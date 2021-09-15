Житель Горловки, которая уже семь лет подвергается обстрелам со стороны украинской армии, показал, как выглядит человек, предавший Россию. Сбежавший на Украину ранее довольно успешный актёр теперь выпрашивает милостыню у русских.

В своём Twitter-аккаунте пользователь Горловский Гагарин показал фото бывшего русского актёра Анатолия Пашинина. С грязными волосами, крайне неопрятного вида актёр запечатлён на кадре в беседе с журналистами.

"Обнищавший предатель, бывший актёр и каратель… За это время он стал гражданином Украины и бандеровцем. Теперь так", - подписывает фото Горловский Гагарин.

Напомним, что Пашинин несколько лет назад сбежал из России, чтобы поддержать украинский майдан и зажить по-европейски. Но что-то пошло не так, и отвоевавшего против жителей Донбасса актёра "выбросили" на обочину жизни. Некоторое время он работал на автомойке, а сейчас, не имея ни жилья, ни постоянной работы, ни поклонников, Пашинин обращается к жителям России с просьбой подать на жизнь.

Обнищавший предатель, бывший актёр и каратель Анатолий Пашинин публично выпрашивает деньги.

Несколько лет назад актер бежал из России на войну. За это время он стал гражданином Украины и бандеровцем.

Теперь так pic.twitter.com/sJqe1YEOQY — Горловский Гагарин (@EFn6oSqE2WMu0CZ) September 12, 2021

Ранее блогер Сергей Колясников напомнил, как некогда Пашинин кричал "Слава Украине" на майдане и говорил о рождении "свободных людей". Кроме того, блогер привёл фрагмент интервью, в котором актёр, который служил в рядах ВСУ, рассказывает, как здорово, когда противотанковая управляемая ракета попадает в грузовик "Урал" с "сепарами". И что он не станет приводить "языка", а будет на месте убивать пленных дончан и луганчан.

Что же случилось, Толя? Где благородная бандеровская ярость? Где выбритый чуб? Что пошло не так?

- пишет блогер.