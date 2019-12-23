Так когда же будет построен «Северный поток — 2»?

Автор:

Латышев Сергей

Итак, удалось ли США на самом деле «остановить» «Северный поток — 2», как этим похваляются в Вашингтоне и чем пугают общественность (или просто хайпуют) обслуживающие американские интересы СМИ? Конечно, нет. Удалось США лишь следующее: во-первых, несколько притормозить реализацию проекта в условиях, когда это уже не имеет никакого значения, и, во-вторых, перед всем миром высечь самих себя, подорвать веру в США со стороны ещё совсем недавних союзников.

Нет повода для беспокойства

Несмотря на то, что швейцарская компания Allseas, поддавшись шантажу Вашингтона, дала команду своим судам-трубоукладчикам прекратить участие в проекте, его будущее не внушает никаких опасений. Ещё в ходе последнего визита в Вашингтон глава МИД России Сергей Лавров заверил, что этот проект, как и уже построенный «Турецкий поток», в любом случае будет реализован. Сегодня министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу РБК уточнил, что это произойдёт в «ближайшее время», несмотря на возникшие препятствия. Новак подчеркнул, что «Северный поток — 2» имеет стратегический характер, и в нём заинтересованы поэтому ведущие европейские страны, европейские и российские компании.

Власти ФРГ, главного бенефициара «Северного потока — 2» в Европе, также настроены достаточно оптимистично. Координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер заявил сегодня в радиоинтервью Deutschlandfunk , что проект будет реализован во второй половине наступающего года. Вице-канцлер Германии Олаф Шольц назвал меры США вмешательством во внутренние дела Германии. Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер выразила сожаление в связи со вступлением в силу американских санкций.

Наша позиция относительно экстерриториальных санкций чёткая. Мы их отвергаем,

— заявила представитель министерства экономики ФРГ Беата Барон.

Глава Минэнерго России Александр Новак: Несмотря на новые американские санкции, «Северный поток — 2» будет введён в строй в «ближайшее время». Фото: Ministry of Energy Russia / Globallookpress

А сегодня из пресс-релиза Ведомства по геодезии и картографии Германии (BSH) стало известно, что ФРГ разрешила компании Nord Stream 2 AG строительство «Северного потока — 2» в немецких водах в зимние месяцы. Сама эта компания планирует завершать возведение проекта в течение нескольких месяцев. В общем, получается, что «Северный поток — 2» будет закончен с задержкой от пары месяцев до полугода.

Непреодолимых преград нет

Об этом можно с уверенностью говорить потому, что никаких непреодолимых преград американские санкции не создали. Если бы они появились, когда началась стройка, то да, скорее всего, реализовать «Северный поток — 2» было бы невозможно. Однако достроить уже практически сооружённый газопровод — это совсем другое дело. То, что стоящая в немецком порту российская трубоукладочная баржа «Фортуна» не сможет вместо покинувших стройку швейцарских судов работать в датских территориальных водах, так как не имеет системы динамического позиционирования, требуемой датским законодательством, не имеет большого значения. У России есть необходимое для этого судно — «Академик Черский», — находящееся в настоящее время на Дальнем Востоке, но способное в течение двух месяцев оказаться на Балтике. Зато преград для работы «Фортуны» в немецких водах нет, разрешение уже получено. Все разрешения уже имеются.

Сенаторы-шантажисты

Пострадавшая от американских санкций Швейцария также «придерживается критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием», заявил в интервью ТАСС официальный представитель швейцарского МИД Тилман Ренц. Он дал понять, что на государственном уровне Швейцария не может никак воздействовать на Вашингтон, как и защитить от американского шантажа свои компании, которые сами будут решать, как им реагировать на ограничения США.

В Берне, как и в других европейских столицах, крайне шокированы не только тем, что Конгресс США принял по упрощённой процедуре, а президент Дональд Трамп одобрил санкционный удар по своим западным союзникам, но и тем, какое возмутительное письмо направили Allseas разработавшие дискриминационный законопроект американские сенаторы Тед Круз (республиканец) и Джин Шахин (демократка). Сенаторы-шантажисты предостерегли уважаемую в мире швейцарскую компанию от форсирования строительства «Северного потока — 2» до того момента, пока американские санкции вступят в силу. Они сами сразу же нарушили собственное «законодательство», процедура реализации которого позволяла швейцарцам успеть уложить трубы до того, как начнут действовать санкции, и потребовали немедленного прекращения всех работ.

