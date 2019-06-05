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«Такая самоуверенность заражает»: почему Трамп заявляет об отсутствии достойных конкурентов на выборах 2020 года
05 июня 2019, 23:09 • 59 • В мире
Дональд Трамп считает, что в Демократической партии нет талантливых политиков, которые могли бы конкурировать с ним на выборах 2020 года. Об этом он заявил во время своего визита в Великобританию. По словам американского лидера, у него на руках «все козыри» — экономический рост, борьба с нелегальной миграцией и «победа» над ИГ*. Эксперты считают, что у демократов действительно наблюдается кризис с популярными претендентами на главный пост страны. Впрочем, по мнению аналитиков, делать на этом основании смелые прогнозы по поводу победы Трампа в предстоящей президентской гонке пока рано.
Reuters © Joshua Roberts
Дональд Трамп считает, что в Демократической партии США нет талантливых политиков, которые могли бы составить ему конкуренцию на президентских выборах 2020 года. Об этом он заявил в эфире программы Good Morning Britain на британском телеканале ITV.
«Я не вижу никого (кто мог бы обойти меня в 2020 году). Скажем так, никого вроде Уинстона Черчилля среди моих соперников точно нет... Я не вижу никого, кто мог бы рассчитывать на победу», — сказал американский лидер в ответ на вопрос журналиста о кандидатах от Демпартии, которые заявили о своём участии в выборах.
Трамп отметил, что у него на руках «все козыри», которые помогут ему выиграть президентские выборы в 2020 году: экономический рост, а также усилия по борьбе с притоком нелегальных мигрантов из стран Южной и Центральной Америки.
«Я баллотируюсь на переизбрание при сильнейшей за всю историю США экономике... Я знаю, что делать с Мексикой и как навести там порядок, чтобы нам не пришлось иметь дело с миллионами людей, пытающихся пересечь нашу границу. Я работаю над множеством хороших проектов», — подчеркнул глава Белого дома.
Кроме того, Трамп приписал себе победу над «Исламским государством» в Сирии. Напомним, в декабре президент США распорядился вывести из САР американских военных, заявив, что они одержали победу над террористами.
«Когда я стал президентом, они были повсюду, а теперь мы отвоевали 100% территории халифата. Все говорили, что за такой короткий срок сделать это будет невозможно», — добавил Трамп.
Трамп ведёт себя в своей обычной манере — «не похвалишь сам себя, не похвалит никто», отметил в беседе с RT политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.
Незадолго до отъезда в Великобританию Трамп через свой Twitter сообщил американцам, когда официально объявит о повторном участии в выборах президента США.
«Я объявлю о своём включении в борьбу за переизбрание на второй президентский срок 18 июня в Орландо (Флорида) вместе с первой леди Меланьей, вице-президентом Майком Пенсом и второй леди Карен Пенс в Amway Center на 20 тысяч мест», — заявил он.
Экономика, «победа» и антирейтинг
Оптимизм Трампа похвален, но делать смелые прогнозы пока рано, считает Михаил Синельников-Оришак. По его словам, эффект неожиданности и новизны пропал за четыре года его президентства, а противники Трампа должны были сделать выводы и разработать ответные стратегии.
«Если судить по экономическим показателям, у Трампа достаточно прочные позиции. Но, согласно социологическим опросам, если бы выборы прошли прямо сейчас, Трамп проиграл бы Байдену с разрывом около 10%. Но с точностью сказать, как пройдут выборы, сейчас нельзя», — пояснил политолог.
Со словами Трампа об отсутствии конкурентов можно согласиться при выполнении некоторых условий, например устойчивости экономики США, отметил в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв.
Но Трампу могут помешать его экстравагантные решения во внешней политике — например, торговая война с Китаем или давление с помощью тарифов на Мексику, считает эксперт.
«Это раскачивает мировую экономику в целом, и если нарушится баланс мировой торговли, то, конечно, экономика США тоже от этого пострадает», — рассказал Юрий Рогулёв.
Ещё одна ключевая тема международной повестки, на которой остановился Трамп, — его «победа» над ИГ в Сирии. По словам экспертов, он уже несколько раз безосновательно декларировал решающую роль США в уничтожении ИГ. В одной из бесед с RT вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин называл эти заявления «нахальными и безответственными» и отметил, что Трамп «не имеет никакого отношения к разгрому террористов».
Также не стоит забывать, что у Дональда Трампа очень высокий антирейтинг, напомнил Синельников-Оришак.
«Он был таким и на выборах 2016 года, но тогда у Хиллари Клинтон он просто был выше. Это и будет одной из главных проблем Трампа на следующих выборах», — отметил эксперт.
