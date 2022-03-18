Так срываются маски. Два пророчества о спецоперации на Украине

В эфире программы "Шафран" на "Первом русском" раскрываем тему спецоперации на Украине чуть шире, чем многие привыкли. По мере развития дискуссии Анна Шафран и Юрий Цветков напоминают по меньшей мере о двух пророчествах, предопределивших и операцию, и реакцию Запада, и уникальную роль России.

Французский министр экономики Брюно Ле Мэр отказался от своих недавно сказанных слов про "тотальную войну" против России, а президент этой страны Эммануэль Макрон призвал французских предпринимателей не торопиться уходить с российского рынка. Министр сдал назад, но загнать обратно выпущенного из бутылки джинна нацизма и русофобии гораздо сложнее.

"Русский, покайся!"

К примеру, в одном из бистро Праги вывесили объявление, в котором говорится, что русские, прежде чем сделать заказ, должны заявить, что Путин и Лукашенко – массовые убийцы, сказать, что им стыдно, и извиниться. Неизвестно, много ли стыдящихся за Россию мигрантов ходят в это бистро.

Скриншот: Царьград

Другой пример: если эмигранты из России вдруг захотят открыть счёт в Банке Грузии, им тоже необходимо будет выполнить ряд требований, в частности, они должны согласиться, что их страна – агрессор и оккупант, а также пообещать бороться с "российской пропагандой". Иначе – отказ в обслуживании и закрытие счёта.

Очевидно, что оба текста – это чистая пропаганда и давление. Законодательство и Чехии, и Грузии запрещает отказывать кому-либо в обслуживании на основании гражданства или политической позиции, – напомнила Анна Шафран. – Вот только глядя на то, как развивается ситуация, возникает вопрос – а долго ли ещё продержится этот запрет? Или, как в гитлеровской Германии законодательно были зафиксированы ограничения по отношению к евреям, в европейских странах и США теперь будут вполне законно дискриминировать русских и тех, кто поддерживает русских?

В той же Чехии, кстати, поддержку военной операции России на Украине уже объявили уголовным преступлением и угрожают тюремным заключением – до трёх лет. Вот такая вот свобода слова по-европейски – сажать за то, что Чехии напрямую вообще не касается, добавила ведущая.

Причём угрозы в адрес тех, кто поддерживает Россию, – это ещё далеко не всё. Угрожают даже тем, кто вне политики. Например, пресловутый "Макдоналдс". В 2014 году эта сеть оперативно ушла из Крыма после объявления санкций, а на этот раз заявила о приостановке работы в России далеко не сразу, а после беспрецедентного давления.

Например, в Британии лично министр иностранных дел Лиз Трасс призвала "Макдоналдс" покинуть Россию, представитель лейбористской партии обвинил кафе с клоуном в том, что они "потеряли свой моральный компас", а пользователи в соцсетях угрожали бойкотом.

Моральный компас "Макдоналдса" – это ж надо такое придумать, – удивилась Анна Шафран. – Но они вполне серьёзны. Ещё один британский парламентарий, Эд Дэйви заявил, что уход "Макдоналдса" поможет покончить с российским, цитирую, "режимом-изгоем".

Смех смехом, но очевидно, что Запад настроен серьёзно и, опасаясь воевать с Россией при помощи оружия, во всём остальном действительно объявил нам тотальную войну на выживание. Причём, традиционно не делая разницы между солдатами и мирными жителями, государством и народом.

Почва была готова давно – оставалось посадить ростки русофобии

Сложившуюся ситуацию в студии "Первого русского" ведущая Анна Шафран обсудила с политологом и дипломатом Юрием Цветковым.

Анна Шафран: На ваш взгляд, антироссийская и русофобская истерия в европейских странах – это спонтанное или подготовленное явление?

Юрий Цветков: Спонтанным назвать это сложно. Сейчас западный мир мыслит категориями холодной войны. Об этом западные СМИ не устают напоминать своим читателям. Та атмосфера неприятия всего русского, что насаждалась в период холодной войны, в 90-е годы немного пошла на спад, но всё равно сохранялась.

Почва была подготовлена, и посадить новые ростки русофобии оказалось делом нехитрым. А начиная с конца прошлого года в СМИ Запада стал снова раскручиваться маховик антироссийской пропаганды, публиковались всевозможные небылицы.

Таким образом, шёл прогрев аудитории, которую подготавливали в решительный протест против всего русского. И даже те моменты, которые для нас выглядели достаточно смешными и нелепыми – к примеру, раз пятнадцать менявшийся график "совершенно точного вторжения России", как раз соответствовали нацистским методичкам, которые говорили о том, что "ложь, если её повторить много-много раз, становится правдой".

Люди на Западе через средства массовой информации, из которых они черпают все новости и другую информацию, укоренились в мысли, что вторжение неизбежно.

– Иными словами, пропаганда разворачивалась по Геббельсу?

– Геббельс тоже не сам это выдумал. Существует схема, как успешно работать с аудиторией при помощи манипуляций. И эти технологии доводились до совершенства, а с появлением СМИ, потом интернета, соцсетей и стриминговых сервисов это вышло на более высокий уровень. И эта информационная волна с определённым идеологическим зарядом идёт отовсюду.

