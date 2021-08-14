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Так с Путиным ещё не говорили: Глава Крыма рассказал о необычном звонке
14 августа 2021, 22:20 • 230 • Политика
Аксенов из Керчи говорил с Путиным по телефону, находясь по пояс в воде. "Стоял как раз на Чернышевского — Жени Дудник", - отметил глава Крыма в беседе с президентом России. Так с президентом ещё никто не говорил.
Во время ливня в Керчи глава Крыма Сергей Аксенов разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным, находясь по пояс в воде. Об этом рассказал сам руководитель региона на совещании с главой государства.
Речь идёт о мощном ливне, который обрушился на Керчь в четверг 12 августа. В городе за одни сутки выпала двойная месячная норма осадков. Это привело к выходу рек из берегов и подтоплению ряда районов Керчи.
- рассказал Аксёнов во время совещания по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в России.
Так с Путин, пожалуй, никто ещё не разговаривал. Обычно, чиновники брезгуют полевой работой и не готовы рисковать своим гардеробом. А глава Крыма лично прибыл на место ЧП, чтобы оценить масштабы проблемы.
Мероприятие прошло в онлайн-формате. Глава государства дал задание чиновникам за выходные подготовить все необходимые документы для оказания помощи регионам России, оказавшимся под ударом стихии.
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