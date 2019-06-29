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Так какой Путин: Пользователи запутались с переводом цитаты Трампа

29 июня 2019, 16:09  •  7 • Политика
После того, как президент США Дональд Трамп неожиданно на камеру похвалил своего российского коллегу Владимира Путина, назвав его "прекрасным парнем", в Сети разгорелся жаркий спор над переводом его цитаты про "great guy". Интернет-пользователи запутались, какой же всё-таки Путин, и предложили "не стесняться".
Ранее президент США Дональд Трамп в коротком интервью ВГТРК в кулуарах саммита G20 в Осаке признался, что считает своего российского коллегу Владимира Путина "прекрасным парнем" и "необычайным человеком".
Впрочем, после такой внезапной похвалы от главы Белого дома в Сети внезапно возникли жаркие споры по поводу точного перевода цитаты Трампа.
Дословно тот сказал:
"He is a great guy, he is a terrifiс person".
"А также great, дорогие друзья, это не прекрасный, скорее, - великий! - так перевела у себя на странице фразу американского лидера телеведущая Ольга Скабеева. - Зачем стесняться!?"
Её цитата разошлась по Сети. Интернет-пользователи теперь запутались, какой же на самом деле Путин по версии Трампа?
"Стесняться не надо, но "great guy" это "отличный парень", - считает коллега Скабеевой Владимир Соловьёв. - Не больше, но и не меньше. Стилистически из-за "guy".
Фото: telegram-канал СОЛОВЬЕВ
Скабеева в долгу не осталась и на своей странице в Сети провела собственную аналогию.
"Ну если "make America great again" - это "сделаем Америку снова великой", то ни про какую стилистику мы с Трампом не хотим даже слышать, - отметила она в ответе Соловьёву. - К тому же Путин - великий. Кто ж будет спорить?!"

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