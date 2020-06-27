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Такая поправка, что все сразу проголосуют: Сатановский сделал жёсткое историческое предложение

27 июня 2020, 03:00  •  4 • Политика
Политолог Сатановский предложил кастрировать чиновников при поступлении на госслужбу. "Если бы среди поправок в Конституцию такое предложение было, за него с таким бы перевесом население проголосовало", - пишет он.
Политолог и экономист Евгений Сатановский предложил перенять опыт Древнего Китая, где государственными деньгами управляли исключительно евнухи. По мнению эксперта, это бы позволило навести порядок в финансово-экономическом блоке правительства.
Сатановский считает, что в России можно создать курорты ничуть не хуже тех, что есть в Турции, на Кипре и других популярных туристических направлениях. И всё, что для этого нужно, это чтобы финансово-экономический блок правительства перешёл от своих собственных игр к реальной экономике.
Причём начал играть ту роль, которая ему и должна быть присуща - ВСПОМОГАТЕЛЬНУЮ. Без претензий на то, что этот ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ страну персонал всем в ней заправлял, - пишет Сатановский на своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".
Он добавляет, что финансово-экономический блок наверняка будет этому сопротивляться. Поэтому политолог предлагает взять на вооружение метод, придуманный ещё в Древнем Китае.
В Китае вообще тысячи лет на деньгах одни евнухи при императорах сидели, и ничего. А наших даже никто при поступлении на госслужбу не кастрирует, хотя давно пора. И если бы среди поправок в Конституцию такое предложение было, за него с таким бы перевесом население проголосовало, - высказывает мнение Сатановский.

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