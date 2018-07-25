Так что с теми, кто дожил? • 147 • Аналитика



Ну вот, уже Бисмарка приплели. Захочешь промолчать – не получится. Понятно, что Бисмарк был давно, значит, все, что он придумывал, пора на что-то менять.



В упрек Железному канцлеру ставится то, что возраст пенсионный он придумал… небольшой. Ладно, даже генсеков не трогаем, уменьшавших этот возраст. Сталина конкретно. Бисмарк назначен, всех устраивает.





В целом же происходящее в стране свидетельствует только лишь об одном: в правительстве, подавшем проект на утверждение, и в Думе, утвердившей проект «пенсионной реформы», процент компетентных людей удручающе низок.



Лучшее тому подтверждение – начавшееся тотальное «переобувание на лету» в исполнении дружно проголосовавших по партийной указивке единороссов.



Примеры? Да не вопрос!



Цитаты из выступлений госпожи Ямпольской:







«Ранний выход на пенсию не является для многих чем-то сакральным. Для многих, не для всех, конечно, это вопрос привычки. Это зона психологического комфорта. И, что самое смешное, действительно только психологического. Я абсолютно убеждена, что бы мне ни говорили, что человек, который говорит "я не хочу работать несколько лишних лет, чтобы нынешние пенсионеры больше получали", автоматически теряет право предъявлять кому бы то ни было, в том числе правительству, любые моральные претензии».



Это госпожа депутат вещала ДО того, как главный (не подумайте, что Медведев) сказал, что ему реформа не нравится. А что случилось ПОСЛЕ? А вот что:



«Все голосовали так, как считали нужным. Я не только голосовала вчера, я выступала с политической десятиминуткой позавчера от фракции. Можете посмотреть это выступление, в котором неоднократно сказано напрямую, что мне тоже не очень нравится тот законопроект, который нам внесло правительство. Я говорила об этом с думской трибуны. У меня тоже к нему масса претензий и я тоже согласна с его критикой».



Эту фразу про мышей, которые кактус жрали, можно повторять бесконечно. Ну что за партия власти, право дело… Детский садик какой-то. «Мы против, но мы голосовали». «Нам не понравилось, но нам сказали».



И на всю громадную партию (из которой, кстати, началось бегство членов на низших уровнях) один мужик – Наталья Владимировна Поклонская. И несколько женщин, отсидевшихся на больничном.



Никаких больше комментариев, но, уважаемые читатели, просто помните обо всем этом в сентябре, если пойдете голосовать. И не покупайтесь на сладкие обещания главного. Главный в партии «Единая Россия» — Дмитрий Медведев, если что.



Идем дальше. От фразы про детский садик.



Почему мы вдруг решили, что уровень партии и правительства столь низок? По делам как бы. Подобные реформы – это решения уровня детского сада или двоечников ПТУ.



Ага, многие скажут, ну давайте, научите всех, как надо. Попробуем.



Всё просто. Все мы смирились, что нас, граждан, считают за ресурс. Да и сделать с этим, по большому счету, ничего не можем. Так повелось исторически. На этом построена экономика любого государства.



На самом деле можем, но это вообще отдельная тема.



Мы уже без лишних споров соглашаемся с тем, что наше правительство состоит из менеджеров и управленцев. Так себе менеджеров и сомнительных управленцев. Ибо науправляли уже.



Так вот. Как оказалось сегодня, перед нашим правительством встала непростая задача. Закончились деньги. И не какой-то там бюджет на развитие или стабфонд. А самый натуральный народный фонд. То есть пенсионный.



Человек разумный сразу начнёт задаваться вопросом «Как? Как получилось помножить на ноль систему, которая работала безотказно годами?»



И действительно, как? Легко, оказывается, если использовать средства не по прямому назначению. В предвкушении осеннего каннибализма



Ну ладно. Имеем то, что имеем. Роскошные дворцы ПФР, стада бездельников и бездельниц, проживающих денежки, который каждый честный труженик приносит в ПФР. Надо же что-то делать? Правильно. Надо. Вместо того чтобы пытаться монетизировать эту сферу, наши суперменеджеры решили проблему просто.



Раз нет денег платить пенсии, значит, надо сделать так, чтобы не платить. Гениально? Вселенский разум захлебнулся от зависти. И вот за это хочется всей братии управленцев поставить твёрдое два с минусом.



Ведь решение проблемы кроется в самой проблеме.



