«Так они признают российский Крым»: На полуострове прокомментировали идею Киева установить морские границы

Желание Украины возобновить переговоры с российской стороной по поводу того, чтобы установить морские границы, - это позитивный момент. Такое мнение в комментарии «Комсомольской правде - Крым» выразил заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс.

Ранее украинская «Госгидрография» выступила с инициативой провести украинско-российские переговоры. В госучреждении отмечают, что такой шаг необходим, чтобы страна могла стать полноценной независимой морской державой и вела добычу природных ресурсов в пределах своей морской зоны.

- То, что Украина изъявила такое желание (установить морские границы - ред.) - это позитивный момент. Наконец-то там идет прозрение. Таким образом они признают российский Крым. Думаю, это нужно приветствовать, поддерживать эту идею. Уже не будет таких фокусов, как были с нарушением нашей государственной границы, - отмечает Ефим Фикс.

По его мнению, в будущем у России и Украины будут общие морские границы.

- Думаю, пройдет время, и Россия с Украиной будет единым пространством с условными границами. А пока мы видим позитивные изменения. Пора жить реалиями, а не теми мифами, которые были в их мозгах, - заключил депутат.

При этом Ефим Фикс напомнил, что воды у берегов Крыма принадлежат России, и Украина будет вынуждена согласиться с этим.

Накануне глава «Госгидрографии» Украины Александр Щипцов предложил создать у берегов Крыма режимный морской район. Такая мера, по его мнению, должна помешать заходу российских и иностранных судов в порты Крыма. На полуострове только посмеялись над таким предложением, ведь у Киева на это нет средств.

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины пересекли государственную границу России и неправомерно зашли во временно закрытую акваторию Российской Федерации, нарушив таким образом 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, которые "определяют право прибрежного государства на обеспечение безопасности".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники