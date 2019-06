Так какой Путин: Пользователи запутались с переводом цитаты Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп в коротком интервью ВГТРК в кулуарах саммита G20 в Осаке признался, что считает своего российского коллегу Владимира Путина "прекрасным парнем" и "необычайным человеком".

Впрочем, после такой внезапной похвалы от главы Белого дома в Сети внезапно возникли жаркие споры по поводу точного перевода цитаты Трампа.

Дословно тот сказал:

"He is a great guy, he is a terrifiс person".