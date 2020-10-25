Так вот ты какой, северный олень: Герои известной сказки оказались не такими

Автор:

Аля Самитова

Совершенно свежая история: несколько дней назад в Венгрии поступил в продажу сборник под названием "Сказка для всех" (Meseorszag mindenkie) – 17 хорошо известных детских сказок, на которых выросло не одно поколение. Но теперь та же "Золушка", пересказанная некогда Шарлем Перро и братьями Гримм, зазвучала совершенно по-новому, не то чтобы "современно", но уж точно максимально толерантно. Переписали и "Снежную королеву", и другие сказочные истории.

Чёрная Белоснежка и принц с непонятной гендерной идентичностью

Если при упоминании "Золушки" вы сразу вспомнили кадры из трогательного старого советского фильма, забудьте об этом. Сразу и бесповоротно. И лучше выбросьте из головы мультфильм про Кая и Герду. Потому что пришли новые времена, а с ними и новые герои. Поэтому включаем толерантность "на максималку" и…

Золушка, милая светловолосая девушка, успевавшая и по дому прибраться, и вредным сёстрам платья к балу сшить, как объясняют читателям авторы сборника, вполне может быть геем, к тому же с тёмной кожей, правда, не негром (простите за неполиткорректность), а цыганом.

Перелицованные под ЛГБТ-тренд классические сказки вызвали в Венгрии скандал, зато "радужное сообщество" приняло эту книжку с восторгом. Скриншот: Twitter / @zsuzsi_p

Да и с принцем не всё понятно: он вполне уживается со своей "небинарной гендерной идентичностью", вполне уютно чувствует себя и в мужской, и в женской одежде, а уж выбрать, с кем жить – с принцессой или с драконом, – ему вообще не сложно: можно попеременно менять партнёра.

Холодная и высокомерная Снежная королева неожиданно воспылала чувством, правда, лесбийским – объектом воздыханий оказалась Герда. Не оставили в покое даже прекрасного северного оленя из этой же сказки: он не только "сменил пол", но и заговорил по-человечески. Но не абы о чём, а о том, что делить людей на два пола – мужской и женский – это из рук вон плохо.

Так что битва с морским владыкой Посейдоном, в которую вступает трансгендер, почти уже и не удивит, особенно после превращения Белоснежки в девушку-мулатку.

Как сделать ненормальность нормой

Если у вас ещё не все волосы встали дыбом, то послушаем, что сказал журналистам Time один из авторов "старых сказок на новый лад", открытый гей Болдизсар Надь: "Нашей целью было сделать детскую литературу в Венгрии более разнообразной и показать детям, насколько красочна и прекрасна жизнь. Мы хотели написать рассказы, отражающие и прославляющие жизнь всех современных молодых людей". А ведь можно было просто признаться: "Мы, представители ЛГБТ, очень хотим изменить весь мир под себя, сделав ненормальность нормой".

Но всё-таки надо сказать спасибо этому "прогрессивному" автору хотя бы за то, что не показал в сборнике пару геев, усыновивших ребёнка. А то ведь мог таким образом и главную свою "боль" отразить. По информации Reuters, Надь со своим "мужем" (а может быть, и "женой") горят желанием стать родителями, но однополым парам в Венгрии сделать это практически невозможно.

Другой автор "толерантной" книги, Дороттия Редай, постоянно и очень активно сотрудничает с венгерскими ЛГБТ-организациями. Именно они настойчиво продвигают в местных школах свои образовательные программы. Стараниям "радужных активистов" помешала пандемия, из-за которой многие школьники перешли на онлайн-обучение. И вот теперь детей попытались "достать" прямо на дому при помощи "толерантного" сборника сказок, который был выпущен при поддержке общества лесбиянок.

Весь тираж "Сказки для всех" в полторы тысячи экземпляров был продан за две недели. Если судить по соцсетям, главными покупателями оказались сторонники однополых отношений и трансгендеры. После этого на прилавки выложили новый тираж – теперь уже в 15 тысяч экземпляров, и скандальный сборник возглавил топ-50 самых популярных изданий Венгрии.

"Вот что я думаю: оставьте наших детей в покое"

Конечно, венгры – народ консервативный по большей части, поэтому "изыски" в виде однополой любви и прочих гомосексуальных и других штучек не жалуют. В стране, хотя она и является членом ЕС, в Конституции закреплено понятие брака как союза мужчины и женщины, а смена пола не признаётся законной.

Но до сих пор в Венгрии прямых атак на ЛГБТ-сообщество не наблюдалось, в отличие от той же Польши, где люди теряют терпение и открыто выступают против попыток "радужных активистов" диктовать повестку дня. Однако в этот раз лопнуло терпение даже у спокойных венгров, и ""толерантная" книжка" вызвала серьёзный скандал в венгерском обществе.

К примеру, консервативный политик Дора Дуро отправила сборник в шредер прямо под камеры репортёров, а перед зданием, где располагается офис издательства, выпустившего скандальный сборник, прошёл митинг сторонников традиционных семейных ценностей.

