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Так началась или закончилась? Зеленский объявил Россию военным противником. Назрел важный вопрос

26 марта 2021, 08:50  •  158 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский объявил Россию военным противником. Русские задумались над важным вопросом: так война началась или закончилась?
Речь идёт о документе, определяющем военную стратегию Украины, который подписал украинский лидер Зеленский. Украинская стратегия официально определила Россию военным противником.
В документе указано, что Россия якобы угрожает территориальной целостности Украины, пытается препятствовать интеграции соседней страны с НАТО и Евросоюзом, а также якобы пытается восстановить своё влияние в этой стране.
Русские пользователи Сети задались главным вопросом в связи с таким решением Зеленского: перевод России из разряда "враг" в разряд "противник" - что означает? Ведь, согласно неоднократным голословным заявлениям Киева, Украина вот уже семь лет воюет с Россией.
"Мы вроде как 7 лет воюем, мы из врага переходим в разряд противников, я так понимаю, война закончилась?" - пишет пользователь Серж Нерусских.
"Так они же воюют с нами уже семь лет, а мы на войну так и не явились", - смеётся Ilya Tyuriin.

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