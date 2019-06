«Такая самоуверенность заражает»: почему Трамп заявляет об отсутствии достойных конкурентов на выборах 2020 года • 59 • В мире Дональд Трамп считает, что в Демократической партии нет талантливых политиков, которые могли бы конкурировать с ним на выборах 2020 года. Об этом он заявил во время своего визита в Великобританию. По словам американского лидера, у него на руках «все козыри» — экономический рост, борьба с нелегальной миграцией и «победа» над ИГ*. Эксперты считают, что у демократов действительно наблюдается кризис с популярными претендентами на главный пост страны. Впрочем, по мнению аналитиков, делать на этом основании смелые прогнозы по поводу победы Трампа в предстоящей президентской гонке пока рано. Reuters © Joshua Roberts Дональд Трамп считает, что в Демократической партии США нет талантливых политиков, которые могли бы составить ему конкуренцию на президентских выборах 2020 года. Об этом он заявил в эфире программы Good Morning Britain на британском телеканале ITV. «Я не вижу никого (кто мог бы обойти меня в 2020 году). Скажем так, никого вроде Уинстона Черчилля среди моих соперников точно нет... Я не вижу никого, кто мог бы рассчитывать на победу», — сказал американский лидер в ответ на вопрос журналиста о кандидатах от Демпартии, которые заявили о своём участии в выборах. Трамп отметил, что у него на руках «все козыри», которые помогут ему выиграть президентские выборы в 2020 году: экономический рост, а также усилия по борьбе с притоком нелегальных мигрантов из стран Южной и Центральной Америки. «Я баллотируюсь на переизбрание при сильнейшей за всю историю США экономике... Я знаю, что делать с Мексикой и как навести там порядок, чтобы нам не пришлось иметь дело с миллионами людей, пытающихся пересечь нашу границу. Я работаю над множеством хороших проектов», — подчеркнул глава Белого дома. Кроме того, Трамп приписал себе победу над «Исламским государством» в Сирии. Напомним, в декабре президент США распорядился вывести из САР американских военных, заявив, что они одержали победу над террористами. «Когда я стал президентом, они были повсюду, а теперь мы отвоевали 100% территории халифата. Все говорили, что за такой короткий срок сделать это будет невозможно», — добавил Трамп. Трамп ведёт себя в своей обычной манере — «не похвалишь сам себя, не похвалит никто», отметил в беседе с RT политолог-американист Михаил Синельников-Оришак. «По его словам, всё, что он делает, — это замечательно, он молодец и никогда не ошибается. Такая самоуверенность заражает, и она была подкреплена его победой на выборах 2016 года, в которую никто не верил до последнего момента. Но то, что сработало на первых выборах, может и не сработать на вторых», — считает политолог. Незадолго до отъезда в Великобританию Трамп через свой Twitter сообщил американцам, когда официально объявит о повторном участии в выборах президента США. «Я объявлю о своём включении в борьбу за переизбрание на второй президентский срок 18 июня в Орландо (Флорида) вместе с первой леди Меланьей, вице-президентом Майком Пенсом и второй леди Карен Пенс в Amway Center на 20 тысяч мест», — заявил он. Экономика, «победа» и антирейтинг Оптимизм Трампа похвален, но делать смелые прогнозы пока рано, считает Михаил Синельников-Оришак. По его словам, эффект неожиданности и новизны пропал за четыре года его президентства, а противники Трампа должны были сделать выводы и разработать ответные стратегии. «Если судить по экономическим показателям, у Трампа достаточно прочные позиции. Но, согласно социологическим опросам, если бы выборы прошли прямо сейчас, Трамп проиграл бы Байдену с разрывом около 10%. Но с точностью сказать, как пройдут выборы, сейчас нельзя», — пояснил политолог. Со словами Трампа об отсутствии конкурентов можно согласиться при выполнении некоторых условий, например устойчивости экономики США, отметил в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв. «Если до 2020 года в экономике не произойдёт ухудшение, если США будут развиваться, а безработица — снижаться, то у него будут шансы на победу как у действующего президента, который проводит такую политику», — пояснил Рогулёв. Но Трампу могут помешать его экстравагантные решения во внешней политике — например, торговая война с Китаем или давление с помощью тарифов на Мексику, считает эксперт. «Это раскачивает мировую экономику в целом, и если нарушится баланс мировой торговли, то, конечно, экономика США тоже от этого пострадает», — рассказал Юрий Рогулёв. Ещё одна ключевая тема международной повестки, на которой остановился Трамп, — его «победа» над ИГ в Сирии. По словам экспертов, он уже несколько раз безосновательно декларировал решающую роль США в уничтожении ИГ. В одной из бесед с RT вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин называл эти заявления «нахальными и безответственными» и отметил, что Трамп «не имеет никакого отношения к разгрому террористов». Также не стоит забывать, что у Дональда Трампа очень высокий антирейтинг, напомнил Синельников-Оришак. «Он был таким и на выборах 2016 года, но тогда у Хиллари Клинтон он просто был выше. Это и будет одной из главных проблем Трампа на следующих выборах», — отметил эксперт. Партийный список В то время как Дональд Трамп только собирается начать свою президентскую кампанию, демократы уже активно заявляют о своих претензиях на президентское кресло. На данный момент от Демократической партии США свои кандидатуры выдвинули уже более 20 политиков. В их числе — бывший вице-президент Джо Байден, сенатор Берни Сандерс, в 2016 году проигравший праймериз Хиллари Клинтон, мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио, сенаторы Элизабет Уоррен и Камала Харрис и другие. Бывший вице-президент США Джо Байден