Общество готовили к тому, что русский медведь сейчас будет наступать, поэтому "благородным господам" на Западе необходимо как-то объединяться против этой "русской угрозы", а сейчас надо сплотиться вокруг Украины, потому что это последний оплот, иначе капитализм завтра рухнет.

Такая идея внушалась и внушается. Тот всплеск русофобии, который мы видим сегодня, корнями уходит в далёкие дали. Западное общество всегда относилась с недоверием к России. Так было даже в те годы, когда мы пытались найти взаимовыгодную формулу сосуществования с Западом, особенно, в 90-е годы, когда мы хотели встроиться в западную парадигму, подчас в ущерб своим национальным интересам.

Но вспомните голливудские фильмы: там всегда русский или бандит, или, как в фильме "Армагеддон", – пьяный космонавт где-то на орбите пытается помочь благородной миссии американцев, а в итоге взрывается космическая станция "Мир". Вот такой образ России и русского, он никуда не делся.

Политолог и дипломат Юрий Цветков. Фото: Телеканал Царьград

Россия всегда была экзистенциальной угрозой для Запада

– А если копнуть ещё глубже, в век XIX или ещё дальше, становится понятно, что на самом деле это наше противостояние разворачивается не на уровне идеологий, условно говоря – Советский Союз и социализм против капитализма. Дело в ненависти какой-то животной именно ко всему русскому, потому что Россия, каким бы ни было её государственное или экономическое устройство, всегда была экзистенциальной угрозой для Запада.

– И экзистенциальная, и геополитическая угроза. У меня есть своя версия на этот счёт. Конечно, многие с ней не согласны и она, конечно, не является неуязвимой.

Оружие киевскому режиму под видом гуманитарной помощи Но посмотрите, на протяжении столетий Россия являлась своего рода забором для экспансии Запада на восток. Ведь и натиск германских крестоносцев, и шведы, и Наполеон – они все старались расширить свои владения за счёт захвата восточных земель, где всё время находилась Россия.

– Постоянно как кость в горле!

– Даже в период расцвета нашей монархии, когда у русского престола были связи с ведущими монархическими династиями Европы, всё равно Россия не воспринималась равной, но её были вынуждены воспринимать равной, потому что очень часто та же самая Западная Европа получала уроки от России.

Тем не менее к русскому народу всегда было недоверие, потому что жизненное пространство он занимает то, которое, по мнению Запада, должны занимать их цивилизации. В этом главная причина, на мой взгляд.

Действительно, повод найдётся всегда. Государственное устройство меняется, политическая система меняется, идеология меняется, а "угроза со стороны России" остаётся. К этому надо привыкнуть, это всегда было так.

Когда Запад приходит на нашу землю, русские потом пьют шнапс в Берлине

– Вспомнилась фраза о том, "как это несправедливо, что России принадлежит огромное количество природных ресурсов мира". Видимо, это их вечная боль, с которой они никак не могут справиться.

Но если посмотреть на нашу историю от Александра Невского через войну с Наполеоном 1812 года, потом Вторая мировая война и наша Великая Отечественная – противостояние с гитлеровской Германией, складывается впечатление, что болезнь эта у них есть, она в латентном режиме существует всегда, а иногда происходят обострения.

И Россия вынуждена раз в 100 лет просто навалять этим западникам для того, чтобы привести их в чувство. После этого они немного приходят в себя и дальше несколько десятилетий мы живём в более-менее спокойном режиме. Но сегодня, к сожалению, наблюдаем, что история повторяется из раза в раз.

– История всегда повторяется по спирали, именно поэтому её и нужно учить. История даёт возможность избавиться от ошибок прошлого – чего делать лучше не надо, потому что произойдёт то, что уже происходило.

Вы правильно подметили закономерность, что приблизительно раз в сто лет возникает серьёзный конфликт между Россией и странами коллективного Запада именно по причине этих неразрешимых цивилизационных противоречий.

До Наполеона можно вспомнить ещё войну с Пруссией короля Фридриха, когда 9 октября 1760 года в ходе Семилетней войны русская армия в первый из трёх раз взяла Берлин.

Всегда нужно напоминать нашим европейским партнёрам, что когда они приходят на нашу землю со своими правилами, это обычно заканчивается тем, что русские солдаты пьют шнапс в Берлине или шампанское в Париже. Это может оказать отрезвляющее воздействие.

В принципе, сейчас наша армия это и показывает в ходе специальной военной операции на Украине. Опасно без конца тыкать русского медведя, пытаясь его вытащить из ареала обитания, только потому, что они считают это "вотчиной Запада".

Фото: Телеканал Царьград

Американцы приватизировали международную повестку

– А сейчас они добились своего – медведь из берлоги вышел. Всё то, что начинает происходить в Европе сегодня и сейчас, – это просто удивительно: начиная с цен на газ. И эта тенденция не изменится, учитывая ярость американской администрации, которая хочет запретить импорт русских энергоносителей. А сейчас они у себя в палате представителей будут рассматривать законопроект по выходу России из ВТО. Это странно, ведь ВТО – это всемирная организация, почему американцы рассматривают у себя этот законопроект.

