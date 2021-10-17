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Подобное решение принесло бы пользу и самим гражданам этой страны

Такое мнение высказал состоящий в Совете по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, комментируя исполнение Минских соглашений.



Эксперт считает, что заставить киевские власти урегулировать конфликт в Донбассе невозможно, а для того, чтобы воцарился мир, нужно прибегнуть к крайним мерам. Безпалько подчеркнул, что Минские соглашения не исполняются, так как управляется Украина националистами, которых курирует Запад. Поэтому решить проблему поможет ликвидация Незалежной как государства.

"Это было бы лучше не только для России и жителей Донбасса, но для граждан самой Украины", – заявил он в разговоре с "Украиной.ру".

В стране сложилась бедственная ситуация. По словам Безпалько, высшее руководство Украины всячески старается усложнить жизнь гражданам. А медицина и промышленность находятся в плачевном состоянии.

Между тем все внимание киевских властей обращено на Россию. Так, на днях в офисе главы Незалежной Владимира Зеленского озвучили целых девять сценариев войны с нашей страной. Подробности – в нашем материале.