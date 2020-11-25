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Так слова "пожизненный" и "сибирский" ещё не сочетались. Ургант пошутил о новом "бароне" Лебедеве

25 ноября 2020, 19:05  •  108 • Политика
Известный российский телеведущий Иван Ургант пошутил о новом "бароне Сибирском" Евгении Лебедеве, который получил от британской королевы пожизненное звание пэра. По его словам, так слова "пожизненный" и "сибирский" ещё не сочетались.
Телеведущий прокомментировал решение королевы Великобритании Елизаветы II пожаловать российскому бизнесмену титул "барона Сибирского и Хэмптонского", пожизненное звание пэра и право заседать в Палате лордов. Столь высокой чести предприниматель удостоился за вклад в развитие медиаиндустрии и благотворительность. Таким образом Лебедев стал первым британским пэром из России.
Рассуждая о новоявленном аристократе, Ургант не смог удержаться от шутки, напомнив, что Сибирь в российском сознании традиционно воспринимается как место для ссылки.
Много раз в одном предложении встречались слова "пожизненный" и "сибирский", но в таком контексте никогда, - отметил телеведущий.
Примечательно, что решение королевы вызвало недоумение в России. Титул "барон Сибирский" подразумевает, что Лебедев получил от британского монарха земли в Сибири, на что у Елизаветы II, разумеется, нет права. Причиной этого казуса стала неточность перевода. В действительности же Сибирь упоминается как место, откуда Лебедев родом, а не место, где он имеет земельный надел. Официально титул бизнесмена звучит следующим образом: "Барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-апон-Темс и Сибири в Российской Федерации". Впрочем, и тут есть нестыковка. Дело в том, что Лебедев родился в Москве, а не в Сибири. "Сибирский" титул может быть фактической ошибкой, допущенной британцами, которые плохо знакомы с биографией пэра. Или же попыткой напомнить бизнесмену о его иностранном происхождении.

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