Дальше мы не рекомендуем читать текст людям с очками в цвете «Единой России» и прочим …ботам и …ноидам. Настоятельно предупреждаем! Также нежелательно читать и комментировать экономистам-краснодипломникам (потому как грош цена вашему диплому, раз в стране такая экономическая ситуация).



Остальным, особенно будущим пенсионерам – вполне. Милости просим к нашему шалашу, располагайтесь и готовьте у кого что есть для метания в авторов.



Начнём с того, что по какой-то причине пенсионеров вышвырнули за границы социальной структуры. Они уже никому не нужны и только тянут деньги из государства, а пользы от них никакой. Так, бремя.



К тому же с 2015 года пенсионеров в возрасте после 70-ти лет как категории нет. Вот просто нет по терминологии. Есть «доживающие».



Кстати, с 1 января 2018 года наш с вами «срок дожития» составляет 20 лет. Тут мы (честно) ничего не придумали, это все взято из постановления №531 правительства РФ от 2 июня 2015 года. Там же любой желающий может прочитать и про «срок дожития».



Забавно, правда? Правительство документально определяет, в какой срок мы должны того… Освободить планету.



Это при том, что за 2017 год средняя продолжительность жизни составила 72,5 года. То есть вышел на пенсию в 65, помучился еще лет 10, и всё. Хорош.



Но дьявол кроется в деталях! А персональный дьявол ПФР тем более! То есть сумма ваших пенсионных накоплений, которых вам лично хватило бы на 10 лет… Правильно, денежки отходят в пользу государства! Не верьте, банки не заплатят. Платить придётся вкладчикам



Вообще, методы и способы грабежа в исполнении ПФР и правительства России можно обсуждать и разбирать бесконечно. Вот только никакого удовольствия от этого не получаешь и все чаще начинаешь посматривать на потолок с нехорошей ухмылкой.



Вернёмся к решению. К нормальному (с нашей точки зрения) решению, без грабежа, но, тем не менее, позволяющему сэкономить государству изрядное количество денег. На пенсионерах.



Около 30% пенсионеров по разным причинам живут в одиночестве. Да-да, как бы грубо это ни звучало, но… Живут. Пользуются услугами социальных работников и живут. Не очень весело, времена такие. И здесь всплывает старое советское название: дом престарелых. Или русское – богадельня.



Давайте разберём этот, может, не единственный, но оригинальный и (возможно) безболезненный выход из сложившейся ситуации.



Живет себе одинокий пенсионер. Пример реальный, этажом выше одного из авторов живет. Один, причем еще инвалид по здоровью. Помогать из родственников некому, завещать честно нажитое тоже. Получает пенсию, не то чтобы сводит концы с концами, но… Нерадостно. С соседями пообщаться, конечно, выход, но опять же, чужие люди, как ни крути. Да, к нему ходит соцработник, эту пенсию приносит и все прочее.



Это – доживающий человек. Реально доживающий и никому не нужный. И таких у нас в стране не просто много. Не верите – спросите у работников соцслужбы.



А что, если предложить такому человеку в обмен на его жилплощадь оформить путёвку в пансионат до конца дней? И предложение это должен будет вынести тот самый соцработник. Ему доверяют, он почти как родной.



Регламентировать на законодательном уровне условия содержания, обозначить контролирующие органы. И в каждой области сформировать фонды содержания таких пансионатов. Именно в пользу таких фондов и должны отходить квартиры. В казну ни шагу – там можно сокровища Атлантиды потерять, если у дверей оставить и моргнуть пару раз. Вооружённая сирийская оппозиция. Непримиримые. Часть 2



Что же потом делать с квартирами? Продавать их государству. Которое эти квартиры будет раздавать нуждающимся. А деньги, вырученные с продажи, отходят в фонд на содержание одинокого пенсионера.



Либо, как вариант, жилплощадь остается в областном фонде социальной поддержки. И эта квартира может отойти как повышение уровня жизни многодетной семье. Или молодым людям из интернатов, которых, кстати, государство обязано обеспечивать жильем. Про них вообще никто не говорит, но они есть.



Простая арифметика.



Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Воронеже 1,5 млн. руб. Человек после 70 при нашей экологической и экономической ситуации протянет еще лет 10, если повезёт.



1,5 млн. / 120 месяцев + 50% от пенсии (минималка 12000 на 2018 г. Но наличность у людей всё равно быть должна) = 18 500 в месяц на содержание. Цифра? Цифра. Достаточная, на наш взгляд.



Полис ОМС – бесплатный бонус от государства.



То есть получается, что человек после 70 лет может прожить на готовом пансионе еще лет 10. И у него есть деньги на это. 18 500 рублей в месяц. Или 600 рублей в день. И еще 6 000 на свои расходы, у кого что.



