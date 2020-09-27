Так будет с каждым: Неизвестный победитель войны за TikTok

Автор:

Егор Кучер

Без преувеличения можно сказать, что история с войной США и Китая за резко набирающую популярность в мире соцсеть сейчас у всех на слуху. Шутка ли – все наиболее жёсткие заявления Трампа в последние недели звучат либо в адрес его оппонента по предвыборной гонке Джо Байдена, либо же в адрес Китая и TikTok. Президент США ставил ультиматумы, грозился разорвать этот китайский бизнес в клочья. Словом, сделал этот вопрос едва ли не стресс-тестом на крутость собственного нрава, и, как следствие, на доверие со стороны избирателей. Именно поэтому прогнуться под TikTok для него было бы равнозначно политическому самоубийству.

Трамп поставил ультиматум компании ByteDance, владеющей TikTok. Если американское подразделение сервиса не будет продано США до 15 сентября, то произойдёт его блокировка. Фото: Doug Mills/Global Look Press/Keystone Press Agency

Если для демократов во главе как с уже сошедшей с политического Олимпа Хиллари Клинтон, так и с пытающимся забраться на него ветераном Джо Байденом главным врагом всегда оставалась Россия, то для республиканцев – Китай. Во многом именно этим объяснялась развязанная Трампом против Китая длительная торговая война. По Трампу, Америка не может "стать великой снова" сама по себе. Она должна сделать это посредством ущемления Китая. Необходимо быть "великим" не за счёт трудолюбия, взвешенной внутренней и внешней политики, уважения к интересам других стран. Величие должно быть результатом какой-либо оглушительной победы, и только так.

К счастью для Трампа, всё закончилось хорошо. Китай капитулирует, отдаёт американцам TikTok, соглашается делиться прибылью и так далее. Трамп – победитель, Китай – проигравший. Но так ли это на самом деле?

TikTok – это лакомый кусок

Сервис TikTok – явление уникальное. Мы уже привыкли, что всё самое успешное в мире интернет-сервисов почти всегда имеет американские корни. Но к TikTok это не применимо в принципе. Это исключительно китайское изобретение, которое сначала выстрелило в Поднебесной, а затем набрало бешеную популярность во всём мире вместе с миллиардными оборотами выручки.

Цукерберг начал жаловаться в Белый дом, что китайское приложение собирает данные о несчастных американцах, шпионит за всеми в США. Фото: Ron Sachs/Consolidated/dpa/Global Look Press

Понятное дело, что в США на это спокойно смотреть не могли и попытались сделать то же самое. Клонировать TikTok в США захотел Марк Цукерберг, создавший сервис коротких видео под названием Lasso. И сервис этот полностью провалился. Стало понятно, что никакую аудиторию у TikTok в США он отобрать не сможет. Проект был с позором закрыт, а целью в итоге стал сам TikTok. Цукерберг начал жаловаться в Белый дом, что китайское приложение собирает данные о несчастных американцах, шпионит за всеми в США. Пора призвать его к ответу, посчитал Цукерберг, и Трампу эта идея очень понравилась.

Вообще сервис коротких вирусных видео оказался очень выгодным для всех. Пользователь развлекается, рассматривая подчас откровенно глупые танцы людей под музыку или короткие реплики на заданную тему. Существует даже расхожее выражение, что для TikTok видео тем лучше, чем оно глупее и бессодержательнее.

Так или иначе, прикрутив к сервису маркетплейсы и рекламу, создатели смогли добиться впечатляющего охвата аудитории. Раскрученные аккаунты в TikTok быстро и выгодно окупаются, а рекламодатели самого высокого порядка давно стоят в очереди.

Сервисом TikTok пользуется 100 млн человек в США, или каждый третий житель страны. Фото: скриншот сайта телеканала CNBC

В конце августа 2020 года TikTok раскрыл сведения о своей аудитории. Как сообщил тогда телеканал CNBC, сервисом пользуются порядка 700 млн человек во всём мире, из которых 100 млн – только в США. То есть около трети всего населения Штатов (только вдумайтесь).

