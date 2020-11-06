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Так могут не только лишь все: Кличко неожиданно снова стал мэром Киева

06 ноября 2020, 21:20  •  135 • Политика
Киевский избирком объявил, что Кличко переизбран мэром уже в I туре голосования. "Выборы состоялись 25 октября, и до сего дня считалось, что будет второй тур", - прокомментировал политтехнолог Марат Баширов.
Действующий мэр Киева Виталий Кличко неожиданно для всех был переизбран главой города на новый срок. О его победе объявила глава городской территориальной избирательной комиссии Валентина Королькова.
Она сообщила, что свой голос за мэра-боксёра отдал 365 161 избиратель, или 50,52% избирателей. Таким образом, Кличко стал победителем выборов уже в первом туре голосования, и второй тур выборов мэра столицы Украины не потребуется.
Все рисуют. От Невады и до Киева… Кличко неожиданно снова стал мэром Киева. Вообще-то выборы состоялись 25 октября, и до сего дня считалось, что будет второй тур, - прокомментировал политтехнолог Марат Баширов в своём Telegram-канале "Политджойстик".
Напомним, что на посту главы Киева Виталий Кличко запомнился многим своими несуразными фразами. Так, мэр-боксёр назвал мать, жену и детей - бронежилетом, посоветовал жителям города "готовиться к земле", а также "глубокомысленно" отметил, что "в будущее могут смотреть не только лишь все, мало кто может это делать".

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