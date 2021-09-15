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Так выглядит предатель: Сбежавший на Украину актёр просит милостыню у русских
15 сентября 2021, 08:00 • 56 • Политика
Житель Горловки, которая уже семь лет подвергается обстрелам со стороны украинской армии, показал, как выглядит человек, предавший Россию. Сбежавший на Украину ранее довольно успешный актёр теперь выпрашивает милостыню у русских.
В своём Twitter-аккаунте пользователь Горловский Гагарин показал фото бывшего русского актёра Анатолия Пашинина. С грязными волосами, крайне неопрятного вида актёр запечатлён на кадре в беседе с журналистами.
"Обнищавший предатель, бывший актёр и каратель… За это время он стал гражданином Украины и бандеровцем. Теперь так", - подписывает фото Горловский Гагарин.
Напомним, что Пашинин несколько лет назад сбежал из России, чтобы поддержать украинский майдан и зажить по-европейски. Но что-то пошло не так, и отвоевавшего против жителей Донбасса актёра "выбросили" на обочину жизни. Некоторое время он работал на автомойке, а сейчас, не имея ни жилья, ни постоянной работы, ни поклонников, Пашинин обращается к жителям России с просьбой подать на жизнь.
Ранее блогер Сергей Колясников напомнил, как некогда Пашинин кричал "Слава Украине" на майдане и говорил о рождении "свободных людей". Кроме того, блогер привёл фрагмент интервью, в котором актёр, который служил в рядах ВСУ, рассказывает, как здорово, когда противотанковая управляемая ракета попадает в грузовик "Урал" с "сепарами". И что он не станет приводить "языка", а будет на месте убивать пленных дончан и луганчан.
- пишет блогер.
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