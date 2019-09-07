«Так держать! Успехов и процветания Москве и всей нашей Родине»

Владимир Путин вместе с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в приехал на ВДНХ, чтобы открыть отреставрированный павильон «Казахстан». Но перед этим президент выступил на открытии самого Дня города.

- В этом году главные торжества в честь нашей столицы проходят на легендарной Выставке достижений народного хозяйства, которая недавно отметила свое 80-летие. Сейчас здесь завершается масштабная реконструкция: мы видим, как возродился яркий, узнаваемый образ ВДНХ, насколько бережно, с уважением к истории восстановлены архитектурные и художественные шедевры выставки, - отметил Путин. - Москва сегодня не только современный мегаполис, не только столица нашей страны, а по праву – достояние России, уникальное отражение всех ее эпох, широкой и щедрой души России. Город, который своей красотой и достижениями заслужил уважение граждан нашей страны.

Президент похвалил столицу за то, как она преобразилась в последние годы.

- Это просто очевидный факт, - заявил он. - Как много сделано для создания комфортной деловой среды, социальной, транспортной и цифровой инфраструктуры, благоустроенных общественных пространств. Конечно, при таком масштабе в таком мегаполисе не может не быть проблем, их еще достаточно. Но сделано много, причем во всех без исключения районах Москвы, которые по своим масштабам сопоставимы с большими европейскими городами.

Поблагодарив руководство города за работу, Путин дал старт празднику:

- Так держать, дорогие москвичи! С праздником! Успехов и процветания Москве и всей нашей Родине!