– Всё логично, потому что после распада биполярного мира – социалистического блока и капиталистического – победитель США постепенно стали приватизировать международную повестку, подминая под себя те международные организации, которые позволяли раньше двум блокам решать вопросы во взаимных интересах. Всё, победила одна сторона.

В 90-е годы повестка стала неолиберальной, и она постепенно стала просачиваться в эти международные структуры. ВТО исключением не является, она в значительной степени обслуживает интересы крупного капитала США и их ближайших сателлитов.

– Вот так срываются маски. Если раньше они пытались сделать красивую мину при плохой игре, сейчас уже вопрос вытеснения России из ВТО рассматривают в американском Конгрессе. Хочется сказать: большое вам человеческое спасибо! Что надо сделать, чтобы нас выгнали ещё и из ВОЗ?

– Скоро и это произойдёт. Смотрите, ещё какой интересный момент: приостановили членство России в Совете Европы, но сказали: вы должны платить. Вам уже нельзя сидеть за одним столом с "почтенными западными господами", но деньги на их посиделки вы, будьте любезны, вносите каждый год.

Вскоре последовало заявление МИД России, в котором наши дипломаты написали: предлагаем вам и дальше наслаждаться обществом друг друга, но уже без России. И мы ушли из Совета Европы. Я думаю, это не последняя организация, которую мы покинем.

В принципе, новая архитектура международной безопасности и отношений скоро начнёт формироваться, потому что старая стремительно схлопывается. Мы тут видим эффект домино – вся конструкция падает. Худо-бедно ещё держится система ООН, и то – только в силу своего вселенского масштаба и мощной бюрократии. Но и она будет подвержена серьёзным изменениям в ближайшее время. Это – почти уже свершившийся факт.

У западного обывателя – разрыв в шаблоне консьюмеризма

– Учитывая ситуацию с ценами в Европе, растёт социальная напряжённость. Мы видели сообщения о том, что в Италии в магазинах продают в одни руки не более пяти литров подсолнечного масла. Ладно, мы-то к таким коллизиям привыкли, нас, русских, вообще сложно чем-либо напугать, мы такое переживаем системно. А у них такое с 1945 года, наверно, впервые. Они сейчас там встряску неплохую получат, с учётом нового потока беженцев. Это я к тому, что мы должны им раз в сто лет навалять, чтобы они поняли: не надо с Россией такое себе позволять.

– Действительно, истерия, которая сопровождается русофобскими обвинениями в адрес нашей страны и нашего народа, прежде всего связана с разрывом шаблона. Консьюмеризм, который являлся моделью поведения при капиталистическом обществе, предусматривает, что центр внимания должен быть смещён на человека, который должен потреблять даже больше, чем ему нужно.

Когда человек к этому привыкает и начинается эффект отзеркаливания от санкций – всё дорожает, что-то становится дефицитом, – возникает некоторое отрезвление сознания: как же так?

– А ещё великолепный твит опубликовал Майкл Макфолл, бывший посол США в России. Это просто квинтэссенция их непонимания, что такое Россия. Он написал, что "русские отныне будут жить в полной изоляции от остального мира всю оставшуюся жизнь, свои отпуска они будут проводить в Тегеране и Цхинвале, у них не будет больше иномарок, телефонов или импортной техники и, наконец, их никто больше не пригласит на международные конференции". Народ смеётся и отвечает: "У меня отдых в Ялте каждый год, уже оплачен, на конференцию в Тегеран с удовольствием съездим". Они всерьёз верят, что всё это русского человека напугает!

– Для них это понятно, это в порядке вещей, пугаться такого. При консьюмеризме они живут несколько сотен лет, и для них личное потребление – это священная корова, без этого общество жить не способно. Для них действительно трагедия, если не будет "Макдоналдса", новой модели iPhone, на что кредиты-то брать?

Им десятилетиями промывают мозги, что они должны что-то покупать, брать кредиты, закладывать душу или ещё что-то, лишь бы и дальше иметь возможность набирать себе благ.

Завершая программу, Анна Шафран отметила: удивительно, но сатирик Михаил Задорнов ещё много лет назад предсказал развитие событий на Украине. Очень сложно найти какие-то новые слова в адрес европейцев, которые пытаются учить нас жизни. Но напомню ещё и первые строки стихотворения Александра Сергеевича Пушкина "Клеветникам России":

О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнения Литвы? Оставьте: это спор славян между собою, Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою, Вопрос, которого не разрешите вы.

Год за годом и век за веком европейцы наступают на одни и те же грабли. Что ж, вряд ли стоит удивляться, когда грабли опять ударят по лбу.

Программа "Шафран" на "Первом русском" выходит дважды в неделю по вторникам и четвергам в 16:00. Не пропустите!

Ꙁа Ꙁемлю Русскую! И да поможет нам Бог!