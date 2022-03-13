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Так проблемы не решаются: Турция дала ответ на санкции Запада против России
13 марта 2022, 15:10 • 466 • Политика
Турция не станет присоединяться к санкциям Запада против России. Такое заявление сделали в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Турция не меняет свою позицию по поводу ситуации между Россией и Украиной. Также Анкара не поддерживает западные санкции в отношении Москвы и считает их деструктивным механизмом.
- сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Он добавил, что Анкара замечает сближение некоторых позиций по ряду вопросов между Москвой и Киевом.
Ранее сообщалось, что новые санкции ЕС и США в России встретили с юмором. По интернету завирусился анекдот, в котором прозвучала подсказка, как Америка и Европа сами себя превратили в изгоев.
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