непреложный вывод военные специалисты.

Что же это может быть за страна, которая помогла террористам не просто освоить массовое производство БПЛА, но и развернуть его под мирным небом, да ещё и в чисто репутационных целях замаскировать высокотехнологичную работу так, чтобы после взрыва и разлёта на осколки казалось, будто аппарат и вправду бородатый моджахед на коленке собирал?

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Чисто технологически, считают специалисты, это может быть Израиль. В этой стране не только традиционно производят беспилотники самого разного уровня, но и располагают тщательно замаскированными, но весьма надёжными связями с самыми разными арабскими и мусульманскими движениями и организациями. В том числе и исламистскими – недаром упорно ходит слушок, будто и сам запрещённый в России ИГ был создан тщанием израильских спецслужб.

Но с другой стороны, любопытство специалистов привлёк и излишне торопливый комментарий из Вашингтона. О том, мол, что подобные беспилотники и их комплектующие можно запросто купить на свободных рынках.

Может, и можно. Но сама торопливость заставляет внимательнее всмотреться в то, какую роль США вообще хотят играть в Сирии и в регионе в целом. А роль эта крайне проста по замыслу: сделать всё, чтобы Россия предпочла свернуть здесь своё присутствие, чтобы всё же свергнуть законное правительство в Дамаске.

Очень похоже эта реакция из Вашингтона на заметание следов. Особенно после весьма прозрачного намёка из Москвы:

Сейчас российские специалисты устанавливают каналы поставки террористам данных технологий.

Покровский Александр