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«Так украинские ВМС ещё никто не оскорблял»: Захарова о сообщении «Дождя» про ситуацию в Азовском море

26 ноября 2018, 06:39  •  330 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на сообщение «Дождя» о ситуации в Азовском море. «Так украинские ВМС ещё никто не оскорблял», - прокомментировала она материал.
В МИД России посмеялись над безграмотным сообщением телеканала «Дождь» о задержании трех украинских военных судов, нарушивших российскую границу в Азовском море. Материал «оппозиционного» издания прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В сообщении «Дождя» говорится, что в Керченском проливе «происходит что-то странное». По версии издания, военные суда Украины всего лишь «заплыли» в российские территориальные воды. Официальный представитель МИД отмечает, что это уже отредактированное сообщение. То есть до этого в сообщении всё было ещё хуже.
«Всё хорошо, но «заплыли» просто убило - так украинские ВМС ещё никто не оскорблял», - комментирует сообщение Мария Захарова.
Она задаётся риторическим вопросом о том, остался ли в редакции «Дождя» хоть кто-то с высшим образованием. И если ли ответ «Да», то из какого именно вуза эти люди?
Напомним, что корабли не "плавают", а ходят.

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