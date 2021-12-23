Так сказал Путин. Политика: "Россия не сердится, Россия – сосредотачивается"

Как обычно, пресс-конференция Владимира Путина посвящена всем возможным вопросам экономики и политики. Но ответить на вопрос, что сегодня было главным, совсем не сложно. Президент констатировал: враг на пороге. Война возможна.

Что Путин не боится острых и неудобных вопросов, известно давно. Собственно, публичные ответы на эти самые неудобные вопросы – по-видимому, его любимый способ сказать в предельно доступной форме то, что другие политики говорить вслух боятся или стремятся высказать обиняками. Итоговая пресс-конференция 2021 года исключением не стала и стать не могла. Владимир Путин был в высказываниях точен и резок. По всем пунктам, но мы сейчас сосредоточимся на самых главных.

Инструмент под названием "Навальный"

Путин ответил Западу на провокационный, как казалось журналисту ВВС, вопрос об Алексее Навальном – и как бы заодно объяснил, как строится и будет строиться впредь русская политика по отношению к иностранным агентам.

Во-первых, разговор о том, что Навальный является борцом за свободу, Путин поддерживать отказался:

Сидельцы всегда были, есть и будут, не надо совершать уголовные преступления и прикрываться политической деятельностью.

А связывать уголовное дело Навального с его предполагаемым отравлением – тем более бессмысленно, подчеркнул президент. Хотя бы потому, что, несмотря на настойчивые просьбы со стороны России, нам так и не предоставили ни одного материала, подтверждающего его отравление. Из чего легко можно сделать вывод, что "отравление" было выгодно отнюдь не России – а Западу. Западу, который нашёл в Навальном удобный инструмент для того, чтобы ослабить Россию, подчеркнул Путин:

Россию нельзя победить, её только можно развалить изнутри. Что и было сделано в 90-е. А кто это сделал? Те, кто обслуживали чужие интересы. Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Вот мы направляли официальные запросы: дайте хоть какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет ни одного. Предложили, чтобы туда приехали наши специалисты, я лично предлагал президенту Франции, канцлеру ФРГ – ноль. Ну как это объяснить? Молчание. Если нечего ответить, об этом не нужно говорить.

Либеральные, но патриотичные

Позиция Путина – это позиция лидера нации, который во главу угла ставит государственный суверенитет и готов противостоять всему, что угрожает суверенитету, в частности, деятельности в России иностранных агентов. При этом президент подчёркивает, что с ними поступают даже слишком мягко. Не так, как в странах, которые законодательство об иностранных агентах, собственно, придумали:

Мы не запрещаем работу этих организаций. Мы хотим, чтобы организации, которые занимаются политикой в России, ясно и точно объяснили источники своего финансирования. Наш закон либеральнее. Давайте сделаем, как в США, – введём уголовную ответственность? Но мы не требуем даже прекращения их деятельности!

Путин демонстрирует, что он – лидер русского народа и русского государства. И, коль скоро это так, противодействие иностранному влиянию – это едва ли не главная его задача. Во всяком случае, во внутренней политике. Потому что, как сказал он корреспонденту BBC,

Выбор организации общества и государства будет определяться российским народом, а не теми, кого вы сегодня обслуживаете.

Русские не хотят войны. Но она рядом

Говорят, что русские хотят войны, вам звонят серьёзные люди, вы объясняете. В результате отправляете наши "красные линии" и правила игры,

– так начала свой вопрос корреспондент государственной телекомпании "Россия 1" Ирада Зейналова. Но как долго это может продолжаться? Подтекст вопроса очевиден для каждого: мы действительно готовы воевать, если Запад перейдет "красные линии".

Ирада Зейналова задаёт вопрос Владимиру Путину. Скриншот кадра видео пресс-конференции / телеканал Царьград / vk.com

Ах, как многим хотелось бы услышать, что президент готов сохранять мир любой ценой, что войны не будет! Но этого Владимир Путин сегодня не сказал. Сказал совсем другое: невозможно бесконечно отступать. И больше Россия отступать не будет.

Владимир Путин повторил то, что уже говорил неоднократно: на Украине Запад создает "Анти-Россию" и накачивает её оружием. И невозможно бесконечно жить с таким соседом.

Но мы же должны думать о перспективах своей безопасности на ближайшее время. Ждать, когда долбанут? Это серьёзный вопрос,

– сформулировал президент.

Он объяснил, как видит тот ультиматум Западу, о котором так много говорят в последнее время. И в чём заключается надежда на мирное разрешение конфликта:

Без всяких хитростей мы прямо поставили вопрос: никакого движения НАТО на Восток быть не должно. Мяч на их стороне. В целом пока мы видим положительную реакцию. Американская сторона готова к переговорам в Женеве, представители назначены. Надеемся, что процесс пойдёт по этому пути.

Надеемся. Но…

Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России. Мы ясно дали понять, что движение НАТО на Восток неприемлемо. США стоят с ракетами на пороге нашего дома… Гарантии должен дать Запад, и немедленно, а не забалтывать это десятилетиями.

Потому что согласие слушать Запад уже обошлось нам слишком дорого – а Запад, как подчёркивает Путин, не меняет своего отношения к России очень давно. И от того, как себя ведёт Россия, тут мало что зависит – пока мы проявляем дружелюбие, нас готовятся уничтожить.

Ещё в 1918 году один из помощников президента США Вудро Вильсон сказал: всему миру будет спокойнее, если на территории огромной России появится государство Сибирь и ещё четыре в европейской части. В 1991 году мы себя разделили, но европейским партнёрам этого мало. Но даже после развала СССР, где у нас осталось 146 миллионов, – и это (для них) слишком много.

Фраза "Путин проводит "красные линии" стала расхожей. Но то, что звучит из его уст сегодня, – это уже не "красные линии". Это последнее предупреждение: мы долго молча отступали, но дальше отступать некуда. Если на Украине начнут новую военную операцию против свободного Донбасса – будет ответ. Если придвинут к нашим границам ракеты – будет ответ. И этот ответ будет последним ответом.

Что с того?

"Россия не сердится, Россия – сосредотачивается", – повторяет Путин за великим канцлером Горчаковым. Сосредоточившись, Россия отвечает Западу на угрозы своему существованию. Адекватно. Или Запад даст России гарантии, что войны можно не опасаться.

Да, это довольно страшно слушать даже патриотам. Для нас есть утешение – президент не замалчивает ничего. Он нам не врёт.