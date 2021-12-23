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Так сказал Путин. Политика: "Россия не сердится, Россия – сосредотачивается"
23 декабря 2021, 15:55 • 89 • Политика
Как обычно, пресс-конференция Владимира Путина посвящена всем возможным вопросам экономики и политики. Но ответить на вопрос, что сегодня было главным, совсем не сложно. Президент констатировал: враг на пороге. Война возможна.
Что Путин не боится острых и неудобных вопросов, известно давно. Собственно, публичные ответы на эти самые неудобные вопросы – по-видимому, его любимый способ сказать в предельно доступной форме то, что другие политики говорить вслух боятся или стремятся высказать обиняками. Итоговая пресс-конференция 2021 года исключением не стала и стать не могла. Владимир Путин был в высказываниях точен и резок. По всем пунктам, но мы сейчас сосредоточимся на самых главных.
Инструмент под названием "Навальный"
Путин ответил Западу на провокационный, как казалось журналисту ВВС, вопрос об Алексее Навальном – и как бы заодно объяснил, как строится и будет строиться впредь русская политика по отношению к иностранным агентам.
Во-первых, разговор о том, что Навальный является борцом за свободу, Путин поддерживать отказался:
А связывать уголовное дело Навального с его предполагаемым отравлением – тем более бессмысленно, подчеркнул президент. Хотя бы потому, что, несмотря на настойчивые просьбы со стороны России, нам так и не предоставили ни одного материала, подтверждающего его отравление. Из чего легко можно сделать вывод, что "отравление" было выгодно отнюдь не России – а Западу. Западу, который нашёл в Навальном удобный инструмент для того, чтобы ослабить Россию, подчеркнул Путин:
Либеральные, но патриотичные
Позиция Путина – это позиция лидера нации, который во главу угла ставит государственный суверенитет и готов противостоять всему, что угрожает суверенитету, в частности, деятельности в России иностранных агентов. При этом президент подчёркивает, что с ними поступают даже слишком мягко. Не так, как в странах, которые законодательство об иностранных агентах, собственно, придумали:
Путин демонстрирует, что он – лидер русского народа и русского государства. И, коль скоро это так, противодействие иностранному влиянию – это едва ли не главная его задача. Во всяком случае, во внутренней политике. Потому что, как сказал он корреспонденту BBC,
Русские не хотят войны. Но она рядом
– так начала свой вопрос корреспондент государственной телекомпании "Россия 1" Ирада Зейналова. Но как долго это может продолжаться? Подтекст вопроса очевиден для каждого: мы действительно готовы воевать, если Запад перейдет "красные линии".
Ирада Зейналова задаёт вопрос Владимиру Путину. Скриншот кадра видео пресс-конференции / телеканал Царьград / vk.com
Ах, как многим хотелось бы услышать, что президент готов сохранять мир любой ценой, что войны не будет! Но этого Владимир Путин сегодня не сказал. Сказал совсем другое: невозможно бесконечно отступать. И больше Россия отступать не будет.
Владимир Путин повторил то, что уже говорил неоднократно: на Украине Запад создает "Анти-Россию" и накачивает её оружием. И невозможно бесконечно жить с таким соседом.
– сформулировал президент.
Он объяснил, как видит тот ультиматум Западу, о котором так много говорят в последнее время. И в чём заключается надежда на мирное разрешение конфликта:
Надеемся. Но…
Потому что согласие слушать Запад уже обошлось нам слишком дорого – а Запад, как подчёркивает Путин, не меняет своего отношения к России очень давно. И от того, как себя ведёт Россия, тут мало что зависит – пока мы проявляем дружелюбие, нас готовятся уничтожить.
Ещё в 1918 году один из помощников президента США Вудро Вильсон сказал: всему миру будет спокойнее, если на территории огромной России появится государство Сибирь и ещё четыре в европейской части. В 1991 году мы себя разделили, но европейским партнёрам этого мало. Но даже после развала СССР, где у нас осталось 146 миллионов, – и это (для них) слишком много.
Фраза "Путин проводит "красные линии" стала расхожей. Но то, что звучит из его уст сегодня, – это уже не "красные линии". Это последнее предупреждение: мы долго молча отступали, но дальше отступать некуда. Если на Украине начнут новую военную операцию против свободного Донбасса – будет ответ. Если придвинут к нашим границам ракеты – будет ответ. И этот ответ будет последним ответом.
Что с того?
"Россия не сердится, Россия – сосредотачивается", – повторяет Путин за великим канцлером Горчаковым. Сосредоточившись, Россия отвечает Западу на угрозы своему существованию. Адекватно. Или Запад даст России гарантии, что войны можно не опасаться.
Да, это довольно страшно слушать даже патриотам. Для нас есть утешение – президент не замалчивает ничего. Он нам не врёт.
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