Россия способна своими силами достроить «Северный поток — 2», даже если все западные компании струсят и покинут строительство. Фото: eleonimages / Shutterstock.com

Сенаторы в чисто бандитском стиле стращали в своём письме швейцарцев блокировкой всех транзакций компании, осуществляемых через американскую финансовую систему, наложением ареста на находящуюся в юрисдикции США собственность, включая штаб-квартиру дочернего предприятия Allseas USA в Хьюстоне (штат Техас). Allseas угрожали заморозкой финансовых активов в американских банках, задержанием судов или же материалов компании на территории или в территориальных водах США. Весьма показательно, что Министерство финансов США выпустило разъяснение, согласно которому американские санкции против трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» вступили в силу немедленно, в связи с чем иностранным компаниям следует прекратить строительство…

Им это припомнят

Этот демарш, повторим, произвёл самое удручающее впечатление на правительства и бизнес стран ЕС, заинтересованных в реализации проекта. Раздававшиеся из США лицемерные утверждения, что всё это делается ради самих же европейцев, добавили горечи. И если открытого выступления против США, введения ответных антиамериканских санкций сейчас не будет (проект ведь всё равно будет реализован почти в срок), то на будущее это американцам, безусловно, припомнят.

Все также задаются вопросом: неужели США окончательно сошли с ума, если решились публично себя высечь, когда уже ничего нельзя изменить? Какой смысл в этом демарше? Неужели демонстрация «крутизны», необходимая американским политикам исключительно во внутриполитических целях, зашла уже настолько далеко, что от неё начинают страдать страны, жившие долгие десятилетия в убеждении, что США их защищают?

Глава МИД России Сергей Лавров: Вся дипломатия США — это силовой нажим и ничего больше. Фото: MFA Russia / Globallookpress

На это обратил внимание глава МИД России Сергей Лавров, выступая сегодня на «правительственном часе» в Совете Федерации: «США лишний раз продемонстрировали, что их дипломатия сводится прежде всего к устрашению разными методами: санкциями, ультиматумами, угрозами».

Когда ближайших союзников, — продолжал Лавров, — наказывают за то, что они решают свои экономические проблемы, задачи, связанные с энергетической безопасностью, я думаю, что ни одна страна в мире уже не должна сомневаться, что если что-то им обещают США, то их бросят в любой момент.

В комментарии МИД России на эту тему говорится: «С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников».

По мнению российского дипведомства, в разделе «О защите энергетической безопасности Европы», включённом в закон от 20 декабря о расходах на американские военные нужды в 2020 году, «на самом деле речь идёт не о содействии европейцам в бесперебойном обеспечении энергоносителями по приемлемым ценам, а о стремлении лишить их гарантированных источников такого снабжения из России».

Делаем выводы

Подводя итог вышеизложенным фактам, нельзя не прийти к пугающим выводам: США уже не в состоянии проводить вменяемую политику даже в отношении своих союзников, которых озлобляют и превращают во врагов, несмотря на то, что понимают, что этим уже ничего не изменишь, что «Турецкий поток» построен, а «Северный поток — 2» вступит в строй через пару-тройку месяцев. После заключения нового соглашения о газовом транзите с Украиной поставкам Россией в Европу голубого топлива ничего не угрожает. Это означает, что «Газпром» может достраивать «Северный поток — 2» спокойно и обстоятельно, никуда не спеша и никому не переплачивая.

Вашингтон лишь в очередной раз продемонстрировал всем, что руководствуется теперь в своей политике исключительно узко понимаемым эгоизмом, и ему глубоко плевать на «союзников». Ведь их хотят пересадить с дешёвого российского на дорогой американский газ, которого у США ещё и нет в достаточном количестве для экспорта в Европу. Иными словами, европейцев намерены на деле лишить значительной части нужных им газовых поставок из России, чтобы на этом заработали американские толстосумы, европейская промышленность утратила свою конкурентоспособность, а сами европейцы замерзали зимой в своих домах.

Вот она, реальность политики «Америка прежде всего». На этом пути европейские страны порвут в обозримом будущем с США и станут союзниками России и Китая, несмотря на разные «ценности». Даже если за океаном появится другой президент. Ущерб, нанесённый Трампом трансатлантическим отношениям, настолько велик, что возврата к старому уже никогда не будет.