Так проблемы не решаются: Турция дала ответ на санкции Запада против России

Турция не станет присоединяться к санкциям Запада против России. Такое заявление сделали в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Турция не меняет свою позицию по поводу ситуации между Россией и Украиной. Также Анкара не поддерживает западные санкции в отношении Москвы и считает их деструктивным механизмом.

Санкции против России не решат проблемы,

- сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Он добавил, что Анкара замечает сближение некоторых позиций по ряду вопросов между Москвой и Киевом.

Ранее сообщалось, что новые санкции ЕС и США в России встретили с юмором. По интернету завирусился анекдот, в котором прозвучала подсказка, как Америка и Европа сами себя превратили в изгоев.