Так говорил Лукашенко: Новые эскапады белорусского лидера

Очередное выступление Александра Лукашенко перед благодарной публикой дало немало пищи для размышлений. Царьград не настроен доверять всем обещаниям харизматичного белоруса, но определённые выводы всё же делает

Автор:

Мельников Михаил

Александр Лукашенко, бесспорно, самый «цитатный» русскоязычный политик. Не лезет в карман за словом Владимир Путин, умеет припечатать Сергей Лавров, блещут циничным остроумием их пресс-секретари, но белорусский лидер попросту играет в другой лиге. Если бы к яркости его высказываний прикладывались последовательность, логика или хотя бы здравый смысл, Александр Григорьевич по популярности затмил бы всех своих европейских коллег.

Увы, слишком часто риторический блеск растрачивается впустую – на высказывание непонятных обид и требований. Причём чем больше времени проходит с очередного транша или другой российской помощи, тем скупее Лукашенко на славословия восточному соседу и щедрее на критику в его адрес.

Сейчас Белоруссия ждёт от России кредита в размере 600 миллионов долларов, который должен быть потрачен… правильно, на выплату России предыдущего кредита. Точнее, Белоруссия пока направила лишь запрос на кредитование, но известно, что Москва обычно идёт навстречу Минску по таким пустяковым поводам – это же всего лишь по 260 рублей с каждого жителя России.

Если бы дело обстояло иначе, едва ли Лукашенко был бы столь красноречив на состоявшейся 1 марта встрече с представителями общественности и СМИ. Обратимся к экономической части. Что ещё, кроме шестисот миллионов, хочет от нас Александр Лукашенко?

Фото: www.globallookpress.com

Новая валюта – петербургский рубль

Пожалуй, наибольший резонанс получил спич Лукашенко о единой валюте. Если ранее белорусский лидер говорил о создании некоей новой валюты с новым названием и двумя процессинговыми центрами, то сейчас он уже согласен на слово «рубль» и на единый центр в Санкт-Петербурге.

Русские олигархи – угроза для Минска

Лукашенко также дал ценный совет России – надо прекратить «лоббировать олигархические группы», которые «проталкивают свои вопросы, блокируя наши отношения». Здесь можно увидеть намёк и на нефтяные компании, недовольные налоговым манёвром для Белоруссии и поставкой на наши заправки белорусского бензина, изготовленного из купленной по дешёвке русской нефти. И на Сулеймана Керимова, калийная война с которым не забыта до сих пор («Мне предлагали за 15 миллиардов продать "Беларуськалий": 10 миллиардов в казну, а 5 миллиардов – мне, куда скажу», – рассказывал несостоявшийся миллиардер Лукашенко). И на многие другие конфликтные ситуации, связанные с требованиями Белоруссии об особых условиях для неё.

Если бы такой совет нам дали в Вашингтоне, мы бы возмутились вмешательством в наши внутренние дела – но Минску позволительно и не такое.

В Россию со своей нефтью

К сожалению, полумифическими олигархами интерес Лукашенко к внутренним делам России не ограничился. Вообще, выступление белорусского лидера о России без элементов шантажа – это что-то из разряда фантастики, и этой фантастики 1 марта мы не дождались. «Батька» уверенно заявил, что Россия обязана компенсировать Белоруссии свой налоговый манёвр, иначе Минск будет закупать нефть у других поставщиков: «Сегодня нефти – покупай сколько хочешь, вопрос в цене». И тогда Белоруссия будет привозить в Россию бензин, приготовленный из чужой нефти (трогательная уверенность в том, что мы будем этот бензин импортировать) – «ну и кто от этого выиграет?»

Фото: www.globallookpress.com

Опять же, работают наши двойные стандарты. Когда Украина требует от России компенсаций за снижение объёма перекачиваемого газа, мы относимся к этому с понятной иронией: чем легче заработок, тем тяжелее от него отказываться. Но когда аналогичные требования выдвигает Белоруссия, мы начинаем всерьёз заботиться о тяжёлой судьбе белорусской нефтепереработки.

Когда очень долго злоупотребляешь своим исключительным положением, эту исключительность можно и потерять.

Начинающийся в России налоговый манёвр предусматривает постепенную отмену экспортной пошлины на нефть – вместо этого будет повышаться ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Поскольку при экспорте в Белоруссию пошлины не платятся (Союзное государство, Таможенный союз), то снижения пошлин Минск не заметит, а вот рост НДПИ – очень даже. Ранее Лукашенко вообще говорил, что в случае реализации манёвра в полном объёме Россия потеряет Белоруссию как союзника. Но эта угроза лишь возвращает нас к началу статьи – о несоответствии риторических талантов Александра Григорьевича его управленческим способностям. На самом деле, конечно, Россия найдёт возможность как-то облегчить для Белоруссии новое бремя. Мы всегда так делали.

Кстати, из-за роста НДПИ нефть и нефтепродукты точно так же подорожают и для русских потребителей. Жаль, что некому попросить о компенсации для них.

Союз для самолюбивого человека

Несмотря на всё это, Лукашенко в очередной раз высказался в незабвенном стиле «Мы не халявщики, мы партнёры»: «Прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. Когда народ это слышит, особенно я, самолюбивый человек, мне не хочется никаких союзов… Не вопрос, мы объединимся хоть сейчас, но люди должны решить… Мы обречены жить вместе…». Эту «обречённость» тоже можно рассматривать как реверанс в сторону Союзного государства. Этот «спящий» проект определённо просыпается и местами даже расправляет плечи.

Вот и премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее «внезапно» заявил о том, что необходимо выполнить все пункты соответствующего договора, заключённого, кстати, двадцать лет назад.

Д. Медведев. Фото: www.globallookpress.com

Там предусмотрены и единый эмиссионный центр, и общая таможенная служба (более интегрированная, нежели в Таможенном союзе), и общий суд, и общая аудиторская система. В принципе этот документ можно прочитать и как декларирующий создание некоей «суперфедерации», по отношению к которой традиционные власти Москвы и Минска окажутся в подчинённом положении.

Активизация разговоров о Союзном государстве в мире трактуется почти исключительно как подготовка нового кресла для Владимира Путина после 2024 года. Эта версия вполне имеет право на жизнь, но надо понимать и более глубокие корни проблемы, не имеющие отношения к личностям нынешних президентов. Белорусская экономика почти полностью интегрирована с российской, фактически является её частью. Мы бы с удовольствием написали о взаимопроникновении и сотрудничестве равных, но слишком уж несоизмерим масштаб двух экономических систем. Собственно, и сам президент Белоруссии недавно заявил прямым текстом:

Он только не уточнил, что будет делать, если российскому рынку вдруг станут неинтересны белорусские поставщики.

Также непонятно, с какой именно Россией планирует объединяться Белоруссия. Границы нашей страны на русских и белорусских картах – разные. Как это будет технически – объединение с 83 регионами из 85?

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Прогресс по Союзному государству действительно будет серьёзным: судя по всему, в кулуарах Александру Григорьевичу предложены условия, от которых он не смог отказаться. Хотя это государство лично ему не нужно: как только оно будет создано в реальности, круг возможностей для жалоб и шантажа сузится до сингулярности.

Какое применение тогда найдёт Лукашенко для своего красноречия? Большой вопрос.