Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В акватории Чёрного моря начались учения ВМС Украины
Вакаров срывает покровы! Коррупционные эксперименты Украины РАССЕКРЕЧЕНЫ!
"Отмотать пленку не получится": Эксперт не верит в возвращение Янукови...
Песков заявил, что Путин не противник либеральной идеи, но не согласен с ее наса...
Главная / В России

«Так они признают российский Крым»: На полуострове прокомментировали идею Киева установить морские границы

24 сентября 2019, 22:39  •  72 • В России

Желание Украины возобновить переговоры с российской стороной по поводу того, чтобы установить морские границы, - это позитивный момент. Такое мнение в комментарии «Комсомольской правде - Крым» выразил заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс.

Ранее украинская «Госгидрография» выступила с инициативой провести украинско-российские переговоры. В госучреждении отмечают, что такой шаг необходим, чтобы страна могла стать полноценной независимой морской державой и вела добычу природных ресурсов в пределах своей морской зоны.

- То, что Украина изъявила такое желание (установить морские границы - ред.) - это позитивный момент. Наконец-то там идет прозрение. Таким образом они признают российский Крым. Думаю, это нужно приветствовать, поддерживать эту идею. Уже не будет таких фокусов, как были с нарушением нашей государственной границы, - отмечает Ефим Фикс.

По его мнению, в будущем у России и Украины будут общие морские границы.

- Думаю, пройдет время, и Россия с Украиной будет единым пространством с условными границами. А пока мы видим позитивные изменения. Пора жить реалиями, а не теми мифами, которые были в их мозгах, - заключил депутат.

При этом Ефим Фикс напомнил, что воды у берегов Крыма принадлежат России, и Украина будет вынуждена согласиться с этим.

Накануне глава «Госгидрографии» Украины Александр Щипцов предложил создать у берегов Крыма режимный морской район. Такая мера, по его мнению, должна помешать заходу российских и иностранных судов в порты Крыма. На полуострове только посмеялись над таким предложением, ведь у Киева на это нет средств.

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины пересекли государственную границу России и неправомерно зашли во временно закрытую акваторию Российской Федерации, нарушив таким образом 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, которые "определяют право прибрежного государства на обеспечение безопасности".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
24 сентября 2019, 19:24
Политолог рассказал, почему Янукович захотел вернуться на Украину
24 сентября 2019, 11:09
«Есть шанс, что будет ходить»: как потерявшая ногу при взрыве в Керчи девушка проходит реабилитацию в Москве
24 сентября 2019, 19:24
Депутатам арендуют Колонный зал Дома Союзов за 1 миллион рублей. В день
24 сентября 2019, 16:09
Набиуллина пожаловалась Путину: У банкиров возможности не совпали с желаниями
23 сентября 2019, 20:39
Сергей Шойгу: Отмена призыва возможна, но не считаю это правильным
23 сентября 2019, 22:09
Образование, медицина, экономика: Путин подписал ряд поручений по развитию Дальнего Востока
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 сентября 2019, 02:09
Когда на Украине ждать новый переворот: К Порошенко приехал режиссёр Евромайдана
20 сентября 2019, 16:24
"Захватить Калининград и обменять его на Крым": Военный эксперт раскрыл назревший план США
23 сентября 2019, 02:54
Единую Россию приказано ликвидировать?
21 сентября 2019, 21:39
"Снова сбой!": После "русской" "охоты на ведьм" Трамп открыл сезон "украинской"
20 сентября 2019, 13:09
В Поти не смог зайти военный корабль США – «саакашисты» обвинили в этом Россию
18 сентября 2019, 09:09
"Америка превыше всего?": Жители ЕС признались, кого поддержат в случае войны России и США - опрос
21 сентября 2019, 02:09
"Сунетесь – будем сбивать": Коротченко дал напутствие дерзкому генералу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.