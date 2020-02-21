Так что больше волнует россиян: как дела у фельдмаршала Хафтара или социально-экономическое положение в РФ? • 77 • Аналитика

Налоговая политика российского государства в ближайшие несколько лет не изменится, при этом и пенсии существенно повышать не планируется. Такой вывод можно сделать, анализируя высказывания министров и общую ситуацию с налогами, страховыми взносами и пенсиями в России.



Введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц давно перестало быть мечтой лишь российских левых. Сейчас о необходимости такого шага заявляют самые разные люди, даже руководитель Сбербанка Герман Греф подчеркнул, что готов к повышению налога на богатых до 20-25%. Но пока государство к такой мере не готово. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что само введение такой меры может быть рассмотрено не ранее, чем к 2024 году.







Главное опасение правительства – состоятельные россияне начнут выводить капиталы за рубеж, сократится привлекательность России для инвесторов, вырастет и без того огромный теневой сектор. Но похоже, что без повышения налогов на богатых не решить многие социальные проблемы. Да и не очень понятно, почему человек с зарплатой в 20 тысяч рублей платит налог 2600 рублей, что для него – весьма существенные деньги и на 17400 жить уже ощутимо хуже в данном сегменте зарплат, чем на 20000, а человек с доходами в миллионы рублей также платит 13%, причем на жизнь у него остаются тоже миллионы. Вариант – установить некий минимум, который бы не облагался налогами. Но установление такого минимума не принесет денег в бюджет, хотя сама по себе идея очень хорошая.



Не желая повышать налоги на богатых, власть охотно рассматривает возможность их повышения за счет бедных. Так, заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов сообщил, что его ведомство в ближайшее время инициирует повышение налога на автомобили классом «Евро-3» и ниже. Необходимость такого нововведения объясняется соображениями экологической безопасности, поскольку данные машины загрязняют экологию и наносят ущерб здоровью российских граждан.



Но к классу «Евро-3» относится огромная часть подержанных автомобилей. Получается, что казну опять хотят пополнять за счет наименее обеспеченных автовладельцев, которые не могут позволить себе более современный автомобиль, но покупают «возрастные» иномарки или подержанные отечественные авто. Фактически налог на автомобили класса «Евро-3» и ниже можно назвать введением в стране нового вида налога – экологического.



Пока же министры рассуждают о перспективах налогообложения, в Челябинской области пенсионерка получила прибавку к пенсии в размере 1 рубль 10 копеек. Так ей проиндексировали пенсию после решения об индексации с января 2020 года. В местном подразделении Пенсионного фонда поспешили сообщить, что все прибавки – индивидуальны, зависят от конкретного человека и его трудовой биографии. Но как бы там ни было, а прибавка в 1 рубль выглядит издевательством. Именно так ее и восприняла пенсионерка, отправив «великие деньги» по адресу: Москва, Кремль.



Таким образом, социальная политика остается «ахиллесовой пятой» действующей власти. При некоторых успехах во внешней политике, в военной промышленности, модернизации вооруженных сил, социально-экономический курс российского правительства откровенно «хромает». И это, естественно, плохо, поскольку в конечном итоге рядовой обыватель оценивает эффективность власти не по тому, сколько селений освободили от боевиков в сирийской провинции Идлиб или как дела у фельдмаршала Хафтара в далекой Ливии, а по собственному материальному положению, по комфорту использования общественной инфраструктуры и других благ.



Если рядового гражданина душат налогами, если он видит пропасть между богатыми и бедными, которая становится лишь глубже и глубже, если пенсии индексируют на рубль, а зарплаты давно не повышают, то у него неизбежно возникают вопросы и к законодателям, и к правительству, и к главе государства. Налоговая политика российского государства в ближайшие несколько лет не изменится, при этом и пенсии существенно повышать не планируется. Такой вывод можно сделать, анализируя высказывания министров и общую ситуацию с налогами, страховыми взносами и пенсиями в России.Введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц давно перестало быть мечтой лишь российских левых. Сейчас о необходимости такого шага заявляют самые разные люди, даже руководитель Сбербанка Герман Греф подчеркнул, что готов к повышению налога на богатых до 20-25%. Но пока государство к такой мере не готово. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что само введение такой меры может быть рассмотрено не ранее, чем к 2024 году.Главное опасение правительства – состоятельные россияне начнут выводить капиталы за рубеж, сократится привлекательность России для инвесторов, вырастет и без того огромный теневой сектор. Но похоже, что без повышения налогов на богатых не решить многие социальные проблемы. Да и не очень понятно, почему человек с зарплатой в 20 тысяч рублей платит налог 2600 рублей, что для него – весьма существенные деньги и на 17400 жить уже ощутимо хуже в данном сегменте зарплат, чем на 20000, а человек с доходами в миллионы рублей также платит 13%, причем на жизнь у него остаются тоже миллионы. Вариант – установить некий минимум, который бы не облагался налогами. Но установление такого минимума не принесет денег в бюджет, хотя сама по себе идея очень хорошая.Не желая повышать налоги на богатых, власть охотно рассматривает возможность их повышения за счет бедных. Так, заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов сообщил, что его ведомство в ближайшее время инициирует повышение налога на автомобили классом «Евро-3» и ниже. Необходимость такого нововведения объясняется соображениями экологической безопасности, поскольку данные машины загрязняют экологию и наносят ущерб здоровью российских граждан.Но к классу «Евро-3» относится огромная часть подержанных автомобилей. Получается, что казну опять хотят пополнять за счет наименее обеспеченных автовладельцев, которые не могут позволить себе более современный автомобиль, но покупают «возрастные» иномарки или подержанные отечественные авто. Фактически налог на автомобили класса «Евро-3» и ниже можно назвать введением в стране нового вида налога – экологического.Пока же министры рассуждают о перспективах налогообложения, в Челябинской области пенсионерка получила прибавку к пенсии в размере 1 рубль 10 копеек. Так ей проиндексировали пенсию после решения об индексации с января 2020 года. В местном подразделении Пенсионного фонда поспешили сообщить, что все прибавки – индивидуальны, зависят от конкретного человека и его трудовой биографии. Но как бы там ни было, а прибавка в 1 рубль выглядит издевательством. Именно так ее и восприняла пенсионерка, отправив «великие деньги» по адресу: Москва, Кремль.Таким образом, социальная политика остается «ахиллесовой пятой» действующей власти. При некоторых успехах во внешней политике, в военной промышленности, модернизации вооруженных сил, социально-экономический курс российского правительства откровенно «хромает». И это, естественно, плохо, поскольку в конечном итоге рядовой обыватель оценивает эффективность власти не по тому, сколько селений освободили от боевиков в сирийской провинции Идлиб или как дела у фельдмаршала Хафтара в далекой Ливии, а по собственному материальному положению, по комфорту использования общественной инфраструктуры и других благ.Если рядового гражданина душат налогами, если он видит пропасть между богатыми и бедными, которая становится лишь глубже и глубже, если пенсии индексируют на рубль, а зарплаты давно не повышают, то у него неизбежно возникают вопросы и к законодателям, и к правительству, и к главе государства. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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