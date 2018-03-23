Так что там с подоходным налогом? • 219 • Аналитика



Для начала стоит напомнить кудринские слова, высказанные в формате статьи в «Коммерсанте». По мнению Кудрину, у нового кабинета министров РФ будет не более двух лет, чтобы начать реформы, многие из которых сегодня откладываются из-за «непопулярности». После этого заявления экономические эксперты и обычные граждане, интересующиеся экономическими реалиями страны, расценили слова Кудрина как очередной призыв к повышению планки пенсионного возраста.



Однако первый информационный повод после кудринского заявления коснулся всё же не пенсий. В газете «Ведомости», отличающейся неолиберальным подходом к освещению событий, в том числе – ссылками на «неназванные информированные источники», появилась публикация под названием «Правительство обсуждает повышение подоходного налога». В публикации, ссылающейся, как уже было отмечено, на неназванные источники, включая (цитата) «человека, знающего об этом от участников (правительственного) совещания», заявлено, что кабмин Медведева обсудил повышение налоговой ставки для физлиц с 13% до 15%. При этом заявлено, что в правительстве обсудили и вопрос необлагаемого минимума. Причём о уровне этого минимума - пока ни слова.





Из материала «Ведомостей»:

Решение окончательно не принято, предупреждает чиновник. Другой говорит, что «консенсус достигнут».



В информационном агентстве «Интерфакс» в то же время представили заявление председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, который деталей проведённого совещания по вопросу налоговой политики не сообщил, однако заявил, что «налоговой системе нужна настройка».



Ну, хорошо хоть не «перестройка»... Как говорится, и на том спасибо...



Тот же «Интерфакс» привёл заявление вице-премьера Аркадия Дворковича по этому поводу. По словам Дворковича, «разница между 13-ю и 15-ю процентами не драматична». Из материала информагентства:

Это число - ставка 13% - тоже не фетиш, оно ничем не отличается от 14% и 15%, это просто одно из возможных чисел. Повторяю: если будет понимание справедливости новых подходов по сравнению с нынешним, это будет консенсус в обществе, тогда это действительно имеет смысл, ничего страшного я в этом не вижу. Мы жили с 13-процентным налогом достаточно долго, и если дополнительные 2 процентных пункта будут направляться на здравоохранение, это точно будет плюс.



Если 13% ничем не отличается от 14 или 15 процентов, то это «несколько» противоречит законам элементарной математики. А когда речь идёт о доходах населения, то можно сколько угодно говорить о направлении средств (от гипотетического повышения налогов) на здравоохранение, но это в любом случае – повышение налогов. И уж чтобы по этому вопросу, как сказано, возник консенсус в обществе, правительству придётся явно попотеть.



С другой стороны, если правительственное обсуждение темы повышения подоходного налога действительно имело место, то нельзя забывать, что речь всё-таки о действующем правительстве. Кто сказал, что те же самые лица окажутся в новом составе? Понятно дело, в том числе и от выдвигаемых сегодня инициатив представителей нынешнего кабинета министров напрямую зависит, продолжит тот или иной чиновник из нынешней правительственной обоймы свою работу в новом кабмине или будет «брошен на другой фронт».



Фактически же любые намёки на обсуждение темы повышения указанного налога (на «не драматичные» 2%) в условиях того, что экономика страны пока растёт меньшими (чем это значение) темпами, мягко говоря, странно. Кстати, даже г-н Кудрин, фактически призывающий власти переходить к непопулярным реформам, идею об увеличении планки подоходного налога в России считает слишком непопулярной. Месяц с лишним назад по ходу Сочинского инвестиционного форума экс-глава Минфина отметил, что повышать основные налоговые ставки до 2024 года контрпродуктивно. При этом Кудрин заявил, что причиной такой контрпродуктивности является именно невнятный экономический рост, который пока ниже среднемирового. Свистать всех послов



Отдельный вопрос: где государству брать деньги на реализацию всего того, что было озвучено в качестве стратегических целей в послании президента Федеральному собранию? Тут у правительства привычно два выхода: первый – «по-кудрински» переходить к непопулярным реформам, включая пенсионную (а это может и «взволновать» общественность), второй – спустить на тормозах многие президентские инициативы и работать «в свою силу» (как, в принципе, часто в последнее время и случалось). Есть, правда, и другие варианты. Правда все они из области фантастики: дожидаться нефти по 120 за бочонок или (а это уже о президентском решении) – не переставлять койки, а менять личный состав... Ну, вы поняли...



После появления в СМИ первой реакции на слухи о возможном увеличении налоговых ставок в РФ, в кабинет к президенту был вызван министр финансов. Понимая, что в следующем правительственном составе может уже и не оказаться, Силуанов решил, что называется, сгладить углы, и доложил президенту о том, что налоги в стране повышаться в ближайшее время не будут.



Глава Минфина:

В целом налоговое бремя не будет увеличено, мы говорим о том, что мы будем работать именно с точки зрения улучшения сбора налогов. Большой пласт задач – малый бизнес, доля которого в экономике сегодня растёт. Мы считаем, что здесь тоже есть резервы за счёт более полной собираемости налогов.







