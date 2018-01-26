Так кто имеет право показывать смерть Сталина, а кто нет? • 65 • Аналитика







Естественно, кто-то у нас выразил возмущение этим фактом. Например, (к немалому моему удивлению), «Коммерсантъ». Кто-то выразил одобрение фактом запрета.





Не стану перемывать косточки Андрею Плахову из «Ъ», хотя стоило бы пройтись по его стенаниям на тему того, что злая цензура у нас запретила гениальный шедевр на фоне волны протестов. Но пару цитат приведу.



«Талантливый шотландский комедиограф Армандо Ианнуччи живописует смерть советского вождя и растерянность его окружения, не жалея гротеска».



Итак, шотландский специалист по комедиям с истинно шотландскими фамилией и именем намалевал комедию о смерти Сталина.



Хорошо.



Спросим: а на базе чего? Исторические документы? Мемуары современников или исследования историков? Художественные произведения, в конце концов?



Да черта нам лысого!



Ианнуччи сварганил свое хлебово на базе комикса!



Естественно, извратив все до невозможности своими гениальными гротесками. И человек вроде бы с русским именем и фамилией Андрей Плахов страдает, что на наши экраны это не выйдет.



Понимаю, что после всех киноскандалов и потока критики за наши «шедевры» министр Мединский, скорее всего, реально испугался последствий.



Да, у нас Сталина уважают до сих пор. И его есть за что уважать. И спорить на эту тему бессмысленно. И окружение его было соответствующим. И современное окружение нынешнего президента нашей страны – детский сад, средняя группа на фоне титанов того времени.



И можно как угодно критиковать и в чем угодно обвинять народных комиссаров того времени, но главное их отличие от министров состояло в том, что они строили и (самое главное) построили великую страну.



Молотов, Маленков, Каганович, Шахурин, Вознесенский, Яковлев, Хруничев, Ванников, Устинов, Тевосян, Сергеев, Зальцман, Малышев, Зверев и многие другие.



Возникает вопрос: какое право имеют труженики от доллара лезть в Россию со своими пасквилями?



Я бы посоветовал намалевать комикс на 200 страниц про королеву Викторию. Или принцессу Диану. Или сэра Элтона Джона.



А почему нет?



Но у нас люди в стране, за некоторым исключением, культурные, и такого себе не позволят. Увы. Зато свободной западной части мира можно всё.



Сталин и его окружение – это наша история. И нам решать, нуждаемся ли мы в комедийно-гротескном освещении страниц нашей истории.



Выражаю огромную гражданскую благодарность Юрию Полякову, Павлу Пожигайло, Никите Михалкову, Елене Драпеко, Сергею Мирошниченко и всем, кто поставил свою подпись под запретом показа этого пасквиля.



Руки прочь от нашей истории! В своей копайтесь и комиксы снимайте. На общем фоне довольно скромно так проходит мини-скандал о запрете показа в России английского фильма «Смерть Сталина».Естественно, кто-то у нас выразил возмущение этим фактом. Например, (к немалому моему удивлению), «Коммерсантъ». Кто-то выразил одобрение фактом запрета.Не стану перемывать косточки Андрею Плахову из «Ъ», хотя стоило бы пройтись по его стенаниям на тему того, что злая цензура у нас запретила гениальный шедевр на фоне волны протестов. Но пару цитат приведу.Итак, шотландский специалист по комедиям с истинно шотландскими фамилией и именем намалевал комедию о смерти Сталина.Хорошо.Спросим: а на базе чего? Исторические документы? Мемуары современников или исследования историков? Художественные произведения, в конце концов?Да черта нам лысого!Ианнуччи сварганил свое хлебово на базе комикса!Естественно, извратив все до невозможности своими гениальными гротесками. И человек вроде бы с русским именем и фамилией Андрей Плахов страдает, что на наши экраны это не выйдет.Понимаю, что после всех киноскандалов и потока критики за наши «шедевры» министр Мединский, скорее всего, реально испугался последствий.Да, у нас Сталина уважают до сих пор. И его есть за что уважать. И спорить на эту тему бессмысленно. И окружение его было соответствующим. И современное окружение нынешнего президента нашей страны – детский сад, средняя группа на фоне титанов того времени.И можно как угодно критиковать и в чем угодно обвинять народных комиссаров того времени, но главное их отличие от министров состояло в том, что они строили и (самое главное) построили великую страну.Молотов, Маленков, Каганович, Шахурин, Вознесенский, Яковлев, Хруничев, Ванников, Устинов, Тевосян, Сергеев, Зальцман, Малышев, Зверев и многие другие.Возникает вопрос: какое право имеют труженики от доллара лезть в Россию со своими пасквилями?Я бы посоветовал намалевать комикс на 200 страниц про королеву Викторию. Или принцессу Диану. Или сэра Элтона Джона.А почему нет?Но у нас люди в стране, за некоторым исключением, культурные, и такого себе не позволят. Увы. Зато свободной западной части мира можно всё.Сталин и его окружение – это наша история. И нам решать, нуждаемся ли мы в комедийно-гротескном освещении страниц нашей истории.Выражаю огромную гражданскую благодарность Юрию Полякову, Павлу Пожигайло, Никите Михалкову, Елене Драпеко, Сергею Мирошниченко и всем, кто поставил свою подпись под запретом показа этого пасквиля.Руки прочь от нашей истории! В своей копайтесь и комиксы снимайте. Автор: Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 65 Источник Похожие новости Русских олимпийцев зажимают, а в Кремле «глубоко» сожалеют Успеть до коллапса Так кто имеет право показывать смерть Сталина, а кто нет?

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