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Так кто же всё-таки расстрелял машину советника президента Украины Сергея Шефира?

23 сентября 2021, 15:50  •  342 • Украина
Пули венгерского производства, как видно, обнаружились в кузове обстрелянной накануне «Ауди» Шефира неспроста. «Наша версия» готова дать украинским силовикам бесплатный совет – поищите заказчиков и исполнителей этого преступления в Закарпатье. А интересующие следствие вопросы, пожалуй, сможет прояснить киевский ресторатор Николай Тищенко – недавно назначенный «слугами народа» «смотрящий» за Закарпатьем кум главы президентской администрации Андрея Ермака. Сейчас разъясним, в чём тут соль.
Сюжет: Украинский кризис
Закарпатье – непростой регион. Как известно, чуть ли не основную часть поступлений украинского бюджета даёт таможня. Контрабандисты с таможенниками давно сформировали альянс, позволяющий всей причастной чиновничьей «вертикали», вплоть до первого лица страны, получать немалые нигде не задекларированные средства на «решение насущных вопросов». В качестве отступных. Система работала со времён президента Кучмы, где её ключевыми операторами были глава президентской администрации Медведчук и его визави с Закарпатья Шуфрич. Фигуранты при этом менялись, на смену связке Кучма-Шуфрич пришла связка Ющенко-Балога, а затем – Порошенко-Москаль. Суть при этом не менялась – контрабандисты и таможенники из Ужгорода и Мукачево обильно «смазывали» чиновничий механизм в Киеве, не позволяя ему заржаветь.
Беда пришла год назад. Сложившиеся закарпатские кланы («мукачевские», «ужгородские» и пр.), а, проще говоря, Шуфрич, Балога и Москаль, слишком увлеклись междоусобицей в ущерб наполнению киевской чёрной кассы. При Зеленском этой самой чёрной кассой ведает младший брат Шефир – тот самый, машину которого накануне обстреляли под Киевом. Для того, чтобы отладить нарушенную коммуникацию между закарпатскими кланами и Зеленским в Ужгород отрядили «решалу» Колю-Котлету (Тищенко). Но, то ли Колины аппетиты оказались чересчур непомерными, то ли часть причитающейся Киеву «смазки» новоприбывший употреблял по своему разумению, не решая при этом насущные вопросы – передравшиеся закарпатские кланы удивительным образом замирились, и стали вопросительно поглядывать в сторону Киева. А из Киева якобы дали команду – увеличить подати вдвое.
Разразился скандал. Тищенко якобы уверял закарпатских, бия себя в грудь, что он совершенно не при делах, и вопросы нужно адресовать обнаглевшему в край Шефиру. Сложно сказать, чьи именно люди задали эти вопросы, подкараулив «Ауди» Шефира у села Лесники, но возьмём на себя смелость исключить две фигуры – Москаля и Шуфрича (зная, что это – не их метод, они действуют тоньше, как правило).
(фото: mvs.gov.ua)

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