Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нардеп Рады заявил о победе Украины над Россией. Но попал в исторический конфуз
Украина явила миру авиационное чудо, в которое не верили
Президент Польши сознательно оскорбил Ангелу Меркель - Die Welt
"Вам стоит заткнуться": посол Китая в США резко осадил американцев
Главная / Политика

Так выглядит предатель: Сбежавший на Украину актёр просит милостыню у русских

15 сентября 2021, 08:00  •  56 • Политика
Житель Горловки, которая уже семь лет подвергается обстрелам со стороны украинской армии, показал, как выглядит человек, предавший Россию. Сбежавший на Украину ранее довольно успешный актёр теперь выпрашивает милостыню у русских.
В своём Twitter-аккаунте пользователь Горловский Гагарин показал фото бывшего русского актёра Анатолия Пашинина. С грязными волосами, крайне неопрятного вида актёр запечатлён на кадре в беседе с журналистами.
"Обнищавший предатель, бывший актёр и каратель… За это время он стал гражданином Украины и бандеровцем. Теперь так", - подписывает фото Горловский Гагарин.
Напомним, что Пашинин несколько лет назад сбежал из России, чтобы поддержать украинский майдан и зажить по-европейски. Но что-то пошло не так, и отвоевавшего против жителей Донбасса актёра "выбросили" на обочину жизни. Некоторое время он работал на автомойке, а сейчас, не имея ни жилья, ни постоянной работы, ни поклонников, Пашинин обращается к жителям России с просьбой подать на жизнь.
Обнищавший предатель, бывший актёр и каратель Анатолий Пашинин публично выпрашивает деньги.
Несколько лет назад актер бежал из России на войну. За это время он стал гражданином Украины и бандеровцем.
Теперь так pic.twitter.com/sJqe1YEOQY
— Горловский Гагарин (@EFn6oSqE2WMu0CZ) September 12, 2021
Ранее блогер Сергей Колясников напомнил, как некогда Пашинин кричал "Слава Украине" на майдане и говорил о рождении "свободных людей". Кроме того, блогер привёл фрагмент интервью, в котором актёр, который служил в рядах ВСУ, рассказывает, как здорово, когда противотанковая управляемая ракета попадает в грузовик "Урал" с "сепарами". И что он не станет приводить "языка", а будет на месте убивать пленных дончан и луганчан.
Что же случилось, Толя? Где благородная бандеровская ярость? Где выбритый чуб? Что пошло не так?
- пишет блогер.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





56
Источник
Похожие новости
15 сентября 2021, 02:30
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
15 сентября 2021, 00:40
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило одно фото
15 сентября 2021, 04:20
Лидер Китая жестко пристыдил Байдена: в личной встрече отказано
15 сентября 2021, 00:40
Продвигающие Навального США столкнулись с эффектом бумеранга. Объявлена повышенная готовность
15 сентября 2021, 02:30
У США диагностировали "паралич военного командования" после измены главы Комитета начштабов
15 сентября 2021, 06:10
"Украина перессорилась со всеми": Политолог рассказал, почему Вашингтон пока "крышует" Киев
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 сентября 2021, 02:30
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
15 сентября 2021, 00:40
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило одно...
15 сентября 2021, 04:20
Лидер Китая жестко пристыдил Байдена: в личной встрече отказано
15 сентября 2021, 00:40
Продвигающие Навального США столкнулись с эффектом бумеранга. Объявлена повышенная го...
15 сентября 2021, 02:30
У США диагностировали "паралич военного командования" после измены главы Ко...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 сентября 2021, 11:00
На Украине похвастались успешным похищением свидетеля по делу MH17
10 сентября 2021, 06:05
"Пожалуйте бриться": Путин отреагировал на рекордный рост цены на газ в Европе
08 сентября 2021, 11:00
Силовики исполнили желание осужденной белорусской оппозиционерки Колесниковой
11 сентября 2021, 03:10
Мнение: Киев, провоцируя РФ на боевые действия, доиграется
11 сентября 2021, 01:20
Спортсменам Украины обещают 10 млн за победу над Россией: Стало известно, кто дал на это деньги
09 сентября 2021, 01:40
Эксперт предугадал реакцию Киева на поставки газа России в обход: "Крики, заклинания"
13 сентября 2021, 19:20
"Принудительно посадят самолёт с Шойгу?": Блогер указал на "откровенно странный поступок" Чехии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.