Словом, в глазах Трампа TikTok провинился абсолютно всем. Он китайский, популярный в США, зарабатывает на американцах, да ещё и шпионит за добропорядочными американцами, отправляя данные на китайские серверы. Скоро в Америке выборы, поэтому быстрая победа над китайским врагом – как нельзя кстати.

Рейдерский захват

Сначала Трамп поставил ультиматум компании ByteDance, владеющей TikTok. Если американское подразделение сервиса не будет продано США до 15 сентября, то произойдёт его блокировка. Но день в день появилось сообщение о том, что китайские бастионы дрогнули: пекинская компания согласилась продать TikTok в США американскому гиганту Oracle. При этом глава Минфина США Стивен Мнучин сказал, что Oracle не будет покупателем, а станет "партнёром" по бизнесу. Как же это понимать?

Трамп быстро согласился на эту сделку, блокировка TikTok была отложена (но пока не отменена), а 21 сентября стало известно, как именно США будут отнимать этот сервис у Китая. Для этого будет создана новая компания под названием TikTok Global, сообщил телеканал CNN. Базироваться она будет в США, а совладельцем станет не только Oracle, но и Walmart – самая первая и крупнейшая сеть гипермаркетов в Штатах.

Обе эти компании дадут китайцам 12 млрд долларов и получат долю в 20% в TikTok Global. 80% останется у пекинской ByteDance. Какая же это победа американцев, скажете вы? Дело в том, что ByteDance и сама на 40% принадлежит американским акционерам (прямо как российский Сбербанк). При таком раскладе окончательный контроль за всем TikTok (более 50%) по всему миру окажется всё-таки у США, а американцы начнут сами контролировать хранение пользовательских данных.

Что ещё получили американцы? Прежде всего, возможность бесплатного размещения рекламы на самом популярном рекламном сервисе в мире по состоянию на сегодняшний день. Рискну предположить, что китайской Alibaba (компании-владельцу AliExpress) даже и не снились те масштабы выручки, которую теперь посредством TikTok сможет получить Walmart. Надо просто "прикрутить" к сервису свой маркетплейс и свою рекламу.

Более того, американцы через TikTok Global по соглашению с китайцами будут управлять сервисом в "проблемных" странах. То есть там, где действуют американские санкции или ограничения. Однако этот список пока не составлен.

Я благословил эту сделку. Если они (китайцы. – Ред.) это сделают, это будет здорово. Если они этого не сделают, то это тоже будет нормально,

– сказал Трамп 21 сентября, имея в виду, что отказ от сделки будет означать блокировку сервиса в США.

Трамп также пояснил, что "безопасность будет стопроцентной", так как TikTok Global будет использовать отделённые от Китая облачные хранилища с "очень, очень мощной защитой". Действительно, безопасностью будет заниматься сервис Oracle Generation 2 Cloud. Также Oracle сможет изучать исходный код TikTok на предмет вредоносности. Фактически, китайцы раскрылись полностью, чтобы не терять американский рынок.

Трамп также обещал, что сделка будет выгодной простым американцам. Создаваемая компания должна обеспечить 20 тыс. рабочих мест, а новые акционеры TikTok выделят в бюджет США 5 млрд долларов на некие туманные образовательные проекты. Правда, в Walmart и Oracle эту информацию не подтвердили. В ByteDance тоже об этом ничего не знают, сообщал CNBC.

Хитрый план Китая и слабость Трампа

Итак, Трамп объявил о победе над Китаем и TikTok. Все его требования выполнены, а попутно он серьёзно пособил своим любимым друзьям по Республиканской партии – компаниям Walmart и Oracle. Не стоит даже сомневаться в том, что теперь они в рамках рекламной кампании начнут раскручивать нечто вроде "Vote Trump!" с удвоенной силой.