В принципе, нового-то ничего. Готовая схема функционирования как домов престарелых, так и больниц, госпиталей и санаториев. Ничего придумывать не надо. Тем более что разорившихся пансионатов и санаториев в каждой области вагон.



В среднем такое заведение может вмещать до 500 человек. Как небольшая общага или многоквартирник-малосемейка.



Бюджет почти 10 млн. рублей в месяц на питание, содержание, оплату персонала. Персонал… Кстати, о персонале. А персонала будет много. Тех же квалифицированных медработников, которым в 50+ ой как тяжело будет отпахать смену в больнице, несмотря на рассказы Первого канала и депутатов Госдумы.



То же самое с прачками, электриками и сантехниками, поварами и посудомойками.



Думаем, что даже на организацию масскульта для живущих, а не доживающих, средства останутся. Если не воровать. И на это найдутся желающие. Особенно за деньги. Война мистера Трампа. Тарифы в борьбе за справедливость



В целом, как по нам, неглупо выходит. И грабить не надо никого, и рабочие места создаются, и (простите уж) доживающие доживут не в четырех стенах.



Но тут же РАБОТАТЬ надо!



Тем не менее, это выгодно. Давайте еще калькулятор потерзаем.



Какие будут затраты на 1 человека доживающего, с учетом того, что тарифы на всё «для государства»:



1. Ресурсы (электроэнергия + вода + тепло) — около 2 000 р. Не больше, потому как 4,5 тысячи «однушка» по квитанциям.



2. Питание — 7500 р. (250 в день). Для сравнения: таблица от 2014 г.







Это даже не тот минимум, который необходим человеку для того, чтобы не копаться в мусорных баках и не просить милостыню в переходах. Это рацион молодому организму, который скачет, как лось, целый день согласно воле отцов-командиров.



И, как послужившие, хотим отметить, что дистрофиками из армии давно уже не возвращаются. Наоборот, ряхи разъедают, что позавидовать можно. Ибо кормежка вовремя и сбалансированно. Пенсионеру точно нужно меньше.



Все, думаем, достаточно.



2000 на ресурсы, 7000 на продукты. Остальные 9500 на что угодно. Зарплаты, содержание, ремонт.



И опять же, это не просто деньги. Это фонд жилья. И, кстати, не все пенсионеры-одиночки в «однушках» живут. Так что там прибыли рисуются… Только бери и осваивай.



Неужели это сложно?



Да сотня таких домов обойдётся государству, как одна «Зенит-Арена» или смытый дождями стадион в Волгограде.



Хочется только задать вопрос правительству: «Люди, что с вами не так?» Или не люди уже…



