Так какой Путин: Пользователи запутались с переводом цитаты Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп в коротком интервью ВГТРК в кулуарах саммита G20 в Осаке признался, что считает своего российского коллегу Владимира Путина "прекрасным парнем" и "необычайным человеком".

Впрочем, после такой внезапной похвалы от главы Белого дома в Сети внезапно возникли жаркие споры по поводу точного перевода цитаты Трампа.

Дословно тот сказал:

"He is a great guy, he is a terrifiс person".

"А также great, дорогие друзья, это не прекрасный, скорее, - великий! - так перевела у себя на странице фразу американского лидера телеведущая Ольга Скабеева. - Зачем стесняться!?"

Её цитата разошлась по Сети. Интернет-пользователи теперь запутались, какой же на самом деле Путин по версии Трампа?

"Стесняться не надо, но "great guy" это "отличный парень", - считает коллега Скабеевой Владимир Соловьёв. - Не больше, но и не меньше. Стилистически из-за "guy".

Фото: telegram-канал СОЛОВЬЕВ

Скабеева в долгу не осталась и на своей странице в Сети провела собственную аналогию.

"Ну если "make America great again" - это "сделаем Америку снова великой", то ни про какую стилистику мы с Трампом не хотим даже слышать, - отметила она в ответе Соловьёву. - К тому же Путин - великий. Кто ж будет спорить?!"