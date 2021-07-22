Так решит народ: что изменит в жизни белорусов референдум по Конституции

В начале следующего года итоговая версия текста Конституции Республики Беларусь (РБ) будет вынесена на референдум, сообщили «Известиям» в группе по выработке поправок к Основному закону . Как отмечал ранее глава конституционной группы Петр Миклашевич, 22 июля президенту должны были передать финальный вариант поправок, составленный по итогам работы комиссии. Среди изменений — перераспределение полномочий президента, правительства и парламента , а также закрепление брака как союза мужчины и женщины и введение института уполномоченного по правам человека. Белорусские политологи считают корректировку политической системы важной и полагают, что состав группы отражал разные слои населения.

Сроки и полномочия

Предложения по изменению Конституции должны были оказаться у Александра Лукашенко 22 июля, анонсировал ранее глава комиссии по выработке нововведений, председатель Конституционного суда страны Петр Миклашевич.

В предлагаемых поправках содержится, в частности, изменение требований к кандидату на пост президента . В частности, планируется повысить возрастной ценз для избрания главой государства до 40 лет вместо нынешних 35. Кроме того, претендент на пост перед выборами должен будет 20 лет прожить на территории Белоруссии. Также допускается введение запрета на обладание в прошлом иностранным гражданством и даже видом на жительство.

По словам Петра Миклашевича, предложено закрепить положение, что одному человеку можно занимать пост главы государства не более двух сроков . Помимо этого, в конституционной группе считают целесообразным изменить и срок полномочий парламента с четырех до пяти лет .

Кроме того, повышается независимость правительства. В частности, исключается право президента отменять акты кабмина. Усиливается и статус Всебелорусского народного собрания (ВНС), которое закрепляется как высший представительный орган народной власти, в который будут входить все члены парламента и депутаты местного уровня всех регионов. Этот орган будет рассматривать вопрос о «легитимности президентских выборов» и определять стратегию развития Белоруссии. Кроме того, ВНС получает право объявить президенту импичмент за госизмену или иное тяжкое преступление.

VI Всебелорусское народное собрание Фото: официальный сайт президента Республики Беларусь

По аналогии с российской Конституцией введена норма о закреплении брака как союза мужчины и женщины . Также среди изменений — появление нового правозащитного института — уполномоченного по правам человека (УПЧ). В комиссии предлагают включить в Основной закон главу об УПЧ с «определением его конституционного статуса, порядка назначения и полномочий».

21 июля прошло девятое заседание конституционной комиссии, на которой были подведены итоги работы за несколько месяцев . Примечательно, что группа, готовившая поправки, уложилась раньше отведенного срока — изменения должны были попасть к президенту до 1 августа для последующего их вынесения на республиканский референдум.

Общенародное обсуждение

В комиссии «Известиям» рассказали, что завершен только первый этап работы , а группа продолжит осуществлять свой мандат.

— Впереди у нас совещание с участием главы государства , может быть, и не одно. Всё зависит от того, насколько будут урегулированы спорные моменты, возникшие в ходе работы комиссии. Затем уже обновленный проект, окончательно утвержденный членами комиссии и главой государства, будет вынесен на всенародное обсуждение , — отметил член комиссии, руководитель информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский.

Это произойдет в начале следующего года , добавил он. Поправки обсуждались представителями различных политических групп, поэтому изменения отражают их интересы, отметил в разговоре с «Известиями» белорусский политолог Алексей Дзермант. Он считает, что окончательное решение о том, какой текст будет вынесен на референдум, примет президент страны.

— Наиболее важным является то, что корректируется политическая система . Есть определенные новшества о посте президента — увеличение возрастного ценза, ограничение двумя сроками возможности занятия поста. Там закреплены важные социальные гарантии. Новый орган появляется — Всебелорусское национальное собрание, это интересный шаг, который мне представляется важным , — рассказал политолог.

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mika Schmidt

Во время референдума наверняка будут попытки вмешаться во внутренние дела республики извне, полагают российские эксперты . Как пояснил «Известиям» политолог Максим Жаров, чтобы оценивать предлагаемые изменения, надо хотя бы дождаться сроков проведения плебисцита. Впрочем, по его мнению, внутри страны сейчас ситуация спокойная. Однако последняя активность Светланы Тихановской, экс-кандидата в президенты, уехавшей из республики после выборов, говорит о том, что принятие поправок будет сопровождаться давлением на Минск — недавно она нанесла визит в Вашингтон.