Отреагировал на скандал и премьер-министр Виктор Орбан, правительство которого последовательно продвигает в стране христианско-консервативную повестку дня:

Венгрия – терпимая и терпеливая страна с точки зрения гомосексуализма. Но есть черта, которую нельзя переходить. И резюмирую по этому поводу: оставьте наших детей в покое!

Не менее резко по этому поводу высказался и глава аппарата венгерского правительства Гергели Гуляс, отметивший, что гомосексуальная пропаганда не должна быть разрешённой в отношении детей. "Это акт угрозы в отношении несовершеннолетних", – заключил политик.

Однако в Венгрии, в отличие от России, не существует закона, который бы защищал детей от пропаганды нетрадиционной ориентации. Поэтому серьёзных последствий, кроме критики, для создателей книги не будет, а уж авторы подобной ситуацией будут пользоваться и дальше, предлагая свои "толерантные" программы для внедрения в детские сады и школы.

Скандал с "новыми сказками" не прошёл мимо внимания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который жёстко потребовал, обращаясь к авторам сборника, "оставить в покое наших детей". Фото: Attila Volgyi / Xinhua / Globallookpress

При этом воспитателям и учителям предлагается следовать рекомендациям специальных методических материалов. К примеру, во время игр дети должны меняться гендерными ролями – девочки становиться мальчиками и наоборот. Так что издание скандального сборника – это один из шагов по приучению подрастающего поколения к "многообразию полов" и толерантному отношению к любым извращениям.

Казалось бы, при чём тут Россия? Однако…

По словам Дороттии Редай, на создание подобного сборника её натолкнула враждебность, с которой к представителям ЛГБТ-сообщества относятся венгерские консерваторы. А реакцию на книжку она и вовсе сравнила с "коммунистической цензурой" и даже сожжением книг немецкими нацистами.

Не забыла активистка упомянуть и Россию, мол, Москва, принимая свои "фашистские законы" (конечно, речь идёт о самом "больном" для сексуальных меньшинств – о запрете на ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних), подогревает рост "гомофобных и антилиберальных" настроений среди европейцев.

И ведь действительно, наш закон для этих самых нетрадиционных меньшинств – как кость в горле: как же так, в этом "дремучем Мордоре" не позволяют вдалбливать в голову детям с пелёнок мысли о том, что нетрадиционная сексуальная ориентация – это не просто "ещё одна норма из многих норм", вполне правильное в цивилизованном обществе состояние, а, может быть, даже и единственно правильное.

"Радужный Губка Боб" – ещё не предел?

Конечно, выходящий замуж Золушк или Снежная королева, пристающая к Герде, – далеко не первый случай отолеранчивания сказочных или мультяшных героев. Помните, как в этом году главный герой мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны" вдруг стал членом "ЛГБТ-прайда"? И ведь тоже потому, что Nickelodeon захотелось не отстать от общего тренда и потрафить сексуальным меньшинствам и их празднику Pride Month. Одновременно выяснилось, что непосредственное отношение к этому "радужному сообществу" имеют и Швоз Швартс из "Опасного Генри", и главная героиня мультипликационного сериала "Аватар: Легенда о Корре".

Каминг-аут устроил и Nickelodeon. Сделано это было в честь Pride Month (месяца защиты прав секс-меньшинств). Неожиданно выяснилось, что и Губка Боб, и Швоз Швартс из "Опасного Генри", и главная героиня мультсериала "Аватар: Легенда о Корре" – все они имеют прямое отношение к ЛГБТ-сообществу. Скриншот: Twitter / @ nickelodeon

А пару лет назад автор детской сказки "Принц и рыцарь" Даниэль Хаак, отправив главного героя на поиски принцессы, взял и женил его… на рыцаре. Да что там принц! Даже в "Утиных историях" и то детишек попытались приобщить к "новой радужной реальности", введя в сценарий персонаж с нетрадиционной ориентацией.

И ладно бы всё этим и ограничивалось. Так нет же, "радужная пропаганда" ведётся по всем фронтам и очень настырно, а любые исследования, в которых говорится об отрицательном влиянии такой пропаганды на неокрепшие детские умы, встречают настолько яростное сопротивление нетрадиционно ориентированных сообществ, что становится страшно. А западное общество послушно прогибается, стыдливо прячет глаза и только поддерживает эту гомосексуальную вакханалию.

И ведь главная аудитория этой агрессивной пропаганды – дети. А главная цель – не просто сформировать у них отношение к "сексуальному и гендерному разнообразию" как к чему-то нормальному, а приучить их к мысли, что это не только "модно", а "даже желательно". Поэтому и вводят подобных персонажей в детские книжки и мультфильмы, поэтому и рисуют в фильмах "успешных представителей сексуальных меньшинств", а однополые браки показываются как самые счастливые.

Что дальше? Гетеросексуалов отправят в резервации? Или всё-таки консервативная часть общества взбунтуется и сбросит с себя эти "радужные оковы"? Иначе вырождение не за горами, а на освободившиеся места уже готовы прийти миллионы мигрантов. Только это будет уже совсем другая история. В которой Белоснежка-мулатка станет выглядеть уже слишком консервативной, как и даже просто пассивный гомосексуалист Золушк.