Но нашим менеджерам проще двигаться по заранее намеченной траектории. Которая, видимо, ведёт нас в таблицу лидеров среди стран третьего мира. Ну вот, уже Бисмарка приплели. Захочешь промолчать – не получится. Понятно, что Бисмарк был давно, значит, все, что он придумывал, пора на что-то менять.В упрек Железному канцлеру ставится то, что возраст пенсионный он придумал… небольшой. Ладно, даже генсеков не трогаем, уменьшавших этот возраст. Сталина конкретно. Бисмарк назначен, всех устраивает.В целом же происходящее в стране свидетельствует только лишь об одном: в правительстве, подавшем проект на утверждение, и в Думе, утвердившей проект «пенсионной реформы», процент компетентных людей удручающе низок.Лучшее тому подтверждение – начавшееся тотальное «переобувание на лету» в исполнении дружно проголосовавших по партийной указивке единороссов.Примеры? Да не вопрос!Цитаты из выступлений госпожи Ямпольской:Это госпожа депутат вещала ДО того, как главный (не подумайте, что Медведев) сказал, что ему реформа не нравится. А что случилось ПОСЛЕ? А вот что:Эту фразу про мышей, которые кактус жрали, можно повторять бесконечно. Ну что за партия власти, право дело… Детский садик какой-то. «Мы против, но мы голосовали». «Нам не понравилось, но нам сказали».И на всю громадную партию (из которой, кстати, началось бегство членов на низших уровнях) один мужик – Наталья Владимировна Поклонская. И несколько женщин, отсидевшихся на больничном.Никаких больше комментариев, но,. И не покупайтесь на сладкие обещания главного. Главный в партии «Единая Россия» — Дмитрий Медведев, если что.Идем дальше. От фразы про детский садик.Почему мы вдруг решили, что уровень партии и правительства столь низок? По делам как бы. Подобные реформы – это решения уровня детского сада или двоечников ПТУ.Ага, многие скажут, ну давайте, научите всех, как надо. Попробуем.Всё просто. Все мы смирились, что нас, граждан, считают за ресурс. Да и сделать с этим, по большому счету, ничего не можем. Так повелось исторически. На этом построена экономика любого государства.На самом деле можем, но это вообще отдельная тема.Мы уже без лишних споров соглашаемся с тем, что наше правительство состоит из менеджеров и управленцев. Так себе менеджеров и сомнительных управленцев. Ибо науправляли уже.Так вот. Как оказалось сегодня, перед нашим правительством встала непростая задача. Закончились деньги. И не какой-то там бюджет на развитие или стабфонд. А самый натуральный народный фонд. То есть пенсионный.Человек разумный сразу начнёт задаваться вопросом «Как? Как получилось помножить на ноль систему, которая работала безотказно годами?»И действительно, как? Легко, оказывается, если использовать средства не по прямому назначению.Ну ладно. Имеем то, что имеем. Роскошные дворцы ПФР, стада бездельников и бездельниц, проживающих денежки, который каждый честный труженик приносит в ПФР. Надо же что-то делать? Правильно. Надо. Вместо того чтобы пытаться монетизировать эту сферу, наши суперменеджеры решили проблему просто.Раз нет денег платить пенсии, значит, надо сделать так, чтобы не платить. Гениально? Вселенский разум захлебнулся от зависти. И вот за это хочется всей братии управленцев поставить твёрдое два с минусом.Ведь решение проблемы кроется в самой проблеме.Дальше мы не рекомендуем читать текст людям с очками в цвете «Единой России» и прочим …ботам и …ноидам. Настоятельно предупреждаем! Также нежелательно читать и комментировать экономистам-краснодипломникам (потому как грош цена вашему диплому, раз в стране такая экономическая ситуация).Остальным, особенно будущим пенсионерам – вполне. Милости просим к нашему шалашу, располагайтесь и готовьте у кого что есть для метания в авторов.Начнём с того, что по какой-то причине пенсионеров вышвырнули за границы социальной структуры. Они уже никому не нужны и только тянут деньги из государства, а пользы от них никакой. Так, бремя.К тому же с 2015 года пенсионеров в возрасте после 70-ти лет как категории нет. Вот просто нет по терминологии. Есть «доживающие».Кстати, с 1 января 2018 года наш с вами «срок дожития» составляет 20 лет. Тут мы (честно) ничего не придумали, это все взято из постановления №531 правительства РФ от 2 июня 2015 года. Там же любой желающий может прочитать и про «срок дожития».Забавно, правда? Правительство документально определяет, в какой срок мы должны того… Освободить планету.Это при том, что за 2017 год средняя продолжительность жизни составила 72,5 года. То есть вышел на пенсию в 65, помучился еще лет 10, и всё. Хорош.Но дьявол кроется в деталях! А персональный дьявол ПФР тем более! То есть сумма ваших пенсионных накоплений, которых вам лично хватило бы на 10 лет… Правильно, денежки отходят в пользу государства!Вообще, методы и способы грабежа в исполнении ПФР и правительства России можно обсуждать и разбирать бесконечно. Вот только никакого удовольствия от этого не получаешь и все чаще начинаешь посматривать на потолок с нехорошей ухмылкой.Вернёмся к решению. К нормальному (с нашей точки зрения) решению, без грабежа, но, тем не менее, позволяющему сэкономить государству изрядное количество денег. На пенсионерах.