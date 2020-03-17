Так "це Украина" или…? Рассыпавшегося в благодарностях Китаю Зеленского подловили на слове

Журналистка Юлия Витязева подловила Владимира Зеленского на неосторожной фразе. Лидер Украины выразил благодарность Китаю за финансирование тестов для определения коронавируса.

Он отметил, что уже в конце недели в страну будут доставлены тесты для выявления инфекции. По словам украинского президента, тесты отправят в больницы и ВСУ.

"Большинство этих тестов, или, скажем так, не большинство, а в первую очередь мы хотим передать нашим военным", - заявил Зеленский.

Скриншот Telegram/ Юлия Витязева

Витязева указала на странность, идущую вразрез с привычной киевской методичкой.

"Примечательно, что Крым и Донбасс, которые (напомню) согласно методичке - «це Украина», в сложившейся ситуации Украиной никак не упоминаются", - иронично отметила она.

Ранее Незалежная уже объявила о закрытии КПП на линии разграничения в связи со вспышкой коронавируса, а также о блокировании границы с Польшей.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в комментарии Царьграду отмечал, что ситуация выглядит так, что Украина открещивается от людей.