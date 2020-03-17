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Так "це Украина" или…? Рассыпавшегося в благодарностях Китаю Зеленского подловили на слове
17 марта 2020, 22:35 • 134 • В мире
Журналистка Юлия Витязева подловила украинского лидера Владимира Зеленского на слове. В частности, она указала, что рассыпавшийся в благодарностях перед Китаем политик ни разу не упомянул о Донбассе или Крыме. Хотя, отметила она, по киевской методичке якобы это регионы Незалежной.
Журналистка Юлия Витязева подловила Владимира Зеленского на неосторожной фразе. Лидер Украины выразил благодарность Китаю за финансирование тестов для определения коронавируса.
Он отметил, что уже в конце недели в страну будут доставлены тесты для выявления инфекции. По словам украинского президента, тесты отправят в больницы и ВСУ.
"Большинство этих тестов, или, скажем так, не большинство, а в первую очередь мы хотим передать нашим военным", - заявил Зеленский.
Скриншот Telegram/ Юлия Витязева
Витязева указала на странность, идущую вразрез с привычной киевской методичкой.
"Примечательно, что Крым и Донбасс, которые (напомню) согласно методичке - «це Украина», в сложившейся ситуации Украиной никак не упоминаются", - иронично отметила она.
Ранее Незалежная уже объявила о закрытии КПП на линии разграничения в связи со вспышкой коронавируса, а также о блокировании границы с Польшей.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в комментарии Царьграду отмечал, что ситуация выглядит так, что Украина открещивается от людей.
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