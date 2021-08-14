Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Они действительно не понимают?" В Раде испуганы из-за предупреждений ...
Разоблачённый Би-би-си боец ЧВК "Вагнер" оказался строителем. Он готов...
Шарий одной фразой о Горбачёве вызвал бурю в соцсетях
"Целый штаб в одном вертолёте": Украинский генерал обвинил Зеленского ...
Главная / Политика

Так с Путиным ещё не говорили: Глава Крыма рассказал о необычном звонке

14 августа 2021, 22:20  •  230 • Политика
Аксенов из Керчи говорил с Путиным по телефону, находясь по пояс в воде. "Стоял как раз на Чернышевского — Жени Дудник", - отметил глава Крыма в беседе с президентом России. Так с президентом ещё никто не говорил.
Во время ливня в Керчи глава Крыма Сергей Аксенов разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным, находясь по пояс в воде. Об этом рассказал сам руководитель региона на совещании с главой государства.
Речь идёт о мощном ливне, который обрушился на Керчь в четверг 12 августа. В городе за одни сутки выпала двойная месячная норма осадков. Это привело к выходу рек из берегов и подтоплению ряда районов Керчи.
Когда вы мне звонили, я был по пояс в воде, когда я вам докладывал, стоял как раз на Чернышевского — Жени Дудник,
- рассказал Аксёнов во время совещания по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в России.
Так с Путин, пожалуй, никто ещё не разговаривал. Обычно, чиновники брезгуют полевой работой и не готовы рисковать своим гардеробом. А глава Крыма лично прибыл на место ЧП, чтобы оценить масштабы проблемы.
Мероприятие прошло в онлайн-формате. Глава государства дал задание чиновникам за выходные подготовить все необходимые документы для оказания помощи регионам России, оказавшимся под ударом стихии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





230
Источник
Похожие новости
14 августа 2021, 01:15
Вице-спикера парламента Польши не пустили в Россию
14 августа 2021, 01:15
Меркель после выхода на пенсию возглавит украинскую ГТС? Депутат объяснил схему
14 августа 2021, 10:25
Политолог о переговорах Путина и Меркель: "Москва поднимает ставки"
14 августа 2021, 12:15
Польша и Украина испытали шок после "очереденого предательства союзников" - СМИ
14 августа 2021, 12:15
В России придумали ответ на "Крымскую платформу"
14 августа 2021, 01:15
От дипломатов в Кабуле потребовали "зачистить" все американское – Politico
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 августа 2021, 00:50
Прибалтика закрыла Украине путь в Европу: "Предательство высшей пробы" - политолог
07 августа 2021, 22:35
"Пропаганда превыше всего?": Захарова задала неудобные вопросы Германии о Зеленском
12 августа 2021, 03:27
"Целый штаб в одном вертолёте": Украинский генерал обвинил Зеленского в непрофессионализме
08 августа 2021, 03:10
В Госдуме оценили заявление главы СНБО о планах по «уничтожению» Украины
12 августа 2021, 08:55
"Это не просто провокация": Гости украинского саммита получили грозный сигнал из России
13 августа 2021, 06:00
"Чистое пиратство": Украинский депутат назвал единственный способ остановить "Северный поток - 2"
08 августа 2021, 17:50
Линой Ашрам ответила на вопрос о жалобах русских на "украденную медаль" в Токио
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.