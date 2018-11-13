«Так проще объяснить провалы»: в конгрессе США предложили изучить влияние ботов на выборы

Американский конгрессмен Марк Десолнье в своём законопроекте предложил изучить активность ботов в социальных сетях и определить степень их влияния на общественные дискуссии и выборы в США. Соответствующий документ имеется в распоряжении RT. По мнению демократа, несмотря на угрозу, якобы исходящую от автоматизированных аккаунтов, в Соединённых Штатах до сих пор не выработан единый механизм их регулирования. Эксперты, в свою очередь, полагают, что США используют тему «влияния» ботов в качестве инструмента внутриполитической борьбы.

Незадолго до промежуточных выборов в конгресс демократ Марк Десолнье предложил изучить деятельность автоматизированных аккаунтов в соцсетях. Соответствующий законопроект был внесён в палату представителей 7 ноября.

Предлагается изучить активность ботов в интернете и разработать методы борьбы с ними. Отмечается, что исследовательская группа должна приступить к выполнению обязанностей не позднее чем через 90 дней со дня принятия законопроекта.

«Целевая рабочая группа изучит влияние автоматизированных учётных записей на социальные сети, общественный дискурс и выборы. В исследовании будет приведена оценка того, что считать ботом, как и в какой степени используются автоматизированные учётные записи и как противодействовать использованию ботов, негативно влияющих на социальные сети, общественный дискурс и выборы, при этом продвигая идею защиты принципов свободы слова в интернете, — говорится в документе.

Десолнье убеждён, что ботов намеренно использовали во время президентских выборов в США, чтобы воздействовать на общественное мнение.

«Существуют убедительные доказательства того, что во время предвыборной кампании 2016 года злоумышленники использовали ботов с единственной целью — дестабилизировать общественный дискурс и подорвать наши выборы», — отметил Десолнье.

Однако эксперты считают, что Вашингтон использует тему иностранного влияния на американских граждан, в том числе посредством ботов, чтобы скрыть слабость собственных политических механизмов.

«Американцам так проще объяснить провалы в собственной политике. После избрания Трампа демократы находятся на обочине истории. Они пытаются выдумать причину такого народного выбора и находят её в России, российских ботах и так далее», — пояснил в разговоре с RT доктор юридических наук, профессор ВШЭ Александр Домрин.

«Игра в демократию»

Борьба с ботами как явлением не входит в планы США, ведь это «самый эффективный инструмент» воздействия на массовое сознание, считает специалист по кибербезопасности Андрей Масалович. В данном случае речь идёт об устранении «нежелательных» аккаунтов.

«Остриё главного удара в интернете — это информационная война, направленная на сознание подростков. Она порождает ботов и дирижируется государствами. Поэтому я не верю, чтобы американцы предпринимали целевые шаги против устранения ботов как явления. Борьба будет не с явлением, а с противником», — сказал Масалович в беседе с RT.

По словам эксперта, в условиях информационной войны принципы демократии, права и свободы граждан в США отходят на второй план.

«Игра в демократию, равные права и упоминание Конституции закончилась. Начинается война на поражение. Уже стало понятно, что главное оружие — средство воздействия на массовое сознание, а боты — один из самых эффективных инструментов «облучения», — отметил он.

В преддверии промежуточных выборов в конгресс США, которые состоялись 6 ноября, Facebook удалил 810 учётных записей и страниц, которые якобы были источниками «дезинформации» и спама.

В чёрный список попали в том числе блогеры с многомиллионной аудиторией — Free Thought Project, Nation in Distress, The Anti-Media, а также корреспондент телеканала RT America Рэйчел Блевинс.

Эти аккаунты существовали на платформе годами, в них регулярно делались публикации.

Массовые чистки

За первые три месяца 2018 года Facebook заблокировал почти 600 млн «ложных» аккаунтов. Статистика представлена на сайте компании.

Количество ботов подсчитали также в Twitter. Учёные из Университетов Южной Калифорнии и Индианы выяснили, что до 15% пользователей соцсети — «неживые».

По данным, опубликованным на официальном сайте конгрессмена Десолнье, в Twitter зарегистрировано 48 млн автоматизированных аккаунтов.

В июне компания анонсировала в своём официальном блоге новые меры по сдерживанию действий учётных записей в автоматическом режиме. Предполагается, что ботов будут переводить в режим, позволяющий только читать сообщения.

Напомним, промежуточные выборы прошли в Соединённых Штатах 6 ноября. Днём ранее американские спецслужбы выпустили совместное заявление — главы ФБР, Минюста, Национальной разведки и Министерства внутренней безопасности США подчеркнули, что не зафиксировали успешных попыток взлома инфраструктуры для голосования.

Reuters

При этом руководители американских ведомств всё же отметили, что граждане США должны быть настороже, так как «зарубежные субъекты, в частности Россия, продолжают предпринимать попытки оказать влияние на настроения общества и предпочтения избирателей при помощи действий, сеющих раздор».

Заявления о «взломе выборов Россией» стали популярны на Западе в конце 2016 года, когда президентскую гонку выиграл республиканец Дональд Трамп. Однако, несмотря на все обвинения, представители Соединённых Штатов так и не смогли представить Москве доказательств «вмешательства».