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Так кто имеет право показывать смерть Сталина, а кто нет?

26 января 2018, 18:24  •  65 • Аналитика
На общем фоне довольно скромно так проходит мини-скандал о запрете показа в России английского фильма «Смерть Сталина».



Естественно, кто-то у нас выразил возмущение этим фактом. Например, (к немалому моему удивлению), «Коммерсантъ». Кто-то выразил одобрение фактом запрета.


Не стану перемывать косточки Андрею Плахову из «Ъ», хотя стоило бы пройтись по его стенаниям на тему того, что злая цензура у нас запретила гениальный шедевр на фоне волны протестов. Но пару цитат приведу.

«Талантливый шотландский комедиограф Армандо Ианнуччи живописует смерть советского вождя и растерянность его окружения, не жалея гротеска».


Итак, шотландский специалист по комедиям с истинно шотландскими фамилией и именем намалевал комедию о смерти Сталина.

Хорошо.

Спросим: а на базе чего? Исторические документы? Мемуары современников или исследования историков? Художественные произведения, в конце концов?

Да черта нам лысого!

Ианнуччи сварганил свое хлебово на базе комикса!

Естественно, извратив все до невозможности своими гениальными гротесками. И человек вроде бы с русским именем и фамилией Андрей Плахов страдает, что на наши экраны это не выйдет.

Понимаю, что после всех киноскандалов и потока критики за наши «шедевры» министр Мединский, скорее всего, реально испугался последствий.

Да, у нас Сталина уважают до сих пор. И его есть за что уважать. И спорить на эту тему бессмысленно. И окружение его было соответствующим. И современное окружение нынешнего президента нашей страны – детский сад, средняя группа на фоне титанов того времени.

И можно как угодно критиковать и в чем угодно обвинять народных комиссаров того времени, но главное их отличие от министров состояло в том, что они строили и (самое главное) построили великую страну.

Молотов, Маленков, Каганович, Шахурин, Вознесенский, Яковлев, Хруничев, Ванников, Устинов, Тевосян, Сергеев, Зальцман, Малышев, Зверев и многие другие.

Возникает вопрос: какое право имеют труженики от доллара лезть в Россию со своими пасквилями?

Я бы посоветовал намалевать комикс на 200 страниц про королеву Викторию. Или принцессу Диану. Или сэра Элтона Джона.

А почему нет?

Но у нас люди в стране, за некоторым исключением, культурные, и такого себе не позволят. Увы. Зато свободной западной части мира можно всё.

Сталин и его окружение – это наша история. И нам решать, нуждаемся ли мы в комедийно-гротескном освещении страниц нашей истории.

Выражаю огромную гражданскую благодарность Юрию Полякову, Павлу Пожигайло, Никите Михалкову, Елене Драпеко, Сергею Мирошниченко и всем, кто поставил свою подпись под запретом показа этого пасквиля.

Руки прочь от нашей истории! В своей копайтесь и комиксы снимайте.
Автор: Роман Скоморохов

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