Reuters

© Brian Snyder Пока что больше всего шансов стать единым кандидатом от демократов у Джо Байдена. В конце апреля социологическая служба HarrisX по заказу издания The Hill провела опрос, согласно которому за Байдена, если ему удастся выйти во второй тур выборов 2020 года, проголосуют 43% избирателей, за Трампа — 37%. Кроме того, согласно опросу Emerson College, Байден лидирует в штате Северная Каролина, который Трампу с минимальным преимуществом удалось отбить у демократов и Хиллари Клинтон в 2016 году. Сейчас 54% жителей штата готовы отдать свои голоса за Байдена, за Трампа — 44%. Для американской избирательной системы победа в том или ином штате имеет особую важность, так как президент США избирается коллегией выборщиков штата, а не прямым голосованием. Однако сам Трамп не слишком обеспокоен участием Байдена в президентской гонке. Он называл бывшего вице-президента Сонным Джо и высказывал сомнения в его личных качествах. «Добро пожаловать в гонку, Сонный Джо. Надеюсь только, что тебе хватит ума (а насчёт него давно есть сомнения), чтобы успешно выступить на первичных выборах», — написал Трамп в своём Twitter в конце апреля. Напомним, что Байден трижды выдвигал свою кандидатуру на выборах президента США — в 1984, 1988 и 2008 годах — и всегда проигрывал партийные праймериз. Левое крыло Вторым по популярности политиком среди демократов является сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, известный своими симпатиями к идеям демократического социализма. Кандидат в президенты США на выборах 2016 года Берни Сандерс

AFP

© Frederic J. Brown Эгилс Левитс, или Отречение от отцов Из-за этого он особо популярен среди американской молодёжи — согласно результатам мартовского опроса Harris Poll, 49,6% респондентов утвердительно ответили на вопрос, хотели бы они жить в социалистическом государстве. Опрос проводился среди молодых людей, родившихся после 1985-го и 1995 года. Для сравнения: аналогичный опрос, проведённый в 2017 году, показал, что число тех, кто хотел бы жить в социалистическую эпоху, было меньше — 44%. О сенаторе-социалисте Дональд Трамп отзывался так же пренебрежительно, как и о Байдене, называя его Безумным Берни. «Финалистами праймериз будут Безумный Берни Сандерс и Сонный Джо Байден, которые будут идти против сильнейшей экономической платформы в истории страны и других чудесных достижений», — писал Трамп в своём Twitter 17 апреля. I believe it will be Crazy Bernie Sanders vs. Sleepy Joe Biden as the two finalists to run against maybe the best Economy in the history of our Country (and MANY other great things)! I look forward to facing whoever it may be. May God Rest Their Soul! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 апреля 2019 г. После вступления в гонку Джо Байдена позиции Берни Сандерса серьёзно пошатнулись. В мае опрос Monmouth University показал, что на праймериз свои голоса за сенатора-социалиста готовы отдать 18% демократов, за Байдена — 36%. Последний раз Америка обращалась к левым идеям в 1930-х годах, во времена Великой депрессии, теперь к этому снова проявляет интерес молодёжь, потому что это своеобразный запретный плод, отметил Синельников-Оришак. Реальных кандидатов от демократов всего двое — Джо Байден и Берни Сандерс, отметил Юрий Рогулёв. По его словам, их уровень поддержки превышает 30%. «Все остальные кандидаты из списка демократов имеют уровень поддержки 3—6%. Они не являются общепризнанными, общенациональными политиками, за которыми готова пойти значительная часть электората. То есть из этих 20 с лишним кандидатов реальные шансы имеют всего два человека», — пояснил эксперт. Это свидетельствует о кризисе Демократической партии, считает Рогулёв, так как и Байден, и Сандерс — «отработанный материал». «Они оба уже неоднократно пробовали свои силы на президентских выборах, и у них ничего не получилось. Они являются известными политиками, но их нельзя назвать суперзвёздами. Сандерс пользуется популярностью среди молодёжи, но он политик-маргинал. Центристов и граждан среднего класса он за собой повести не сможет», — подчеркнул эксперт. Рабочий класс пошёл за Трампом, поэтому Сандерсу остаётся только радикально настроенный молодёжный электорат. «Что касается Байдена, то там противоположная картина. Он уже был вице-президентом и является очень умеренным политиком, который мог бы претендовать на роль лидера «центра» Демократической партии. Но ничего нового, по сравнению с администрацией Обамы, он предложить не сможет, поэтому молодёжь и более радикальные члены партии за него голосовать вообще не будут, как в своё время за Хиллари Клинтон. У демократов кризис с кандидатами, и если не произойдёт ничего экстраординарного, у них очень мало шансов что-то противопоставить Трампу на предстоящих выборах», — заключил эксперт. * «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





