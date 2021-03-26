Так началась или закончилась? Зеленский объявил Россию военным противником. Назрел важный вопрос

Президент Украины Владимир Зеленский объявил Россию военным противником. Русские задумались над важным вопросом: так война началась или закончилась?

Речь идёт о документе, определяющем военную стратегию Украины, который подписал украинский лидер Зеленский. Украинская стратегия официально определила Россию военным противником.

В документе указано, что Россия якобы угрожает территориальной целостности Украины, пытается препятствовать интеграции соседней страны с НАТО и Евросоюзом, а также якобы пытается восстановить своё влияние в этой стране.

Русские пользователи Сети задались главным вопросом в связи с таким решением Зеленского: перевод России из разряда "враг" в разряд "противник" - что означает? Ведь, согласно неоднократным голословным заявлениям Киева, Украина вот уже семь лет воюет с Россией.

"Мы вроде как 7 лет воюем, мы из врага переходим в разряд противников, я так понимаю, война закончилась?" - пишет пользователь Серж Нерусских.

"Так они же воюют с нами уже семь лет, а мы на войну так и не явились", - смеётся Ilya Tyuriin.