Но Китай вышел из конфликта с гордо поднятой головой. Во-первых, ByteDance формально сохранила 80% в TikTok. Во-вторых, китайцам ещё приплатят 12 млрд долларов – сумма весьма приличная. В-третьих, основатель ByteDance Чжан Имин войдёт в совет директоров новой компании. В-четвёртых, сам алгоритм искусственного интеллекта по подбору контента для пользователей останется в руках китайцев, а Oracle на самом деле будет иметь контроль в этом смысле лишь над американском сегментом.

Если изучить указ Трампа о блокировке TikTok, то в нём нет указания на то, что китайцам разрешается сохранить какой-либо контроль в сервисе в США. Однако же этот контроль отчасти остаётся. Фактически китайцев просто вынудили серьёзно делиться доходами, отжали часть бизнеса и всё. Но Трамп добился того, что обещал – защиты персональных данных американцев.

Ещё в августе Дональд Трамп подписал указ о блокировке сервиса TikTok в США и грозил Китаю жёсткими мерами. Фото: скриншот опубликованного указа на сайте Белого дома

Словом, Трамп пошёл на компромисс. И мы понимаем, ради чего. Выборы в США уже буквально через полтора месяца, и быстрая победа над TikTok – это как раз то, что нужно. Ведь не секрет, что ни у Трампа, ни у Байдена пока нет серьёзного отрыва друг от друга. И "китайские очки" сейчас заработал себе Трамп, который не забыл упомянуть и про рабочие места, и про 5 млрд долларов на образование. Как же хорошо это вписывается и в общий характер его "антикитайской" речи на недавней Генассамблее ООН.

Бизнес по-американски

Если отвлечься от политических вопросов, то перед нами бессовестный рейдерский захват бизнеса у Китая. И вот почему.

Выходит, что Facebook или Google (посредством YouTube) пока не смогли сделать ничего подобного TikTok. Следуя американской логике, если ты не смог сделать что-то лучше других, то укради/купи/захвати чужое. Так и получилось.

Walmart уже заявила, что будет готовить TikTok к IPO в США в 2021 году. Это будет делаться для того, чтобы собственниками компании смогло стать большее число граждан США, заявили в компании. Это означает, что в перспективе у Китая заберут более внушительную долю компании через публичное размещение акций.

Получается, что Walmart и Oracle за небольшие по их меркам деньги купили контроль в быстро растущей иностранной компании, которую в будущем будут выводить "в кеш", и в теории получат прибавку в несколько раз больше в виде прибыли. Сплошная выгода.

Китайские бастионы дрогнули: пекинская компания согласилась продать TikTok в США американскому гиганту Oracle. Фото: Sheldon Cooper/Global Look Press/Keystone Press Agency

Давайте вспомним, как работала рейдерская тактика с российским "Русалом", который де-факто стал американским, так как его отжали у санкционного Олега Дерипаски. Контроль в холдинге En+, через который олигарх управлял алюминиевым гигантом, в итоге перешёл к ставленникам Минфина США. В качестве бонуса они получили и энергетические активы в Сибири, также принадлежащие En+. Таковы были условия снятия санкций с "Русала", то есть такой компании, которую в своё время не смогли выстроить сами американцы. Поэтому выход тут – не конкуренция, а захват.

Из этого следует вывод, что на месте "Русала" или TikTok может оказаться вообще любая компания из любой страны. Достаточно просто ввести санкции или пригрозить блокировкой. Затем – переговоры об условиях снятия санкций, то есть то, что Трамп гордо называет словом "сделка".

Минусом сделки по TikTok для Китая было и то, что материнская компания ByteDance уже носила в себе признаки грядущего рейдерства – ранее продалась на 40% американским инвесторам. А в России, тем временем, всё ещё очень любят инвесторов с Запада. Продажа нерезидентам значительного пакета акций – это благо, уверены многие олигархи. Причём так поступает не только Сбербанк. Вот только потом не стоит удивляться, если бизнес вдруг окажется за океаном, счета – заблокированными, а репутация – уничтоженной. Ведь в ситуации с TikTok компанию не спасло даже заступничество на государственном уровне, потому что серьёзный цифровой, сырьевой или финансовый бизнес сегодня – это уже не только экономика, но и большая политика.