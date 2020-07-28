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Так называемые европейские ценности разделяются в Европе не всеми

28 июля 2020, 02:05  •  11 • В мире
Как выдержит Евросоюз это испытание?
На чрезвычайном саммите ЕС 17-21 июля развернулись ожесточённые споры по поводу принятия бюджета Союза и финансовых мер преодоления вирусно-экономического кризиса. В прессе широко освещалась дискуссия между богатыми «северными» и наиболее пострадавшими от коронавируса «южными» членами Евросоюза. Первые требовали сократить финансовые субсидии и ввести контроль над расходованием средств, вторые хотели получить как можно больше денег на восстановление своих экономик без дополнительных ограничений. В ходе споров возникло дополнительное условие выделения денег, которое наверняка сыграет важную роль в судьбе «объединённой Европы»...
Фото: Вконтакте
Неформальным лидером сторонников ограничительных мер стал премьер-министр Нидерландов, ярый либерал и защитник секс-меньшинств Марк Рютте. Он вместе с представителями Еврокомиссии попытался увязать финансирование стран-членов ЕС с соблюдением ими принципа «верховенства права». Под этим расплывчатым термином имелись в виду «общие для Европы правила и нормы», включая, в частности, лоббирование интересов ЛГБТ-сообщества. Ради этого было предложено даже изменить систему принятия решений в Евросоюзе.
Марк Рютте. Фото: Вконтакте
«Еврокомиссия предлагает работать с перевёрнутым «квалифицированным» большинством, тогда дискуссия по бюджету будет более эффективна. Если же решения будут приниматься простым большинством или тем более единогласно, будет очень трудно получить результат», – заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
За этим словесным фасадом скрывалась идея лишения Польши и Венгрии права вето на общие решения Евросоюза.
«Наши союзники по ЕС создают запутанную процедуру. На самом деле они хотят связать выплату денег не с европейскими ценностями, а с поощрением глобализации и миграции, разрушением наций и традиций, чего требует европейская политическая элита», – объяснил венгерский спикер Ласло Ковер.
Дидье Рейндерс в свою очередь раздражённо потребовал «полного уважения ценностей» при принятии компромиссного решения по выделению финансов странам-членам ЕС. И подчеркнул, что такую позицию поддерживают Еврокомиссия, Европарламент и ряд членов ЕС.
О наличии острых противоречий у участников саммита заявил, выйдя к прессе, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, споры развернулись вокруг четырёх вопросов: размер и структура фонда на восстановление европейских экономик; создание механизма контроля со стороны богатых стран за расходованием денег менее состоятельными союзниками; скидки по взносам для бедных стран; пресловутое «верховенство права».
«По этой теме (верховенство права) бой идет между Голландией – в красном углу и Венгрией – в синем. Я не знаю почему, но премьер Голландии очень хочет наказать Венгрию деньгами. Я же предлагаю принять фонд восстановления в том виде, как мы его можем принять сейчас, а потом разработать отдельную позицию по верховенству права в Венгрии, если на это у саммита будет время», – заявил журналистам Орбан.
Виктор Орбан. Фото: eurotopics.net
Во время обсуждений и Рютте, и Орбан не стеснялись резкостей.
«Я не знаю, по какой личной причине премьер-министр Нидерландов ненавидит меня или Венгрию, но он так резко нападает и ясно дает понять, что, по его мнению, Венгрия не уважает верховенство права и должна получить финансовое наказание. Эта его позиция неприемлема, потому что нет решения о том, какова ситуация с верховенством права в Венгрии», – заявил глава венгерского правительства.
Рютте в ответ потребовал, чтобы получатели средств взяли на себя обязательства по проведению «реформ» и только потом претендовали на получение денег.
В конце концов Венгрия и Польша, руководство которых европейские либералы называют «правыми популистами», а также Италия, Испания и Франция, более других пострадавшие от коронавируса, смогли склонить своих оппонентов к компромиссу по вопросу объёма субсидий и в части, касающейся «верховенства права». Ради этого пришлось урезать ключевые программы Евросоюза и согласиться на сокращение субсидиарной части помощи с 500 до 390 млрд евро.
Однако европейские либералы настроены на реванш. «Речь идёт ни много ни мало о самом фундаменте ЕС... Пакет мер по борьбе с пандемией по идее был отличной возможностью дать действенный отпор антилиберальным силам, усиливающимся в ЕС», – пишет шведская Sydsvenskan .
А дипломат Джампьеро Массоло на страницах La Stampa с возмущением заявил, что вопрос о «верховенстве права» вообще нельзя было делать предметом торга. По его мнению, Рютте должен был до конца стоять на своём предложении. Похожего мнения придерживаются и журналисты чешского оппозиционного издания Deník. А немецкая Handelsblatt считает, что Еврокомиссия должна забрасывать санкциями и исками те страны, которые не желают принимать «европейские ценности» в полном объёме.
И у либералов появился простор для реванша. Компромисс рухнул, продержавшись всего два дня. Европарламент отказался утверждать бюджет ЕС, сославшись на то, что сокращение финансирования здравоохранения, экологии и цифровой модернизации идет вразрез с целями Евросоюза. Теперь европейским лидерам снова придётся садиться за стол переговоров, обсуждая «обновлённые» условия общей финансовой политики.
От Будапешта и Варшавы могут потребовать под видом «защиты верховенства права» гарантировать лоббирование интересов сексуальных меньшинств и приём мигрантов в обмен на финансовую помощь Евросоюза. И что тогда? Как выдержит ЕС это испытание?
У населения стран Восточной Европы есть особая позиция по секс-меньшинствам и приёму мигрантов. Только 27% жителей Венгрии и 32% граждан Польши одобряют легализацию однополых «браков». Похожая ситуация в Хорватии, Румынии, Болгарии, Словакии. Не жалуют в этих странах и навязывающих свои правила жизни зарубежных «гостей».
В Брюсселе и некоторых европейских странах неоднократно критиковали «восточных» членов ЕС за их отношение к «европейским ценностям», но к санкциям не переходили. Теперь многое изменилось. Нидерланды, Дания и Швеция дали понять, что больше не настроены мириться с «правыми популистами» и готовы деньгами наказать тех, кто отказывается либерализовать политику в отношении ЛГБТ и мигрантов. Возможно, скоро добрым католикам из Польши и Венгрии придётся выбирать между финансовыми санкциями Евросоюза и необходимостью запустить в свои детсады и школы содомитов для «расширения сознания» детям...
Заглавное фото: REUTERS/POOL New
Святослав КНЯЗЕВ

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