Около 30% пенсионеров по разным причинам живут в одиночестве. Да-да, как бы грубо это ни звучало, но… Живут. Пользуются услугами социальных работников и живут. Не очень весело, времена такие. И здесь всплывает старое советское название: дом престарелых. Или русское – богадельня.Давайте разберём этот, может, не единственный, но оригинальный и (возможно) безболезненный выход из сложившейся ситуации.Живет себе одинокий пенсионер. Пример реальный, этажом выше одного из авторов живет. Один, причем еще инвалид по здоровью. Помогать из родственников некому, завещать честно нажитое тоже. Получает пенсию, не то чтобы сводит концы с концами, но… Нерадостно. С соседями пообщаться, конечно, выход, но опять же, чужие люди, как ни крути. Да, к нему ходит соцработник, эту пенсию приносит и все прочее.Это – доживающий человек. Реально доживающий и никому не нужный. И таких у нас в стране не просто много. Не верите – спросите у работников соцслужбы.А что, если предложить такому человеку в обмен на его жилплощадь оформить путёвку в пансионат до конца дней? И предложение это должен будет вынести тот самый соцработник. Ему доверяют, он почти как родной.Регламентировать на законодательном уровне условия содержания, обозначить контролирующие органы. И в каждой области сформировать фонды содержания таких пансионатов. Именно в пользу таких фондов и должны отходить квартиры. В казну ни шагу – там можно сокровища Атлантиды потерять, если у дверей оставить и моргнуть пару раз.Что же потом делать с квартирами? Продавать их государству. Которое эти квартиры будет раздавать нуждающимся. А деньги, вырученные с продажи, отходят в фонд на содержание одинокого пенсионера.Либо, как вариант, жилплощадь остается в областном фонде социальной поддержки. И эта квартира может отойти как повышение уровня жизни многодетной семье. Или молодым людям из интернатов, которых, кстати, государство обязано обеспечивать жильем. Про них вообще никто не говорит, но они есть.Простая арифметика.Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Воронеже 1,5 млн. руб. Человек после 70 при нашей экологической и экономической ситуации протянет еще лет 10, если повезёт.1,5 млн. / 120 месяцев + 50% от пенсии (минималка 12000 на 2018 г. Но наличность у людей всё равно быть должна) = 18 500 в месяц на содержание. Цифра? Цифра. Достаточная, на наш взгляд.Полис ОМС – бесплатный бонус от государства.То есть получается, что человек после 70 лет может прожить на готовом пансионе еще лет 10. И у него есть деньги на это. 18 500 рублей в месяц. Или 600 рублей в день. И еще 6 000 на свои расходы, у кого что.В принципе, нового-то ничего. Готовая схема функционирования как домов престарелых, так и больниц, госпиталей и санаториев. Ничего придумывать не надо. Тем более что разорившихся пансионатов и санаториев в каждой области вагон.В среднем такое заведение может вмещать до 500 человек. Как небольшая общага или многоквартирник-малосемейка.Бюджет почти 10 млн. рублей в месяц на питание, содержание, оплату персонала. Персонал… Кстати, о персонале. А персонала будет много. Тех же квалифицированных медработников, которым в 50+ ой как тяжело будет отпахать смену в больнице, несмотря на рассказы Первого канала и депутатов Госдумы.То же самое с прачками, электриками и сантехниками, поварами и посудомойками.Думаем, что даже на организацию масскульта для живущих, а не доживающих, средства останутся. Если не воровать. И на это найдутся желающие. Особенно за деньги.В целом, как по нам, неглупо выходит. И грабить не надо никого, и рабочие места создаются, и (простите уж) доживающие доживут не в четырех стенах.Но тут же РАБОТАТЬ надо!Тем не менее, это выгодно. Давайте еще калькулятор потерзаем.Какие будут затраты на 1 человека доживающего, с учетом того, что тарифы на всё «для государства»:1. Ресурсы (электроэнергия + вода + тепло) — около 2 000 р. Не больше, потому как 4,5 тысячи «однушка» по квитанциям.2. Питание — 7500 р. (250 в день). Для сравнения: таблица от 2014 г.Это даже не тот минимум, который необходим человеку для того, чтобы не копаться в мусорных баках и не просить милостыню в переходах. Это рацион молодому организму, который скачет, как лось, целый день согласно воле отцов-командиров.И, как послужившие, хотим отметить, что дистрофиками из армии давно уже не возвращаются. Наоборот, ряхи разъедают, что позавидовать можно. Ибо кормежка вовремя и сбалансированно. Пенсионеру точно нужно меньше.Все, думаем, достаточно.2000 на ресурсы, 7000 на продукты. Остальные 9500 на что угодно. Зарплаты, содержание, ремонт.И опять же, это не просто деньги. Это фонд жилья. И, кстати, не все пенсионеры-одиночки в «однушках» живут. Так что там прибыли рисуются… Только бери и осваивай.Неужели это сложно?Да сотня таких домов обойдётся государству, как одна «Зенит-Арена» или смытый дождями стадион в Волгограде.Хочется только задать вопрос правительству: «Люди, что с вами не так?» Или не люди уже…Но нашим менеджерам проще двигаться по заранее намеченной траектории. Которая, видимо, ведёт нас в таблицу лидеров среди стран третьего мира. Автор: Роман Кривов, Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 147 Источник Похожие новости Стив Бэннон создал фонд для войны с «дьяволом» в Европе Бумаги скинули, пора наступать! Бацька плохому не научит!

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