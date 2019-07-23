Так же будут «харчить» Россию? США отключили Венесуэле свет, чтобы вывести на улицы оппозицию

Автор:

Латышев Сергей

В Венесуэле вновь масштабное отключение электричества, пятое с начала года. Когда на территории большей части страны погас свет, в ряде мест начались грабежи и погромы. Пытающиеся выживать в условиях инспирированных США жесточайших санкций венесуэльцы возмущены: страшно выйти на улицу, в домах нет воды, банкоматы не работают, перебои с продуктами, мобильная связь барахлит. Оппозиция критикует правительство президента Николаса Мадуро за бездарное управление страной. Власти обвиняют в очередной диверсии США и стараются побыстрее ликвидировать её последствия.

Всё происходит так, как и должно происходить в гибридных войнах ХХI века, которые ведут под лживым предлогом борьбы за демократию по всему миру США с целью сохранения и приумножения своего господства, чтобы присвоить себе то, на что в Вашингтоне положили глаз. Причём желательно руками местных наймитов, которым для этого создаются благоприятные условия.

И если бедные в плане природных ресурсов страны, даже самые людоедские, американцев не интересуют, а попираемые там на каждом шагу права человека и нищета населения — не волнуют, то со странами, где есть нефть и газ, другие полезные ископаемые, особенно если их очень много, всё обстоит с точностью до наоборот. Или если стратегически та или иная страна представляет особый интерес для США.

Города Венесуэлы снова во тьме после очередной диверсии США в отношении энергетической системы страны. Фото: www.globallookpress.com

Весь этот спектакль и разворачивается сейчас на наших глазах. Причём даже нельзя сказать, что само по себе это нечто новое: Куба и Иран живут в условиях жесточайших американских санкций соответственно полвека и треть века. И сдаваться не собираются. Сейчас американцы и их союзники проверяют на прочность венесуэльцев. Выдержат ли?

Как это работает?

Как сообщил в эфире государственного телевидения министр связи и информации Хорхе Родригес, результаты расследования показали «наличие атаки электромагнитного характера, направленной на повреждение систем генерации», идут работы по восстановлению электроснабжения.

Американский ставленник и лидер оппозиции Хуан Гуайдо со своей стороны заявил в Twitter, что это «очевидный провал властей», которые «разрушили энергетическую систему и не имеют решений для урегулирования ситуации», в связи с чем венесуэльцы сегодня «должны собраться на улицах», так как «не намерены привыкать к этой катастрофе».

Данное заявление Гуайдо стало его саморазоблачением: ещё неделю назад этот американский мальчик сказал, что 23 июля он объявит о новом этапе в борьбе за власть:

Следующее заседание (парламента) пройдёт 23 июля вместе с народом на улице. С помощью усилий гражданского общества и деятельности Национальной ассамблеи мы перейдём к следующему этапу нашей борьбы.

Призвав своих сторонников «к мобилизации», Гуайдо бросил лозунг:

Все в Каракас.

«Хотелки» США в отношении Венесуэлы озвучивает назначенный Вашингтоном главный венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо. Фото: www.globallookpress.com

И что же? Неужели не очевидно, что американские кураторы политика, которому за поддержку Вашингтона придётся расплатиться баснословными природными богатствами своей страны, и организовали очередной блэкаут аккурат к объявленной Гуайдо заранее дате, чтобы разозлить и подзадорить сдающую свои позиции венесуэльскую оппозицию, с которой Каракас пытается договориться?

Этого следовало ожидать. Поэтому, как сообщил в своём Twitter президент Мадуро, «для обеспечения мира и спокойствия» развёрнуты дополнительные подразделения сил безопасности, приняты меры для предотвращения перебоев в водоснабжении, работе транспорта и медицинских учреждений.

Целями дестабилизации ситуации в Венесуэле служили также вторжения американских самолётов-шпионов в воздушное пространство этой страны. С начала года её власти насчитали 78 таких случаев. Перехват венесуэльским истребителем очередного американского разведывательного самолёта несколько дней назад в Вашингтоне раздули до масштабов международного скандала.

Зачем США это делают, признал в своём Twitter советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон:

США не успокоятся, пока не уйдёт деспотичный Мадуро…

С чего это вдруг?

Всплеск антивенесуэльской активности США и их местных ставленников, включая самого Гуайдо, который в последние недели сидел тихо, вызван успешными переговорами Каракаса с венесуэльской оппозиций — вначале в Осло, потом на Барбадосе. В Вашингтоне явно опасаются, что режим Мадуро расколет оппозицию, найдя общий язык с её патриотической частью, что приведёт к дальнейшей маргинализации болтуна Гуайдо, являющегося, по сути, американским «официантом» в Венесуэле. Стремлением сорвать наметившееся между участниками переговоров взаимопонимание и вызваны, прежде всего, новые американские козни.

В чём интерес России?

Россия, напротив, заинтересована в том, чтобы президент Мадуро и вменяемая часть оппозиции договорились, чтобы при любом развитии событий не потерять несколько десятков миллиардов долларов, вложенных в Венесуэлу, а также её рынок. К тому же смягчение «социалистической» политики нынешнего венесуэльского режима благоприятно скажется на экономике страны, может помочь покончить с гиперинфляцией.

Советник президента Трампа по нацбезопасности Джон Болтон: «США не успокоятся, пока не уйдёт деспотичный Мадуро…» Фото: www.globallookpress.com

Москва ничего не навязывает Каракасу, хотя видит, что там неправильно делают, только советует, скрупулёзно выполняет взятые на себя контрактные обязательства, в том числе в военной сфере, несмотря на истерики Вашингтона по поводу «русской оккупации» Венесуэлы. Отношения между обеими странами не безоблачные, но крупных противоречий нет.

В последние дни в Каракасе находился замминистра иностранных дел Сергей Рябков, заявивший, в частности, что Россия не видит проблем в том, как развивается экономическое сотрудничество с Венесуэлой, за «небольшими единичными исключениями». Ожидается визит в текущем году в Россию президента Мадуро — такие визиты происходят обычно только тогда, когда стороны обо всём договорились, и есть что подписывать.

Главное, у России нет иллюзий по поводу того, что происходит в Венесуэле, так как дело уже не в том, что ею неэффективно управляют нынешние власти. Поскольку США отрабатывают на этой стране, сообщил в июне директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, «универсальный алгоритм проведения тайных акций влияния в непрерывном режиме и в глобальных масштабах». Причём, по его словам, такого рода подрывная работа ведётся как против врагов, так и против друзей и нейтральных сил. Поэтому в Москве существует ясное понимание того, что в Венесуэле на самом деле проходит один из фронтов большой гибридной войны США с Россией, и чем дальше и дольше Москва сможет держать крупные силы и ресурсы врага подальше от своих границ, тем лучше ей удастся обеспечивать национальную безопасность.