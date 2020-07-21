Так Кадыров США ещё не отвечал: Пять дерзких цитат главы Чечни

Первый ответ прозвучал 7 марта, когда Госдепартамент США и Конгресс заявили, что будут собирать информацию о предпринимательской деятельности лидера Чечни за рубежом. Кадыров сказал, что его абсолютно не интересует мнение американских политиков, поскольку у него нет иностранных счетов.

Нет, не права человека беспокоят Госдеп. Они днём и ночью думают, чего бы такого сделать, чтобы подорвать стабильность, мир и порядок в ЧР. Успокойтесь, господа! Ничего из этого не получится, - написал тогда глава Чечни.

Второй ответ опубликован в Telegram-канале Кадырова 2 июня. В нём политик комментирует массовые беспорядки в США и поражается уровню полицейского насилия в демократической столице мира.

Обращаюсь к международным организациям и в первую очередь к ООН: вмешайтесь и примите действенные меры в отношении официальных властей США по недопущению практики нарушения прав и свобод человека и внесудебных казней, - отметил он.

Третий ответ пришёл 20 июля, когда госсекретарь США Майк Помпео объявил о внесении Кадырова и его семьи в чёрный список за "нарушение прав человека". Тогда чеченский лидер выложил фотографию, на которой он держит два пулемёта, и оставил короткую подпись: "Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!".

Четвёртый ответ также датируется 20 июля. На этот раз Кадыров выложил фото всей своей огромной семьи и призвал США внести в чёрный список всех своих 12 детей.

Вы решились пойти на откровенно мерзкие методы и внести разлад внутри моей семьи. Может быть, вы думали, что у вас это получится, но просчитались. Чеченский институт семьи крепче ваших санкций! - пишет политик.

Пятый ответ пришёл 21 июля. Глава Чечни записал видеообращение к Помпео из своего родового селения и бросил главе Госдепа вызов: "Помпео, приезжай, здесь очень красиво. Поговорим, посмотрим, кто какие права нарушает".