Партийный список
В то время как Дональд Трамп только собирается начать свою президентскую кампанию, демократы уже активно заявляют о своих претензиях на президентское кресло. На данный момент от Демократической партии США свои кандидатуры выдвинули уже более 20 политиков. В их числе — бывший вице-президент Джо Байден, сенатор Берни Сандерс, в 2016 году проигравший праймериз Хиллари Клинтон, мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио, сенаторы Элизабет Уоррен и Камала Харрис и другие.
Пока что больше всего шансов стать единым кандидатом от демократов у Джо Байдена. В конце апреля социологическая служба HarrisX по заказу издания The Hill провела опрос, согласно которому за Байдена, если ему удастся выйти во второй тур выборов 2020 года, проголосуют 43% избирателей, за Трампа — 37%.
Кроме того, согласно опросу Emerson College, Байден лидирует в штате Северная Каролина, который Трампу с минимальным преимуществом удалось отбить у демократов и Хиллари Клинтон в 2016 году. Сейчас 54% жителей штата готовы отдать свои голоса за Байдена, за Трампа — 44%. Для американской избирательной системы победа в том или ином штате имеет особую важность, так как президент США избирается коллегией выборщиков штата, а не прямым голосованием.
Однако сам Трамп не слишком обеспокоен участием Байдена в президентской гонке. Он называл бывшего вице-президента Сонным Джо и высказывал сомнения в его личных качествах.
«Добро пожаловать в гонку, Сонный Джо. Надеюсь только, что тебе хватит ума (а насчёт него давно есть сомнения), чтобы успешно выступить на первичных выборах», — написал Трамп в своём Twitter в конце апреля.
Напомним, что Байден трижды выдвигал свою кандидатуру на выборах президента США — в 1984, 1988 и 2008 годах — и всегда проигрывал партийные праймериз.
Левое крыло
Вторым по популярности политиком среди демократов является сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, известный своими симпатиями к идеям демократического социализма.
Из-за этого он особо популярен среди американской молодёжи — согласно результатам мартовского опроса Harris Poll, 49,6% респондентов утвердительно ответили на вопрос, хотели бы они жить в социалистическом государстве. Опрос проводился среди молодых людей, родившихся после 1985-го и 1995 года.
Для сравнения: аналогичный опрос, проведённый в 2017 году, показал, что число тех, кто хотел бы жить в социалистическую эпоху, было меньше — 44%.
О сенаторе-социалисте Дональд Трамп отзывался так же пренебрежительно, как и о Байдене, называя его Безумным Берни.
«Финалистами праймериз будут Безумный Берни Сандерс и Сонный Джо Байден, которые будут идти против сильнейшей экономической платформы в истории страны и других чудесных достижений», — писал Трамп в своём Twitter 17 апреля.
После вступления в гонку Джо Байдена позиции Берни Сандерса серьёзно пошатнулись. В мае опрос Monmouth University показал, что на праймериз свои голоса за сенатора-социалиста готовы отдать 18% демократов, за Байдена — 36%.
Последний раз Америка обращалась к левым идеям в 1930-х годах, во времена Великой депрессии, теперь к этому снова проявляет интерес молодёжь, потому что это своеобразный запретный плод, отметил Синельников-Оришак.
Реальных кандидатов от демократов всего двое — Джо Байден и Берни Сандерс, отметил Юрий Рогулёв. По его словам, их уровень поддержки превышает 30%.
«Все остальные кандидаты из списка демократов имеют уровень поддержки 3—6%. Они не являются общепризнанными, общенациональными политиками, за которыми готова пойти значительная часть электората. То есть из этих 20 с лишним кандидатов реальные шансы имеют всего два человека», — пояснил эксперт.
Это свидетельствует о кризисе Демократической партии, считает Рогулёв, так как и Байден, и Сандерс — «отработанный материал».
Рабочий класс пошёл за Трампом, поэтому Сандерсу остаётся только радикально настроенный молодёжный электорат.
«Что касается Байдена, то там противоположная картина. Он уже был вице-президентом и является очень умеренным политиком, который мог бы претендовать на роль лидера «центра» Демократической партии. Но ничего нового, по сравнению с администрацией Обамы, он предложить не сможет, поэтому молодёжь и более радикальные члены партии за него голосовать вообще не будут, как в своё время за Хиллари Клинтон. У демократов кризис с кандидатами, и если не произойдёт ничего экстраординарного, у них очень мало шансов что-то противопоставить Трампу на предстоящих выборах», — заключил эксперт.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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