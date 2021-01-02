«Таки да»: Добкин будет баллотироваться в мэры Харькова

Михаил Добкин в наступившем году намерен стать мэром Харькова. Об этом политик заявил в новогоднюю ночь, поздравляя харьковчан.«Дорогие друзья! Всех с наступившим Новым, 2021-м, годом! Пусть этот год принесёт всем нам мир, счастье и благополучие. Пусть этот год станет для всех нас годом здоровья. Пусть в этом году исполнятся все наши мечты, даже самые сокровенные, пусть исполнятся все желания, даже самые смелые. Кстати, тут меня многие харьковчане в последнее время часто спрашивают, так я отвечу. Таки да! В Новый год с новыми победами. Всех с праздником. Всё будет Харьков!», - обратился Добкин к харьковчанам.Для тех, кто, возможно, не понял, что подразумевалось под «таки да», Добкин в своём телеграм-канале сделал репост сообщения канала «Бородатая бабушка».«Вопреки всем спекуляциям Харьковский горсовет в установленном законом порядке подал обращение к ВР по поводу назначения новых выборов мэра в связи со смертью Кернеса.Так что оттянуть выборы на максимальный срок не получится, хитро***ые вы наши, придется проводить их уже в марте.И да, Добкин идет в мэры», - говорится в сообщении.Напомним, Михаил Добкин был избран мэром Харькова в марте 2006 года. В марте 2010 года его назначили председателем Харьковской облгосадминистрации.С 2010 года мэром Харькова был друг и соратник Добкина Геннадий Кернес. В 2020 году, будучи тяжело больным, Кернес снова выиграл выборы. В конце года, 16 декабря, он скончался от последствий коронавирусной инфекции. 23 декабря Кернеса похоронили, на церемонию прощания с политиком пришло более 100 тысяч человек.В настоящее время обязанности мэра исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов.