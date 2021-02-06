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«Так а кто стреляет? Наши!» – солдат рассказал об убитых детях
06 февраля 2021, 09:40 • 447 • Украина
Перешедший на сторону ДНР солдат 1-й ОТБР ВСУ Анатолий Тараненко позвонил жене и рассказал, что вытворяет украинская армия даже во время перемирия.
Соответствующую видеозапись опубликовал в своём Telegram-канале заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
«Меня на позиции, на моей, чуть не убили. Один побратим, как говорится, сослуживец. А сегодня я вообще такое увидел, что оно у меня из головы никогда не выйдет, и перед глазами будет.
И памятник погибшим детям, которым от годика до пятнадцати, до шестнадцати годиков. Погибли тут. И сёла мирные обстреливают, там, где даже никаких боевиков нет, ведутся прямые обстрелы. Дети прячутся под столами кругом от снарядов», – сказал Тараненко.
«Так а кто стреляет?» – спросили его собеседники с украинской стороны.
«Кто? Наши! Наши по донецким сёлам бьют. Хотя перемирие, не должны стрелять. А они, твари, бьют. Разбивают и сараи, и хаты, всё. Дети заикаются», – признал Тарасенко.
Ранее он заявил, что в ВСУ идут воевать в основном по причине отсутствия работы на Украине, в украинской группировке на Донбассе процветает алкоголизм, наркомания, воровство и рукоприкладство.
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