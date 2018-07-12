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Так называемые союзники

12 июля 2018, 14:24  •  216 • Аналитика

В российском МИД называют НАТО «бесполезным военным блоком». Но это, конечно, не так. Помимо очевидной военной составляющей Альянс имеет и важнейшую символическую. Как и «Большая Семерка» НАТО является неким символом коллективного Запада. Одним из мощнейших инструментов которого является демонстрация единства в рядах, готовности коллективно реагировать на все внешние вызовы и давить несогласных. И именно по этой составляющей и наносит удар американский президент Дональд Трамп, критикующий и унижающий союзников. 

Нет единства

Понятно, что американский президент хочет показать, что он главный. Понятно, что он хочет поставить на место союзников и разрушить ту фронду, которая сложилась против его идеологии в Европе. И если бы ему это удалось сделать малой кровью, без разрушения этого мифа и единства – слова бы никто Трампу не сказал. Но Европа же сопротивляется, и демонстрирует, что готова отвечать хамством на хамство. Причем европейцы начали эту демонстрацию сразу же по прилету хозяина Белого Дома в Брюссель. Лидера самой великой державы мира не удостоил встречи у трапа ни король (который вместе с Макроном отправился в находящуюся типа в изоляцию России поболеть за команду Бельгии на Чемпионате мира), ни премьер-министр, который предпочел поболеть вместе с болельщиками в фан-зоне. Серьезнейшее нарушение протокола со стороны Брюсселя, которое лишь подчеркивает слова главы Евросовета Дональда Туска о том, что Америка (сиречь Трамп) должна ценить союзников, поскольку «их у вас не так много». 

Однако у Трампа свое понимание слова «союзник». Для него под этим словом понимается партнер, который безоговорочно принимает американское лидерство, проводит проамериканскую политику и при этом не является нахлебником. В ином случае это как минимум обуза, а как максимум – противник. Причем прежние заслуги для прагматика Трампа не в счет – скорее наоборот, они являются шелухой, которая мешает трезво оценивать реальность. «Иногда наши самые ужасные враги – это наши так называемые друзья», - говорил Трамп. И, видимо, к этим «так называемым друзьям» он отнес лидера Европы и по совместительству антитрамповской Фронды Запада – канцлера Германии Ангелу Меркель. Причем если Трамп раньше нападал на Меркель по вполне резонным причинам (например, из-за колоссального торгового дефицита в торговле США с Германией, связанного в том числе с таможенными барьерами в ЕС), то на саммите НАТО он позволил себе личные и весьма хамские выпады. Например, заявил, что Германия (реализующая с Москвой Северный Поток-2) находится под полным контролем России. 

Такого рода оскорбительные ремарки, как и в целом оскорбительное поведение, могут привести к тому, что «не так много союзников» превратятся в «отсутствие союзников». Так, по крайней мере, думают многие американские аналитики, считающие, что Трамп (отчасти потому, что он русский агент, а отчасти из-за своей протекционистской и неоизоляционистской повестки) чуть ли не намеренно демонтирует НАТО. «Мы откажемся от коллективной обороны и останемся одни в опасном мире XXI века? Это будет исторической ошибкой – но она произойдет если антиевропейская вендетта господина Трампа будет продолжена», - предупреждает бывший замгоссекретаря и бывший посол США в НАТО Николас Бернс.

Есть прагматика

Однако эти страхи преувеличены. Трамп – прагматик, и прекрасно понимает пользу, которую США извлекают из Альянса (контроль за Европой, оборонные заказы). Как и пользу от тесных отношений с ЕС. Трамп любит цифры, так что он должен знать, что почти 4 миллиона американцев работают на европейские компании на территории США, 45 из 50 штатов экспортируют в Старый свет больше, чем в Поднебесную. Он лишь хочет увеличить бонусы, получаемые от трансатлантических отношений, а также минимизировать издержки. 

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Как прагматику ему недостаточно лишь демонстрации единства – он хочет модернизации НАТО под американские нужды. Во-первых, чтобы эта организация нарастила свои оборонные возможности. «Альянс недостаточно структурирован, недостаточно вооружен и недостаточно финансируется для противостояния двум основным проблемам безопасности Европы – агрессивной России а также росту нестабильности и терроризма, идущих с Ближнего Востока и Северной Африке. И это уже не говоря о глобальных вызовах», - говорит бывший посол США Залмай Хализад. Причем (поскольку Америка будет тратить все больше средств на противостояние Китаю) нарастить свои возможности страны НАТО должны за свой счет. На сегодняшний день лишь 8 из 28 стран-членов НАТО тратят на оборону 2% от ВВП. Еще 14 обещают достичь этого показателя к 2024 году. Однако Трамп считает, что они делают это уж слишком медленно и неохотно, поэтому американский президент и взвинтил ставки – заявил, что 2% недостаточно, и он теперь хочет 4%. Поскольку 4% сейчас не тратят даже США (у них этот показатель чуть меньше), Трамп, конечно, понимает недостижимость своей просьбы. Поэтому вполне даст уговорить себя снизить требования – если, конечно, союзники проявят большую готовность достичь хотя бы 2%. 

А если они продолжат упорствовать, то у Трампа есть еще один козырь – после Альянса он едет в Лондон, а оттуда на встречу с Владимиром Путиным. Где легко может сдать интересы своих «так называемых союзников» в случае, если они продолжат оставаться «так называемыми». 

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