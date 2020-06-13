Так разорвали отношения или?.. В Белом доме замялись из-за вопроса о ВОЗ

В Белом доме не смогли прояснить, каков нынешний статус США в ВОЗ после объявленного Дональдом Трампом разрыва отношений. Американский лидер ранее заявлял о прекращении сотрудничества и финансирования ВОЗ, заподозрив организацию в потакании Китаю.

Однако, как выяснили журналисты, к официальному выходу из организации Штаты пока ничего не сделали. Примечательно, что и в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома напрямую комментировать вопрос о нынешнем статусе государства в международной организации отказались.

Тем временем, газета The Hill сообщает, что между ВОЗ и рядом американских структур продолжается активное сотрудничество.

В конце мая Вашингтон заявил, что намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку её руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала администрация США. При этом американский лидер в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она оказалась под полным контролем Китая.