Такая поправка, что все сразу проголосуют: Сатановский сделал жёсткое историческое предложение

Политолог и экономист Евгений Сатановский предложил перенять опыт Древнего Китая, где государственными деньгами управляли исключительно евнухи. По мнению эксперта, это бы позволило навести порядок в финансово-экономическом блоке правительства.

Сатановский считает, что в России можно создать курорты ничуть не хуже тех, что есть в Турции, на Кипре и других популярных туристических направлениях. И всё, что для этого нужно, это чтобы финансово-экономический блок правительства перешёл от своих собственных игр к реальной экономике.

Причём начал играть ту роль, которая ему и должна быть присуща - ВСПОМОГАТЕЛЬНУЮ. Без претензий на то, что этот ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ страну персонал всем в ней заправлял, - пишет Сатановский на своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".

Он добавляет, что финансово-экономический блок наверняка будет этому сопротивляться. Поэтому политолог предлагает взять на вооружение метод, придуманный ещё в Древнем Китае.