Из всей этой пёстрой картины заявлений и публикаций, которые местами противоречат друг другу, можно сделать один вывод: действующие министры экономического блока точно не хотят оказаться без министерской работы после инаугурации президента и в то же время понимают, что теперь спускать президентские инициативы на тормозах будет всё сложнее. При этом министерские «смотрины» перед президентом (после появлений в СМИ данных о «непопулярных» инициативах) точно будут продолжаться до инаугурации. Возможно, и в таком формате: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича...» Классика. Буквально на следующие сутки после заявления бывшего министра финансов РФ Алексея Кудрина, возглавляющего теперь Центр стратегических разработок, - о наличии «форточки возможностей» у нового российского правительства - в СМИ появились материалы о якобы рассмотрении вопроса увеличения подоходного налога.Для начала стоит напомнить кудринские слова, высказанные в формате статьи в «Коммерсанте». По мнению Кудрину, у нового кабинета министров РФ будет не более двух лет, чтобы начать реформы, многие из которых сегодня откладываются из-за «непопулярности». После этого заявления экономические эксперты и обычные граждане, интересующиеся экономическими реалиями страны, расценили слова Кудрина как очередной призыв к повышению планки пенсионного возраста.Однако первый информационный повод после кудринского заявления коснулся всё же не пенсий. В газете «Ведомости», отличающейся неолиберальным подходом к освещению событий, в том числе – ссылками на «неназванные информированные источники», появилась публикация под названием «Правительство обсуждает повышение подоходного налога». В публикации, ссылающейся, как уже было отмечено, на неназванные источники, включая (цитата) «человека, знающего об этом от участников (правительственного) совещания», заявлено, что кабмин Медведева обсудил повышение налоговой ставки для физлиц с 13% до 15%. При этом заявлено, что в правительстве обсудили и вопрос необлагаемого минимума. Причём о уровне этого минимума - пока ни слова.Из материала «Ведомостей»:В информационном агентстве «Интерфакс» в то же время представили заявление председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, который деталей проведённого совещания по вопросу налоговой политики не сообщил, однако заявил, что «налоговой системе нужна настройка».Ну, хорошо хоть не «перестройка»... Как говорится, и на том спасибо...Тот же «Интерфакс» привёл заявление вице-премьера Аркадия Дворковича по этому поводу. По словам Дворковича, «разница между 13-ю и 15-ю процентами не драматична». Из материала информагентства:Если 13% ничем не отличается от 14 или 15 процентов, то это «несколько» противоречит законам элементарной математики. А когда речь идёт о доходах населения, то можно сколько угодно говорить о направлении средств (от гипотетического повышения налогов) на здравоохранение, но это в любом случае – повышение налогов. И уж чтобы по этому вопросу, как сказано, возник консенсус в обществе, правительству придётся явно попотеть.С другой стороны, если правительственное обсуждение темы повышения подоходного налога действительно имело место, то нельзя забывать, что речь всё-таки о действующем правительстве. Кто сказал, что те же самые лица окажутся в новом составе? Понятно дело, в том числе и от выдвигаемых сегодня инициатив представителей нынешнего кабинета министров напрямую зависит, продолжит тот или иной чиновник из нынешней правительственной обоймы свою работу в новом кабмине или будет «брошен на другой фронт».Фактически же любые намёки на обсуждение темы повышения указанного налога (на «не драматичные» 2%) в условиях того, что экономика страны пока растёт меньшими (чем это значение) темпами, мягко говоря, странно. Кстати, даже г-н Кудрин, фактически призывающий власти переходить к непопулярным реформам, идею об увеличении планки подоходного налога в России считает слишком непопулярной. Месяц с лишним назад по ходу Сочинского инвестиционного форума экс-глава Минфина отметил, что повышать основные налоговые ставки до 2024 года контрпродуктивно. При этом Кудрин заявил, что причиной такой контрпродуктивности является именно невнятный экономический рост, который пока ниже среднемирового.Отдельный вопрос: где государству брать деньги на реализацию всего того, что было озвучено в качестве стратегических целей в послании президента Федеральному собранию? Тут у правительства привычно два выхода: первый – «по-кудрински» переходить к непопулярным реформам, включая пенсионную (а это может и «взволновать» общественность), второй – спустить на тормозах многие президентские инициативы и работать «в свою силу» (как, в принципе, часто в последнее время и случалось). Есть, правда, и другие варианты. Правда все они из области фантастики: дожидаться нефти по 120 за бочонок или (а это уже о президентском решении) – не переставлять койки, а менять личный состав... Ну, вы поняли...После появления в СМИ первой реакции на слухи о возможном увеличении налоговых ставок в РФ, в кабинет к президенту был вызван министр финансов. Понимая, что в следующем правительственном составе может уже и не оказаться, Силуанов решил, что называется, сгладить углы, и доложил президенту о том, что налоги в стране повышаться в ближайшее время не будут.Глава Минфина:Из всей этой пёстрой картины заявлений и публикаций, которые местами противоречат друг другу, можно сделать один вывод: действующие министры экономического блока точно не хотят оказаться без министерской работы после инаугурации президента и в то же время понимают, что теперь спускать президентские инициативы на тормозах будет всё сложнее. При этом министерские «смотрины» перед президентом (после появлений в СМИ данных о «непопулярных» инициативах) точно будут продолжаться до инаугурации. Возможно, и в таком формате:Классика. Автор: Володин Алексей Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 219 Источник Похожие новости Тяга к переименованиям. Французская болезнь! Что ждёт Россию? Деградация или светлое будущее? 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