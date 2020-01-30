Так сколько российских островов хочет Абэ-сан?

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Осенью 2018 года, опасаясь прекращения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по так называемой территориальной проблеме, премьер-министр Японии Синдзо Абэ неожиданно предложил взять за основу решения данной «проблемы» Советско-японскую совместную декларацию 1956 года. Ибо это единственная зацепка, позволяющая, как считают в Японии, «вернуть» хотя бы небольшую часть якобы исконных «северных территорий», под которыми официальный Токио подразумевает принадлежащие России южные Курильские острова – Кунашир, Итуруп, Шикотан и островную гряду Плоские, именуемую по-японски Хабомаи.

Тогда это заявление Абэ и в Москве, и в Токио было воспринято чуть ли не как согласие японского премьера отказаться от претензий на крупные острова южной части Большой Курильской гряды – Кунашир и Итуруп – и сосредоточиться на реанимации «хрущёвского компромисса». А именно: на возможности передачи Японии Малой Курильской гряды, то есть острова Шикотан и островной группы Плоские, по-японски Хабомаи.

О том, что поначалу в Москве заявление Абэ так и расценили, свидетельствовало выступление в ноябре 2018 года по центральному каналу российского телевидения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который «успокоил» народ сообщением, что «автоматической передачи островов японской стороне» не будет. Пресс-секретаря поняли так, что передача будет, но не автоматическая, а какая-то другая.

Затем подлил масла в огонь премьер-министр Абэ. Похоже, уверившись в согласии Путина на предложенный «компромисс» или, как выразился российский лидер, «хикивакэ», «ничью», он стал делать сенсационные заявления в том духе, что вопрос якобы решён и остаётся лишь согласовать некоторые технические вопросы. Так, Абэ пообещал «не выселять» жителей Курил с островов и «не требовать» от российского правительства денежных компенсаций за… 70-летнее «незаконное [!!? – Ред.] использование северных территорий».

Это прозвучало как прямое указание на то, что российское руководство и впрямь якобы готово к «передаче» островов. В России это вызвало возмущение. Такую сдачу Японии (под тем или иным предлогом) Курильских островов участники митингов на Дальнем Востоке, в Москве, других городах назвали покушением на суверенитет и территориальную целостность Российской Федерации и потребовали прекратить ущемляющие интересы нашей страны переговоры по так называемому территориальному вопросу.

Надо отдать должное российскому руководству, которое предприняло шаги, дезавуирующие провокационные, по сути, заявления премьера Абэ. 9 января 2019 года МИД РФ вызвал посла Японии в России Тоёхиса Кодзуки и обратил внимание на последние высказывания официального Токио по мирному договору с Москвой. Во время встречи с послом замглавы МИД Игорь Моргулов заявил, что подобные высказывания грубо искажают суть договорённостей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации 1956 года и дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров.

«Главе японской дипмиссии указали, что такие заявления расцениваются как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования», – подчеркнули в МИД РФ. Моргулов отметил, что позиция России осталась неизменной: проблему мирного договора можно решить только в условиях качественно новой атмосферы в российско-японских отношениях и решение должны поддержать народы обеих стран.

Важно было подтверждение российской стороной того, что такое решение должно основываться на безусловном признании Токио итогов Второй мировой войны в полном объёме, включая суверенитет России над южными Курильскими островами.

Такой афронт обескуражил японское правительство. И дал повод японской оппозиции обвинить Абэ в стремлении во что бы то ни стало подписать с Россией мирный договор, идя на недопустимые уступки, пересматривая прежнюю «принципиальную позицию», – требование от Москвы «всех северных территорий», а не их небольшой части. Абэ было нелегко выкручиваться. Как предупреждали опытные специалисты по российско-японским отношениям, слова Абэ о согласии «активизировать переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года» вовсе не означают отказ японского премьера и его правительства от претензий на все острова южной части Курильской гряды. В связи с этим нельзя согласиться с тем мнением, что заявленная Абэ позиция якобы «является серьезной уступкой со стороны Японии, так как прежде ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов — Кунашира, Итурупа, Шикотана, Хабомаи — и только после этого заключение мирного договора».

О том, что это заблуждение, свидетельствуют признания премьер-министра Японии не в кулуарах, а с парламентской трибуны. В октябре 2019 года автор этих строк сообщал из Токио: «Сегодня премьером Абэ было чётко заявлено: «Суверенитет Японии распространяется на четыре северных острова. В этом наша позиция неизменна. Заявления о каком-либо отходе от нашей базисной позиции на этот счет не соответствуют действительности». Тем самым была подтверждена японская позиция, на неизменность которой мы не раз указывали. Оказались посрамлены те российские комментаторы и политологи, кто, плохо понимая существо японской политики, убеждали народ, что «территориальную проблему» с Японией якобы можно решить «малой кровью», используя давно отвергнутый самим его создателем «хрущёвский компромисс». «Компромисс», предусматривавший в 1956 году возможность пожертвовать Малой Курильской грядой ради "дружбы с Японией"».

И вот свежее подтверждение того, что Абэ не отказывается от притязаний на принадлежащие России Курильские острова. 23 января, отвечая на заседании парламентской комиссии (кстати, парламентские дебаты в Японии транслируются центральным телеканалом в прямом эфире) на обвинения депутата от оппозиции Тэцуро Фукуямы в уступках на переговорах российской стороне, Абэ заявил, что власти Японии не изменили своей позиции и намерены на переговорах с Россией решить «территориальный вопрос» в отношении всех островов южной части Курил. «Северные территории – это территории, на которые распространяется суверенитет Японии. Изменений в этой позиции нет. Заявления о подрыве результатов послевоенной дипломатии Японии не соответствуют действительности», – провозгласил японский премьер.

Остаётся спросить МИД РФ: в чём тогда смысл «активизации переговорного процесса по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года»? Хотя, надо отметить, сегодня министр Лавров уже не говорит о «хрущёвском компромиссе», а справедливо предлагает японской стороне уважать международные документы и признать суверенитет СССР (России) на все без изъятия Курильские острова. И если японские политики отвергают эту позицию Москвы, то это их выбор.

Анатолий Кошкин

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Фото: nede.li

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