Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Когда Россия возьмёт Мариуполь: Военкор с передовой дал честный прогноз
Европа в ужасе от украинских беженцев. Как просители убежища "отблагодарили...
На Украине новое политическое убийство: Расстрелян один из бывших руководителей ...
Юрий Пронько. Обращение к бегущему из России "гламурятнику"
Главная / Политика

Так проблемы не решаются: Турция дала ответ на санкции Запада против России

13 марта 2022, 15:10  •  466 • Политика
Турция не станет присоединяться к санкциям Запада против России. Такое заявление сделали в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Турция не меняет свою позицию по поводу ситуации между Россией и Украиной. Также Анкара не поддерживает западные санкции в отношении Москвы и считает их деструктивным механизмом.
Санкции против России не решат проблемы,
- сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Он добавил, что Анкара замечает сближение некоторых позиций по ряду вопросов между Москвой и Киевом.
Ранее сообщалось, что новые санкции ЕС и США в России встретили с юмором. По интернету завирусился анекдот, в котором прозвучала подсказка, как Америка и Европа сами себя превратили в изгоев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


466
Источник
Похожие новости
13 марта 2022, 11:00
Карта освобождения Украины: раскрыты детали спецоперации
13 марта 2022, 05:10
Названа причина, по которой ракеты могли ударить по объектам США в Ираке
13 марта 2022, 12:45
Столтенберг забыл свериться с методичкой? Заявление о химоружии подставило США
13 марта 2022, 03:25
Американцы ждут, чем ответит Байден после атаки на посольство США в Ираке
13 марта 2022, 15:10
В МИД Турции раскрыли беседу Путина и Эрдогана об участи Зеленского
13 марта 2022, 16:55
"Существенный прогресс": Слуцкий спрогнозировал дату подписания соглашения между Россией и Украиной
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 марта 2022, 12:55
Батальон "Азов" полностью вышел из под контроля
06 марта 2022, 22:00
Вот почему США боялись операции России: Минобороны вскрыло секретную программу Пентагона на Украине
11 марта 2022, 07:40
Экс-чиновник США дал честный прогноз после отказа от русской нефти: "Меня не удивит"
13 марта 2022, 11:00
Карта освобождения Украины: раскрыты детали спецоперации
11 марта 2022, 00:05
Ударов не было. Заметают следы? На Украине горит научный центр, где делали ядерную бомбу - политолог
11 марта 2022, 01:50
На Украине новое политическое убийство: Расстрелян один из бывших руководителей СБУ
08 марта 2022, 03:10
Почему Россия не останавливает подачу газа в Европу? Ответ вице-премьера Новака
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.