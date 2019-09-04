Так что же сказал Марк Карни?

Сенсация из Джексон-Хоула

Экономисты хоронят доллар давно. Его монополия в мировой торговле – дрожжи, на которых взошёл американский капитал. США поставляют этот «товар товаров» на мировой рынок столько и тогда, сколько и когда их Федеральная резервная система захочет.

ФРС – это и Центральный банк Соединённый Штатов, и частная лавочка, состоящая из региональных федеральных резервных банков. Капитал этого центрального банка, как и дивиденды с капитала, не принадлежат американскому государству. ФРС – система, управляемая группой собственников, в состав которой входят хозяева 12 региональных банков. И вопрос о том, может ли эта система работать в интересах рядовых американцев, лучше не задавать.

Считается, что владеют Федрезервом банкирские династии Ротшильдов, братьев Лазар, Кун и Лёб, Варбург, Леман Бразерс, рокфеллеровский Chase Manhattan, JPMorgan и Goldman Sachs. Однако никому ещё не удавалось документально подтвердить факт этого владения, несмотря на то что Алан Гринспен, председательствовавший в Совете управляющих ФРС США почти 19 лет – с 1987 по 2006 год, утверждал: «Нет таких чиновников или государственных учреждений, которые могли бы запретить или оспаривать наши действия».

И вот недавно «товар товаров» предложил упразднить главный банкир Англии Марк Карни, выступивший в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг, где каждый год проводятся симпозиумы по вопросам мировой экономической политики (Economic Policy Symposium in Jackson Hole)?

Глава Центробанка Англии предложил заменить доллар на одну из криптовалют. Последствия могут быть угрожающими: рухнут и доллар, и вся международная финансовая система. Британская The Guardian пишет, что Карни «бросил вызов положению доллара как мировой резервной валюты, утверждая, что он может быть заменен мировой цифровой альтернативой». По словам Карни, доллар «стал препятствием для устойчивого восстановления экономики».

«Если бы финансовая архитектура развивалась вокруг новой цифровой валюты, это вытеснило бы доминирование доллара с кредитных рынков. Уменьшение влияния доллара на глобальный финансовый цикл помогло бы уменьшить волатильность притока капитала в развивающиеся экономики», – заявил Карни. Bloomberg прокомментировал: «Марк Карни изложил радикальное предложение по перестройке глобальной финансовой системы, что может в итоге заменить доллар как резервную валюту на виртуальную вроде Libra», испытания которой начались в июне сего года (проект криптовалюты, предложенный Facebook, к которому присоединились Visa, PayPal, Uber, Booking.com и французская Iliad).

Возможно, Карни придало смелости то, что к концу года он покидает свой пост в Bank of England. Однако есть и другие обстоятельства, обусловившие его заявление, поскольку начавшиеся с подачи США торговые войны угрожают опрокинуть многостороннее межгосударственное экономическое сотрудничество.

Беспечное согласие со статус-кво доллара – это заблуждение, заявил Карни. И предупредил: «Когда начнутся изменения, это не должно быть заменой одного валютного гегемона на другого».

Марка Карни растащили на цитаты по всем западным СМИ. И реакция последовала. «Libra задумана как мировая валюта, которая находится вне прямого контроля центробанков. До сих пор это вызывало порицание большинства политиков. Министр финансов Франции Бруно ле Мэр заявил, что об этом не может быть и речи», – пишет Bloomberg. В Вашингтоне идею Карни восприняли как оскорбление. Глава комитета по финансовым услугам палаты представителей США Максин Уотерс пообещала ему «агрессивный ответ Конгресса».

В то же время энтузиасты криптовалюты ликуют. Zerohedge, англоязычный интернет-блог, посвящённый обзорам международной экономической системы, пишет, что Марк Карни «изложил шокирующую, радикальную идею – возможно, наиболее потрясающую из тех, что когда-либо звучали из Джексон-Хоула – призыв заменить доллар США на похожую на Libra резервную валюту с целью переустройства мирового валютного, финансового и экономического порядка».

Самое сенсационное в выступлении главы Банка Англии – предложение положить конец политической гегемонии США и глобальной финансовой системе, основанной на долларе. И угрожает это не только Соединённым Штатам. Во что превратятся 1,11 триллиона долларов, которые Китай инвестировал в ценные бумаги американского казначейства, если доллар падёт? В мусор. Таким же мусором станут 1,1 триллиона долларов, уплаченных за долги США Японией, а это более 200 процентов ВВП Страны восходящего солнца.

Сейчас в мире более 60 процентов товаров оцениваются в долларах США. В мировом обращении гуляют более 1 триллиона баксов и лишь треть из них – в границах Соединённых Штатов. Не связанная золотым стандартом с 15 августа 1971 года (когда Ричард Никсон обнулил какое бы то ни было обеспечение доллара) Федеральная резервная система практиковала ничем не ограниченную эмиссию. Американская экономика получала огромные прибыли, оплачивая долларами международные платёжные обязательства. Однако согласятся ли «валить» доллар те, кто без него жить не могут, – большой вопрос. Китай, Канада, Мексика, Япония и Германия поставили в США в прошлом году 58 процентов товаров на 2,4 триллиона долларов. И Libra или иная криптовалюта им – нож к горлу. Однако вот парадокс: именно в этих странах новая система платежей, минующая банки, доллары и любую иную валюту, растёт быстрее всего.

Марк Карни, сказав, что «в дальней перспективе нам нужно будет изменить игру», умолчал о том, когда, по его расчётам, эта «перспектива» наступит…