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Так разорвали отношения или?.. В Белом доме замялись из-за вопроса о ВОЗ
13 июня 2020, 01:00 • 16 • Политика
В США пока не предприняли никаких мер, направленных на выход из Всемирной организации здравоохранения. В Белом доме не смогли дать прямого ответа на вопрос о том, каков нынешний статус США в организации.
В Белом доме не смогли прояснить, каков нынешний статус США в ВОЗ после объявленного Дональдом Трампом разрыва отношений. Американский лидер ранее заявлял о прекращении сотрудничества и финансирования ВОЗ, заподозрив организацию в потакании Китаю.
Однако, как выяснили журналисты, к официальному выходу из организации Штаты пока ничего не сделали. Примечательно, что и в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома напрямую комментировать вопрос о нынешнем статусе государства в международной организации отказались.
Тем временем, газета The Hill сообщает, что между ВОЗ и рядом американских структур продолжается активное сотрудничество.
В конце мая Вашингтон заявил, что намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку её руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала администрация США. При этом американский лидер в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она оказалась под полным контролем Китая.
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