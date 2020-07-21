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Так Кадыров США ещё не отвечал: Пять дерзких цитат главы Чечни

21 июля 2020, 16:00  •  301 • Политика
Власти США уже давно пытаются оказать давление на главу Чечни Рамзана Кадырова по самым разным поводам, однако так он ещё не отвечал. Царьград собрал пять самых дерзких цитат лидера республики.
Первый ответ прозвучал 7 марта, когда Госдепартамент США и Конгресс заявили, что будут собирать информацию о предпринимательской деятельности лидера Чечни за рубежом. Кадыров сказал, что его абсолютно не интересует мнение американских политиков, поскольку у него нет иностранных счетов.
Нет, не права человека беспокоят Госдеп. Они днём и ночью думают, чего бы такого сделать, чтобы подорвать стабильность, мир и порядок в ЧР. Успокойтесь, господа! Ничего из этого не получится, - написал тогда глава Чечни.
Второй ответ опубликован в Telegram-канале Кадырова 2 июня. В нём политик комментирует массовые беспорядки в США и поражается уровню полицейского насилия в демократической столице мира.
Обращаюсь к международным организациям и в первую очередь к ООН: вмешайтесь и примите действенные меры в отношении официальных властей США по недопущению практики нарушения прав и свобод человека и внесудебных казней, - отметил он.
Третий ответ пришёл 20 июля, когда госсекретарь США Майк Помпео объявил о внесении Кадырова и его семьи в чёрный список за "нарушение прав человека". Тогда чеченский лидер выложил фотографию, на которой он держит два пулемёта, и оставил короткую подпись: "Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!".
Четвёртый ответ также датируется 20 июля. На этот раз Кадыров выложил фото всей своей огромной семьи и призвал США внести в чёрный список всех своих 12 детей.
Вы решились пойти на откровенно мерзкие методы и внести разлад внутри моей семьи. Может быть, вы думали, что у вас это получится, но просчитались. Чеченский институт семьи крепче ваших санкций! - пишет политик.
Пятый ответ пришёл 21 июля. Глава Чечни записал видеообращение к Помпео из своего родового селения и бросил главе Госдепа вызов: "Помпео, приезжай, здесь очень красиво. Поговорим, посмотрим, кто какие права нарушает".

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